¡¡15Æü¸áÁ°¤ÎÅìµþ³ô¼°»Ô¾ì¤Ï¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¡Ê225¼ï¡Ë¤¬È¿Íî¤·¤¿¡£Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ³ô°Â¤ò¼õ¤±¤ÆÇä¤êÃíÊ¸¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Æü½ªÃÍ¤«¤é°ì»þ600±ßÄ¶²¼¤²¤¿¡£Á°Æü¤Þ¤Ç¤Î3±Ä¶ÈÆü¤Ç3200±ßÄ¶¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢Íø±×³ÎÄê¤ÎÇä¤ê¤â½Ð¤¿¡£Éý¹¤¤ÌÃÊÁ¤Ç¹½À®¤¹¤ëÅì¾Ú³ô²Á»Ø¿ô¡ÊTOPIX¡Ë¤Ï¼è°ú»þ´ÖÃæ¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡¡¸áÁ°½ªÃÍ¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÈæ520±ß77Á¬°Â¤Î5Ëü3820±ß46Á¬¡£TOPIX¤Ï14.81¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Î3658.97¡£
¡¡Á°Æü¤ÎÊÆ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢Ãæ¹ñÅö¶É¤¬¥¨¥Ì¥Ó¥Ç¥£¥¢¤Î¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¸þ¤±À½ÉÊ¤ÎÍ¢Æþ¤òµö²Ä¤·¤Ê¤¤¤ÈÅÁ¤ï¤ê¡¢¼çÍ×3»Ø¿ô¤¬¸®ÊÂ¤ß²¼Íî¡£Åìµþ»Ô¾ì¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¡¢²áÇ®´¶¤Î¤¢¤ëÈ¾Æ³ÂÎ³ô¤Î°ì³Ñ¤¬Çä¤é¤ì¤¿¡£