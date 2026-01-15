aespa¡¢¡Ø¹ÈÇò¡Ù½Ð¾ì¤«¤é¥Æ¥ìÅì¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤Þ¤Ç¡¡ÏÃÂêÀ¤«¤é²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤Þ¤Ç´üÂÔ¤·¤«¤Ê¤¤2026Ç¯
¡ØNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¡Ù½Ð¾ì¤È´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤âÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤È¤¤¤¨¤Ðaespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤À¡£
Èà½÷¤¿¤Á¤Ïº£Ç¯¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÍ½¹ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆüËÜ¤ÇÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤¿aespa¤Î¡Ö¤¤Î¤³±À¥é¥ó¥×¡×Åê¹Æ
ºÇ¶á¡¢´Ú¹ñºÇÂçµé¤Î²»¸»¥Á¥ã¡¼¥È¡ÖMelon¡×¤¬È¯É½¤·¤¿¡Ö2025Ç¯¹ñÆâ¡¦³¤³°Ç¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥ÈTOP100¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢aespa¤Î¡ØWhiplash¡Ù¤ÏÂè3°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢K-POP¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ¤ÇºÇ¤â¹â¤¤½ç°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢1st¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØSupernova¡Ù¡ØArmageddon¡Ù¡¢¤µ¤é¤Ë¡ØDirty Work¡Ù¡ØRich Man¡Ù¡¢¥«¥ê¥Ê¤Î¥½¥í¶Ê¡ØUP¡Ù¤Þ¤Ç·×6¶Ê¤ò¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤µ¤»¡¢Ç¯´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤ËºÇ¤âÂ¿¤¯¤Î³Ú¶Ê¤òÁ÷¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Àè¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ç¯Ëö¤Î²»³Ú¼ø¾Þ¼°¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÂ¸ºß´¶¤ÏºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
aespa¤Ï¡Ö2025 MAMA AWARDS¡×¤Ç¥Ù¥¹¥È¡¦¥À¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡Ê½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢¥Ù¥¹¥È½÷À¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ù¥¹¥È¡¦¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥£¡¼¡Ê¡ØWhiplash¡Ù¡Ë¤Ê¤É¤ò´Þ¤à4´§¤òÃ£À®¤·¡¢¡ÖMMA 2025¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤É3´§¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢1Ç¯´Ö¤ÎÀ®²Ì¤ò¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¡Ö¥Æ¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡¦¥Á¥ã¡¼¥È2025¡×¤Ç¤Ï¡¢´Ú¹ñ³Ú¶Ê¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇÂ¿¥Á¥ã¡¼¥È¥¤¥ó¤ª¤è¤ÓºÇÂ¿1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¤Û¤«¡¢º£Ç¯¤Î²Î¼ê¡¢º£Ç¯¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡¢º£Ç¯¤Î³Ú¶Ê¡ÊWhiplash¡Ë¤Ë¤âÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Î¡Ö2026 iHeartRadio Music Awards¡×¤Ç¤Ï¡¢¡ÖFavorite K-pop Collab¡×ÉôÌç¡Ê¡ÖDirty Work¡Êfeat. Flo Milli¡Ë¡×¡Ë¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¿Íµ¤¤ò²þ¤á¤Æ¾ÚÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤À®²Ì¤Ï¡¢¹¹ð¶È³¦¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Áê¼¡¤°¥á¥¬¥Ò¥Ã¥È¡¢3ÅÙ¤Ë¤ï¤¿¤ëÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ª¤è¤Ó¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤Ê¤ÉÀºÎÏÅª¤Ê³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤ÈÏÃÂêÀ¡¢¿Íµ¤¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿aespa¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âÂ¿¤¯¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¥é¥Ö¥³¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢Ìó30·ï¤ËµÚ¤Ö¹¹ð·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Î¤¿¤Ó¤Ë¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤ò¹¹¿·¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤À¤±¤ÎÆ»¤òÀÚ¤ê³«¤¤¤Æ¤¤¤ëaespa¤À¤±¤Ë¡¢¼¡¤Ê¤ë³èÆ°¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¼«¿È¤¬Ç¯Ëö¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ç¼¨º¶¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2026Ç¯¤Ï2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¥Æ¥ìÅì¤Ç1·î12Æü¤«¤éÊüÁ÷¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥¥ó¥Ñ¤È¤ª¤Ë¤®¤ê¡ÁÎø¤¹¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¤Á¤¬¤¦¡Á¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡Ê¡ØIn Halo¡Ù¡Ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1·î31Æü¡Á2·î1Æü¤Ë¤Ï¡¢Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹çÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ÖSMTOWN LIVE 2025-26 in FUKUOKA¡×¤Ë¤â»²²ÃÍ½Äê¤À¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼7Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¤·¤¿aespa¤¬Êü¤Ä¡¢¤µ¤é¤ËÂçÃÀ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤È°ìÁØ³ÈÄ¥¤µ¤ì¤¿²»³ÚÅª¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¡¢¤½¤·¤Æ¤è¤ê¶¯¸Ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë¤è¤ë¥·¥Ê¥¸¡¼¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£