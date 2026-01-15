µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤â¡È·Ú¾É¡É¤Ê¤é¡¢²ñ·×¤Ç¡ÖÁªÄêÎÅÍÜÈñ7000±ß¡×¤òÀÁµá¤µ¤ì¤ë!?¡Ö¼£ÎÅÈñ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¤«¤«¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢µßµÞ¼Ö¤Ï¡ÈÍÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡É¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¸í²ò¤ÎÂ¿¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÎÇ§
µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤³¤È¼«ÂÎ¤Ï¡¢¸½ºß¤âÁ´¹ñ¶¦ÄÌ¤ÇÌµÎÁ¤Ç¤¹¡£¾ÃËÉµ¡´Ø¤Ë¤è¤ëµßµÞÈÂÁ÷¤ËÈñÍÑ¤¬ÀÁµá¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º²ñ·×»þ¤ËÀÁµá¤µ¤ì¤ë¡Ö7700±ß¡×¤Ï¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤ÎÂÐ²Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°åÎÅµ¡´ØÂ¦¤¬ÀßÄê¤¹¤ëÁªÄêÎÅÍÜÈñ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¼£ÎÅÈñ¡×¤È¤ÏÊÌ¤ËÀÁµá¤µ¤ì¤ëÈñÍÑ¤¬¤¢¤ë
°åÎÅÈñ¤Î²ñ·×¤Ë¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¿ÇÎÅÈñ¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢ÊÝ¸±³°¤È¤·¤Æ°·¤ï¤ì¤ëÈñÍÑ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÁªÄêÎÅÍÜÈñ¤â¤½¤Î1¤Ä¤Ç¡¢´µ¼Ô¤¬°ìÄê¤Î¾ò·ï²¼¤ÇÆÃÄê¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤¬ÆÈ¼«¤ËÄê¤á¤ÆÄ§¼ý¤Ç¤¤ëÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê¥±ー¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡ÖµßµÞ¼Ö¤¬ÍÎÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸í²ò¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤ÏµßµÞÈÂÁ÷¸å¤Î¼õ¿Ç¤Î»ÅÊý¤ËÂÐ¤·¤ÆÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÁªÄêÎÅÍÜÈñ¡×¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¶â³Û¤Î¹Í¤¨Êý
ÁªÄêÎÅÍÜÈñ¤È¤Ï¡¢·ò¹¯ÊÝ¸±Ë¡¤Ë´ð¤Å¤¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤¬´µ¼Ô¤ÎÁªÂò¤Ë¤è¤Ã¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ë°åÎÅ¤ËÂÐ¤·¤ÆÀßÄê¤Ç¤¤ëÈñÍÑ¤Ç¤¹¡£ÂåÉ½Åª¤Ê¤â¤Î¤Ë¡¢¡Ö¾Ò²ð¾õ¤Ê¤·¤ÇÂçÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤¿¾ì¹ç¤Î½é¿Ç»þÉéÃ´¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼7700±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ê¤Î¤«
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢°ìÄêµ¬ÌÏ°Ê¾å¤ÎÉÂ±¡¤Ë¤ª¤±¤ëÁªÄêÎÅÍÜÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¶â³Û¤Î²¼¸Â¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½é¿Ç¤Î¾ì¹ç¡¢7000±ß°Ê¾å¤¬ÌÜ°Â¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢7700±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ï¤³¤Î´ð½à¤Ë±è¤Ã¤ÆÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÈñÍÑ¤Ï·ò¹¯ÊÝ¸±¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¼«¸ÊÉéÃ´³ä¹ç¡Ê3³ä¤Ê¤É¡Ë¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Á´³Û¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢°åÎÅÈñ¹µ½ü¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë´Þ¤á¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤âÁªÄêÎÅÍÜÈñ¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¥±ー¥¹
ÁªÄêÎÅÍÜÈñ¤Ï¡¢¡ÖµßµÞ¼Ö¤Ç±¿¤Ð¤ì¤¿¤éÉ¬¤º»ÙÊ§¤¦¤â¤Î¡×¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë¶ÛµÞÀ¤ä½Å¾ÉÅÙ¤Ç¤¹¡£µßµÞÈÂÁ÷¸å¤ËÆþ±¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ä¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë½Å¾É¤Ç¶ÛµÞÀ¤¬¹â¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢ÁªÄêÎÅÍÜÈñ¤ÏÄ§¼ý¤µ¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
°ìÊý¡¢¸¡ºº¤Î·ë²Ì¡¢·Ú¾É¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¡¢³°Íè¿ÇÎÅ¤Î¤ß¤Çµ¢Âð¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤ÏÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤³¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë·Ú¾É¤À¤Ã¤¿¤«¤éÈ³¶â¤Î¤è¤¦¤ËÀÁµá¤µ¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤ÏÀµ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¡¢°åÎÅ»ñ¸»¤òÅ¬ÀÚ¤ËÇÛÊ¬¤¹¤ëÌÜÅª¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤¢¤ê¡¢´µ¼Ô¸Ä¿Í¤òÈóÆñ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¸í²ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Á´¹ñ¶¦ÄÌ¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÃí°Õ
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢Á´¹ñ°ìÎ§¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢µßµÞÈÂÁ÷¸å¤ÎÁªÄêÎÅÍÜÈñ¤òÌÀ³Î¤ËÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤ëÃÏ°è¤Ï¡¢°ñ¾ë¸©¤È»°½Å¸©¾¾ºå»Ô¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃÄê¤ÎÉÂ±¡¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¤¸¸©Æâ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢ÉÂ±¡¤´¤È¤ËÂÐ±þ¤¬°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¤É¤³¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¤«¡×¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀÁµá¤ÎÍÌµ¤¬ÊÑ¤ï¤ëÅÀ¤Ë¤ÏÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
º£¸å¡¢µßµÞ°åÎÅ¤ÎÉ¯Ç÷¡Ê¤Ò¤Ã¤Ñ¤¯¡Ë¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Æ±ÍÍ¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬Â¾¤ÎÃÏ°è¤Ë¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²È·×´ÉÍý¤Î»ëÅÀ¤ÇÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤³¤È
7700±ß¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ï¡¢ÆÍÈ¯Åª¤Ê»Ù½Ð¤È¤·¤Æ¤ÏÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤ÉéÃ´³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡ÖµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤ò¤¿¤á¤é¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶â³Û¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤Ù¤¤«È½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤ä¡¢Ìë´Ö¡¦µÙÆü¤Ë¼õ¿Ç¤¹¤Ù¤¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¡ÖµßµÞÁêÃÌÁë¸ý¡Ê#7119¤Ê¤É¡Ë¡×¤ËÏ¢Íí¤¹¤ì¤Ð¡¢·ë²ÌÅª¤ËÉÔÍ×¤Ê¼«¸ÊÉéÃ´¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À©ÅÙ¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤Ç²ñ·×»þ¤Î¶Ã¤¤òËÉ¤²¤ë
µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤ó¤À¸å¤ËÀÁµá¤µ¤ì¤ë7700±ß¤Ï¡¢µßµÞÈÂÁ÷¤ÎÈñÍÑ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°åÎÅµ¡´Ø¤¬ÀßÄê¤¹¤ëÁªÄêÎÅÍÜÈñ¤Ç¤¹¡£·Ú¾É¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì³°ÍèÂÐ±þ¤Î¤ß¤Ç½ªÎ»¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢ÀÁµáÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥±ー¥¹¤¬¤¢¤ëÅÀ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥±ー¥¹¤Ç»ÙÊ§¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°å»Õ¤ÎÈ½ÃÇ¤Ë¤è¤ë½Å¾ÉÅÙ¤äÆþ±¡¤ÎÍÌµ¤¬Âç¤¤¯±Æ¶Á¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤ÏÆÃÄê¤ÎÃÏ°è¡¦°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ÅÁÈ¤ß¤òÀµ¤·¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢²ñ·×»þ¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¤³¤È¤Ê¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
½ÐÅµ
°ñ¾ë¸© µßµÞÈÂÁ÷¤Ë¤ª¤±¤ëÁªÄêÎÅÍÜÈñ¤ÎÄ§¼ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê ¾Ò²ð¾õ¤ò»ý¤¿¤º¤ËÆÃÄê¤ÎÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤¹¤ë¾ì¹çÅù¤Î¡ÖÆÃÊÌ¤ÎÎÁ¶â¡×¤Î¸«Ä¾¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¾¾ºå»Ô »°´ð´´ÉÂ±¡¤Ë¤ª¤±¤ëÁªÄêÎÅÍÜÈñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¼¹É®¼Ô¡§FINANCIAL FIELDÊÔ½¸Éô
¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Êー