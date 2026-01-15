Apple Arcade¤Ë¤Æ¡Ö¥·¥É¥Þ¥¤¥äー¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó VII¡×¥¢ー¥±ー¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬2·î5Æü¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¤¬Apple¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤²ÄÇ½¤Ë
¡¡2K¤ÈFiraxis Games¤Ï¡¢iOSÍÑ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¥²ー¥à¡Ö¡Ø¥·¥É¥Þ¥¤¥äー¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó VII¡Ù¥¢ー¥±ー¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¡¢Apple¤Î¥²ー¥à¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¡ÖApple Arcade¡×¤Ç2·î5Æü¤è¤ê³«»Ï¤¹¤ë¡£¡ÖApple Arcade¡×¤ÎÍøÍÑÎÁ¤Ï·î³Û900±ß¤Ç¡¢¿·µ¬²ÃÆþ¤Ç1¥«·î¤ÎÌµÎÁ¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤â²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Firaxis Games¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤ÈBehaviour Interactive¤Ë¤è¤Ã¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿¥¹¥È¥é¥Æ¥¸ー¥²ー¥à¡Ö¥·¥É¥Þ¥¤¥äー¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¡£¥×¥ìー¥äー¤Ï¡Ö¥·¥É¥Þ¥¤¥äー¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó VII¡×¤Î±ü¿¼¤¤ÀïÎ¬À¤òÂÎ¸³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Î»îÎý¤ËÂÑ¤¨¤¦¤ë°ÎÂç¤Ê¹ñ²È¤Î·úÀß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¡Ö¥·¥É¥Þ¥¤¥äー¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó VII¡×¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ìー¥äー¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê°Õ»×·èÄê¤Ë¤è¤êÆÈ¼«¤Î¹ñ²È¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£Îò»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹ÅÁÀâÅª¤Ê»ØÆ³¼Ô¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹ñ²È¤òÆ³¤¡¢»þÂå¤¬°Ü¤êÊÑ¤ï¤ë¤¿¤Ó¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸ÌÀ¤òÁªÂò¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤ÎÊª¸ì¤òºî¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÅÔ»Ô¤ä°ÎÂç¤ÊÀ¤³¦°ä»º¤ò·úÀß¤·¤ÆÎÎÅÚ¤ò³ÈÂç¤·¤¿¤ê¡¢µ»½Ñ³×¿·¤ÇÊ¸ÌÀ¤òÈ¯Å¸¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëÊ¸ÌÀ¤òÀ¬Éþ¤·¤¿¤ê¡¢»þ¤Ë¤ÏÆ±ÌÁ¤ò·ë¤ó¤À¤ê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÃµº÷¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ö¡Ø¥·¥É¥Þ¥¤¥äー¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó VII¡Ù¥¢ー¥±ー¥É¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤ÎÆÃÄ¹
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢iPhone¤äiPad¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¡Ö¥·¥É¥Þ¥¤¥äー¥º ¥·¥ô¥£¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó VII¡×¤ËÂ¿¿ôÅÐ¾ì¤¹¤ëÅÁÀâÅª¤Ê»ØÆ³¼Ô¤Î1¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Î¤Þ¤Þ¤ËÎò»Ë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£iPhone¤äiPad¤Ë¤è¤ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤Ê¥¿¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤â¼ê·Ú¤Ë¥²ー¥à¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
