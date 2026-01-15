Æü¥Æ¥ìNEWS NNN

¼Ì¿¿³ÈÂç

Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®¤Ç¥¹¥­¡¼¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤É15¿Í¤¬»àË´¤·¤¿»ö¸Î¤«¤é¡¢15Æü¤Ç10Ç¯¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤ÏÄÃº²¤Îµ§¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸½ÃÏ¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£

¥Ð¥¹¤¬Å¾Íî¤·¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤«¤é10Ç¯¤Î15Æü¡¢°ÖÎîÈê¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î²Ö¤¬¼ê¸þ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

10Ç¯Á°¤Î¤­¤ç¤¦¡¢·Ú°æÂôÄ®¤Î¹ñÆ»18¹æ±°É¹¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ç¡¢Åìµþ¤«¤é¤Î¥¹¥­¡¼¥Ä¥¢¡¼¥Ð¥¹¤¬Æ»Ï©ÏÆ¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Âç³ØÀ¸¤Ê¤É15¿Í¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¸áÁ°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢ÆóÃË¤òË´¤¯¤·¤¿°äÂ²¤¬°ÖÎî¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

°äÂ²²ñÂåÉ½¡ÊÆóÃË¤òË´¤¯¤¹¡Ë ÅÄ¸¶µÁÂ§¤µ¤ó
¡Ö10Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â10Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â¸ì¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤Ë»ÈÌ¿´¶¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¤³¤Î¾ì¤Ç·è°Õ¤·¤¿¡×

»ö¸Î¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ý¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¥Ð¥¹±¿¹Ô²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ê¤É2¿Í¤Î¹µÁÊ¿³¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¸á¸å¤Ë¤Ï°äÂ²²ñ¤ä¹ñ¡¢¼«¼£ÂÎ¤Ê¤É¤¬»ö¸Î¸½¾ì¤òË¬¤ì¡¢¸¥²Ö¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡£