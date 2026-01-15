ÉÂ±¡¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡Ö²òÇ®ºÞ¡×¤ä¡Ö²ÖÊ´¾ÉÌô¡×¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤¬¡¢»ÔÈÎÌô¹ØÆþ¤Ç¡ÈºÇÂç20ÇÜ¡É¤Ë·ãÁý!? »ÔÈÎÌô¤È»÷¤¿Í¸úÀ®Ê¬¤Î¡Ö½èÊýÌô¡×¤¬¡ÈÊÝ¸±Å¬ÍÑ³°¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»ä¤¿¤Á¤Î¡È°åÎÅÈñÉéÃ´¡É¤Ï¤É¤Î¤¯¤é¤¤Áý¤¨¤ë¡©
»ÔÈÎÌô¤Ë¶á¤¤Í¸úÀ®Ê¬¤Î¡ÖOTCÎà»÷Ìô¡×¤ÏÊÝ¸±µëÉÕ¸«Ä¾¤·¤¬¸¡Æ¤Ãæ
OTCÎà»÷Ìô¤È¤Ï¡¢»ÔÈÎÌô¡ÊOTC°åÌôÉÊ¡Ë¤ÈÆ±¤¸¡¢¤Þ¤¿¤Ï»÷¤¿Í¸úÀ®Ê¬¤ò´Þ¤à½èÊýÌô¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
OTC¤È¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿ー±Û¤·¤ËÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢OTC°åÌôÉÊ¤Ï½èÊýäµ¤Ê¤·¤Ë¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¤Ê¤É¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë°ìÈÌÍÑ°åÌôÉÊ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£¤«¤¼Ìô¡¦¼¾ÉÛ¡¦°ßÄ²Ìô¤Ê¤ÉÈæ³ÓÅª·Ú¤¤¾É¾õ¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¼«¸ÊÈ½ÃÇ¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÍÑ¤¤¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
À¯ÉÜ¤Ï¥»¥ë¥Õ¥á¥Ç¥£¥±ー¥·¥ç¥óÀÇÀ©¤ÎÆ³Æþ¤ËÂåÉ½¤µ¤ì¤ë¡¢Å¬ÀÚ¤Ê·ò¹¯´ÉÍý¤Î²¼¤Ç°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤«¤é¤ÎÂåÂØ¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿ÊÝ·ò°åÎÅÀ¯ºö¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»ÔÈÎÌô¤è¤ê¤âÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤È¤Ê¤ëÊ¬¡¢°Â¤¯¹ØÆþ¤Ç¤¤ëOTCÎà»÷Ìô¤òÁª¤Ö¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËOTC°åÌôÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢ÉÊÌÜ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¡ÖºÇÂç20ÇÜ¡×¡¢¼¾ÉÛÌô¤Ç¡ÖºÇÂç36ÇÜ¡×¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â
É½1¤Ï¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤¬¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤ÈOTC°åÌôÉÊ¤ÎÌôºÞÈñÈæ³Ó¤Ç¤¹¡£
¾ûºÞ 60mg 4ÆüÊ¬ 121.2±ß 36.4±ß 299±ß～768±ß ¼¾ÉÛÌô ¥í¥¥½¥×¥í¥Õ¥§¥ó¥Ê¥È¥ê¥¦¥à¿åÏÂÊª
¥Æー¥× 50mg 14Ëç 177.8±ß～180.6±ß 53.3±ß～54.2±ß 525±ß～1958±ß
½ÐÅµ¡§¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÂè202²ó¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñ°åÎÅÊÝ¸±Éô²ñ¡Ê¥Úー¥Ñー¥ì¥¹¡Ë »ñÎÁ¡×¤ò´ð¤ËÉ®¼ÔºîÀ®
¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¤¬3³ä¤Î¾ì¹ç¡¢°åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤òOTC°åÌôÉÊ¤ÇÂåÂØ¤¹¤ë¤È¡¢²ÖÊ´¾ÉÌô¤ä²òÇ®ÄÃÄËÌô¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤ËÂÐ¤·¤ÆºÇÂç20ÇÜ¡¢¼¾ÉÛÌô¤ÏºÇÂç36ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÝ¸±Å¬ÍÑ½ü³°¤Ë¤Ï¡Ö¶¯¤¤·üÇ°¡×¤ò¼¨¤¹Í¼±¼Ô¤â
´µ¼Ô¤Î¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢OTCÎà»÷Ìô¤Î°ìÎ§¤ÎÊÝ¸±Å¬ÍÑ½ü³°¤Ë·üÇ°¤ÎÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡ÖÂè205²ó¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñ°åÎÅÊÝ¸±Éô²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²áÅÙ¤ÊÉéÃ´¤äµÞ·ã¤ÊÊÑ²½¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦½½Ê¬¤ÊÇÛÎ¸¤ò¹Ô¤¦¤Ù¤¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Û¤«¤Ë¡ÖÊÝ¸±³°Ê»ÍÑÎÅÍÜ¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÊÌÅÓÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¡×¡ÖÁªÄêÎÅÍÜ¤ÇÄÉ²Ã¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤òµá¤á¤ë¡×¡Ö½þ´ÔÎ¨¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤Ê¤É¤Î°Æ¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Äã½êÆÀ¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢ÆñÉÂ´µ¼Ô¤ä¾ã¤¬¤¤¼Ô¤Ê¤ÉÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¿Í¤ÎÈÏ°Ï¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±¤¸OTCÎà»÷Ìô¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÍÑË¡¡¦ÍÑÎÌ¡×¡Ö¸úÇ½¡¦¸ú²Ì¡×¡ÖÂÐ¾ÝÇ¯Îð¡×¡ÖÅêÍ¿·ÐÏ©¡×¡ÖºÞ·Á¡×¤Ê¤É¤Ë¤è¤Ã¤Æ°·¤¤¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤Þ¤È¤á
OTCÎà»÷Ìô¤¬ÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤«¤é½ü³°¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âå¤ï¤ê¤ËOTC°åÌôÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î´µ¼Ô¼«¸ÊÉéÃ´³Û¤¬Ìó20～36ÇÜ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÝ¸±Å¬ÍÑ½ü³°¤Ë¤Ï¶¯¤¤·üÇ°¤ò¼¨¤¹Í¼±¼Ô¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ÎÉéÃ´³Û¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢OTCÎà»÷Ìô¤ÏÊÝ¸±Å¬ÍÑ¤«¤é´°Á´¤Ë½ü³°¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¡¢º£¸å¤ÎÆ°¤¤ËÃí»ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê Âè202²ó¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñ°åÎÅÊÝ¸±Éô²ñ¡Ê¥Úー¥Ñー¥ì¥¹¡Ë »ñÎÁ »ñÎÁ1－2 ÌôºÞµëÉÕ¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆーÄ¹´ü¼ýºÜÉÊ¡¦Àè¹Ô¥Ð¥¤¥ª°åÌôÉÊ¡¦OTCÎà»÷Ìôー °åÎÅÍÑ°åÌôÉÊ¤ÈOTC°åÌôÉÊ¤ÎÌôºÞÈñÈæ³Ó¡Ê39¥Úー¥¸¡Ë
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê Âè205²ó¼Ò²ñÊÝ¾ã¿³µÄ²ñ°åÎÅÊÝ¸±Éô²ñ¡Ê¥Úー¥Ñー¥ì¥¹¡Ë »ñÎÁ »ñÎÁ1－1 OTCÎà»÷Ìô¤ò´Þ¤àÌôºÞ¼«¸ÊÉéÃ´¤Î¸«Ä¾¤·¤Îºß¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ °åÎÅÊÝ¸±Éô²ñ¤Ç¤Î¼ç¤Ê°Õ¸«¡Ê2¥Úー¥¸¡Ë
