¡¡¡ÖDOMOTO¡×¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¡Ê47¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö½µ´©¥Ê¥¤¥Ê¥¤¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¡Ê¿åÍË¸å11¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Æ²ËÜ¹ä¡Ê46¡Ë¤ò¥¤¥¸¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢ºòÇ¯12·î¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±¶É¡Ö2025 FNS²ÎÍØº×¡×¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ò¤â¤Æ¤Ê¤¹¤Ù¤¯¡¢¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤Á¼÷»Ê¡×¤Î²°Âæ¤òÀßÃÖ¤·¤¿¡£
¡¡DOMOTO¤¬ÍèÅ¹¡£2026Ç¯¤¬¸áÇ¯¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¤«¤±¡¢DOMOTO¤Î2¿Í¤ËÌäÂê¤ò½ÐÂê¤·¡¢2¿Í¤Î¡È¥¦¥Þ¡É¡Ê²óÅú¡Ë¤¬¹ç¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò¸¡¾Ú¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×¤ÎÌðÉô¹ÀÇ·¤Ï¡ÖÆ²ËÜ¹ä¤¬º£°ìÈÖ²Ä°¦¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸åÇÚ¤ÏÃ¯¡©¡×¤È¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¸÷°ì¤Ï¡Ö²ñ¼Ò¼¤á¤Æ¤ë¤«¤é¸åÇÚ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¤Ö¤Ã¤³¤ß¡£¹ä¤Ï¡Ö¤½¤ó¤ÊÎä¤¿¤¤¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤·¤Æ¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¹ä¤Ï2024Ç¯3·îËö¤Ç¡ÖSMILE¡½UP.¡×¤òÂà½ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÌðÉô¤Ï¡Ö¡Êº£¤Ç¤â¡Ë´Ø·¸À¤Ï¸åÇÚ¤ä¤ó¤«¡×¤È¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤¿¡£