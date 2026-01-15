BLACKPINK¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØDEADLINE¡Ù2¡¦27¥ê¥ê¡¼¥¹·èÄê
¡¡BLACKPINK¤¬¡¢Ìó4Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Î¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE]¡Ù¤ò2·î27Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û1²¯²óºÆÀ¸ÆÍÇË¡ªJENNIE¡ÖExtraL¡×¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª
¡¡¥ê¥ê¡¼¥¹·ÁÂÖ¤Ï¡¢ BLACK Ver.¡¿PINK Ver.¤Î2·ÁÂÖ¤Ë²Ã¤¨¡¢³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤¿SILVER Ver.¡ÊJISOO¡¿JENNIE¡¿ROSE¡¿LISA¡Ë¡¢¥Õ¥©¥È¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼ý¤á¤¿GRAY Ver.¡¢º½»þ·×·¿¥à¡¼¥É¥é¥¤¥È¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ëMOOD LIGHT Ver.¤ÎÁ´8·ÁÂÖ¡£Í½Ìó¤Ï16Æü¸áÁ°10»þ¤è¤ê³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Æ±ºî¤Î¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£³Æ»ÅÍÍ¤Ë¤Ï¡¢¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤ä¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¥Õ¥©¥È¥«¡¼¥É¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¹ë²Ú¤ÊÉõÆþÆÃÅµ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£MOOD LIGHT Ver.¤Ï¡¢º½»þ·×¥à¡¼¥É¥é¥¤¥È¤äUSB¥±¡¼¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢³ÆÈÎÏ©¤Ë¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÁ´4¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë¤¬ÀèÃåÆÃÅµ¤È¤·¤ÆÇÛÉÛ¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾ÝÅ¹ÊÞ¤Ï¡¢YGEX OFFICIAL SHOP¡¢mu-mo SHOP¡¢Weverse Shop¡¢TOWER RECORDS¡¿HMV¡¿Amazon¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é²ñ¾ì¡¢POP-UP STORE³«ºÅµÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Î6¼ï¡£¤¤¤º¤ì¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡BLACKPINK¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÈÆ±¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØDEADLINE¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¡£ÆüËÜ¸ø±é¤¬16Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢POP-UP STORE¤Î³«ºÅ¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥³¥é¥Ü¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
BLACKPINK 3rd MINI ALBUM [DEADLINE]¡¡
È¯ÇäÆü¡§2·î27Æü¡Ê¶â¡Ë13:00
¡ÚÆÃÅµ¾ðÊó¡Û
¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥È¥ì¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥«¡¼¥É¡Ê¥á¥ó¥Ð¡¼ÊÌÁ´4¼ï¤è¤ê¥é¥ó¥À¥à1¼ï¡Ë
¡¦YGEX OFFICIAL SHOP¡§³¨ÊÁA
¡¦mu-mo SHOP¡§³¨ÊÁB
¡¦Weverse Shop¡§³¨ÊÁC
¡¦TOWER RECORDS¡¿HMV¡¿Amazon¡§³¨ÊÁD
¡¦¥é¥¤¥Ö²ñ¾ì¡ÊÅìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¡§³¨ÊÁE
¡¦POP-UP STORE³«ºÅµÇ°ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§³¨ÊÁF
