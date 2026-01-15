15ºÐ¤ÇÇ¥¿±¡¢16ºÐ¤Ç·ëº§¤¹¤ë¤â¡Ä½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿»þ´ü¤ËÉ×¤¬Ìµ¿¦¤Ë¡Ö¤â¤¦»ä¤¬Æ¯¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡¡¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù
ABEMA¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season5¡Ù#2¤¬13Æü¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£
¡û½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿»þ´ü¤ËÉ×¤¬Ìµ¿¦¤Ë
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¡¦²Ã¸î°¡°Í¤¬10Âå¤Ç½Ð»º¤·¤¿½÷À¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤òË¬¤ì¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÂêºà¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤¿¡È14ºÍ¤ÎÊì¡É¤Î¥ê¥¢¥ë¤È¡¢¤½¤Î¸å¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤¿¡£
15ºÐ¤Î»þ¡¢8ºÐÇ¯¾å¤ÎÈà»á¤È¤Î´Ö¤Ë»Ò¶¡¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¸½ºß33ºÐ¤Î¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢Ç¥¿±È¯³ÐÅö»þ¡¢¿Æ¤ÈÀä±ï¾õÂÖ¤ÇÈà»á¤Î¼Â²È¤Ëµï¸õ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¿¿¤ÃÀè¤ËÈà»á¤ÎÎ¾¿Æ¤ËÊó¹ð¡£Åö½é¤Ï¡Ö°é¤Æ¤é¤ì¤ë¤È»×¤¨¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Èà»á¤¬¡Ö¼«Ê¬¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×¤È·è°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢16ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿»þ´ü¤ËÉ×¤¬Ìµ¿¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦»ä¤¬Æ¯¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¡×¤È¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤¤Éþ¤Ç¤ªÊ¢¤ò±£¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¼«¿È¤¬°û¿©Å¹¤ä¹©¾ì¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ²È·×¤ò»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤½¤·¤ÆÇ¥¿±7¥«·îÌÜ¤ËÀÚÇ÷Áá»º¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡ÖÉþÌô¤·¤Ê¤¬¤é¤ª»Å»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ°Ø©¤â¤¹¤´¤¤¤·ÉûºîÍÑ¤Ç¼ê¤â¿Ì¤¨¤ë¤·¡¢µ¤»ý¤Á°¤¯¤â¤Ê¤ë¡Ä¡Ä¤Ç¤â²Ô¤¬¤Ê¤¢¤«¤ó¡×¤È¡¢Î×·î¤Þ¤ÇÆ¯¤Â³¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡û7¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÅÐ¾ì
¤½¤Î¸åÄ¹ÃË¤ò½Ð»º¤·¤¿¤¬¡¢½Ð»º»þ¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤¬Êì¿Æ¤ÎÍÓ¿å¤È·ì±Õ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¸ÆµÛÉÔÁ´¤Ë´Ù¤ê¿·À¸»ù²¾»à¤Ë¡£¡Ö¡Ø»ä¤Î²¿¤¬¤¢¤«¤ó¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¡Ù¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬²¼¤¬¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£Æ°¤¤¹¤®¤¿¡¢»Å»ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡Ä¡Ä¤È¹Í¤¨¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÀÖ¤Á¤ã¤ó¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤ó¤ä¤í¤Ê¡¢¤´¤á¤ó¤Í¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«ÀÕ¤ÎÇ°¤Ë¶î¤é¤ì¤¿¤Ä¤é¤¤·Ð¸³¤â¹ðÇò¤·¤¿¡£
¤³¤Î»þ¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Î¿´¤Î»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬½õ»º»Õ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤â¤³¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¶¯¤¯¤¤¤è¤¦¤Ã¤Æ·è¤á¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¼èºà¤Î½ª¤ï¤ê¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤âÅÐ¾ì¡£16ºÐ¤Ç½Ð»º¤·¤¿Ä¹ÃË¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢7¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È!?¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ë¾ìÌÌ¤â¡£
É×¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¡¢¸½ºß7¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢5¿ÍÌÜ¤ò½Ð»º¸å¡¢´Ç¸î³Ø¹»¤ØÄÌ¤¤¡¢¸½ºß¤Ï´Ç¸î»Õ¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö(»Ò°é¤Æ¤¬)Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡¢½õ»º»Õ¤µ¤ó¤Î»ñ³Ê¤â¼è¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤ÎÌ´¤âÌÀ¤«¤·¤¿¤Ê¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤Î±Ý¸¶°ÍÆá¤Ï¹æµã¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¥®¥ã¥ë¤Ïµ¤¹ç¤¤Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¡£
