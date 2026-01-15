¥Æ¥ì¥Ó¶âÂôNEWS

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´5Ëç)

Î©·ûÌ±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¤Ï14Æü¡¢´´»ö²ñ¤ò³«¤­¡¢3·î¤Î¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸½¿¦¤ÎÂ¼»³Âî»á¤Î¿äÁ¦¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

14Æü¤Ë³«¤«¤ì¤¿Î©·ûÌ±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¤Î¾ïÇ¤´´»ö²ñ¡£

¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Î©·û¤Ï¸½¿¦¤ÎÂ¼»³Âî»á¤«¤é¿äÁ¦´ê¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

´´»ö²ñ¤Ç¤Ï¡¢¼ê·ø¤¤»ÔÀ¯±¿±Ä¤Ê¤É¤òÉ¾²Á¤·¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¸½¿¦¤ÎÂ¼»³»á¤Î¿äÁ¦¤ò·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£

Î©·ûÌ±¼çÅÞÀÐÀî¸©Ï¢¡¦¶áÆ£ ÏÂÌé ÂåÉ½¡§
¡Ö¼è¤êÎ©¤Æ¤Æ¡¢°ã¤¦Êý¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡£°ú¤­Â³¤­¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡×

¸½ºß¡¢¶âÂô»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ï¡¢¸½¿¦¤ÎÂ¾¡¢¿·¿Í3¿Í¤¬½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

»ÔÄ¹Áª¤Ï3·î1Æü¹ð¼¨¡¢3·î8ÆüÅê³«É¼¤Ç¤¹¡£