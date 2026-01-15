¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¼Ì¿¿¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤§¡×¡×¡Ö¥®¥ã¥í¥Ã¥×¤ä¥Ý¥Ë¡¼¥¿¤â°ì½ï¡×
¡¡¡Ø¥Ý¥±¥Ã¥È¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ù½é¤Î²°³°¾ïÀß»ÜÀß¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¡Ê¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ç2·î5Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡Ë¤ÎÆâÉô¼Ì¿¿¤¬¡¢¸ø¼°X¤Ë¤Æ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¿¤Á¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾è¤ê¤¿¤¤¡ª¥¤¡¼¥Ö¥¤¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó
¡¡¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¤Ï¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¿¤Á¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡£¥®¥ã¥í¥Ã¥×¤ä¥Ý¥Ë¡¼¥¿¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢É÷Á¥ÉÕ¤¤Î°Ø»Ò¤ä¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÎ¹¤Ë½Ð¤«¤±¤è¤¦¡ª¡×¤È¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ö¥¤¥Ö¥¤¥ô¥©¥ä¡¼¥¸¥å¡×¤Ï¡¢¥¤¡¼¥Ö¥¤¤¿¤Á¤Î¥á¥ê¡¼¥´¡¼¥é¥ó¥É¡£¥Ý¥Ë¡¼¥¿¤È¥®¥ã¥í¥Ã¥×¤¬°ú¤ÃÄ¥¤ë¼Ö¡¢É÷Á¥ÉÕ¤¤Î¤½¤é¤ò¤È¤Ö°Ø»Ò¤Ë¾è¤Ã¤Æ¡¢¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ¤³¦°ì¼þ¤ÎÎ¹¤Ø½Ð¤«¤±¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥È¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¼Ì¿¿¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥®¥ã¥í¥Ã¥×¤ä¥Ý¥Ë¡¼¥¿¤â°ì½ï¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤¬¤Þ¤¿¤¤¤¤¤è¤Í ¥«¥ó¥È¡¼¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¹â¤§¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¾è¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¡Ö¥Ý¥Ë¡¼¥¿¥®¥ã¥í¥Ã¥×¥¤¡¼¥Ö¥¤·³ÃÄ¤ä¤Ð¡¼¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ø¥Ý¥±¥Ñ¡¼¥¯ ¥«¥ó¥È¡¼¡Ù¤Ï¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥é¥ó¥ÉÆâ¤Ç´ûÂ¸»ÜÀß¤ÎÂçµ¬ÌÏ²þ½¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ì¤ÍøÍÑ¥¨¥ê¥¢¤ò¿·¤¿¤ËÀ°È÷¤·¤¿Ìó2.6¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Î´°Á´¿·¥¨¥ê¥¢¡£600É¤¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ý¥±¥â¥ó¤¬À¸Â©¤¹¤ë¡Ö¿¹¡×¤È¡Ö³¹¡×¤ò¤á¤°¤ëËÁ¸±¤òÂÎ¸³¤Ç¤¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤ËËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤È¯¸«¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¥º¥¨¥ê¥¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡ÌÜ¶Ì¤Ï»ÜÀßÆâ¤Ë¤Ê¤ëÁ´Ä¹Ìó500m¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ç¡¢ÃÊº¹¤Î¤¢¤ëÆ»¤äÁð¤à¤é¡¢¥È¥ó¥Í¥ë¤ä»³Æ»¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤ÊÃÏ·Á¤¬¹¤¬¤ëË¤«¤Ê¿¹¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¥«¥ó¥È¡¼ÃÏÊý¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ý¥±¥â¥ó¤¿¤Á¤ÎÀ¸ÂÖ¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï³¬ÃÊ¤äµÞ¤Ê¾å¤êºä¤¬¤¢¤ë¼«Á³Ë¤«¤Ê¿¹¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ËÆþ¾ìÀ©¸Â¤¬¤¢¤ê¡¢5ºÐÌ¤Ëþ¤Î»Ò¤É¤â¤È¤½¤ÎÆ±¹Ô¼Ô¡¢110ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¤ò¾å¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Ê¤É¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¡Ö¥Á¥±¥Ã¥È¾ðÊó¡×¤ËµºÜ¤ÎÆþ¾ìÀ©¸Â¹àÌÜ¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¿Í¤Ï¡¢²ð½õ¼Ô¤ÎÉÕ¤Åº¤¤¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ç¤âÆþ¾ì¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¥Ý¥±¥â¥ó¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤ËÆþ¾ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í¤ä¡¢¥«¥ä¥Ä¥ê¥¿¥¦¥ó¤Î¤ß¤ËÆþ¾ì¤·¤¿¤¤¿Í¸þ¤±¤Î¡Ö¥¿¥¦¥ó¥Ñ¥¹¡×¤â¡¢2026Ç¯²Æ¤´¤í¤ÎÆþ¾ìÊ¬¤«¤éÈÎÇä¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦½àÈ÷Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
