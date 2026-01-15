À¾ÍÎÃËÀ¤«¤éÀº»ÒÄó¶¡¤ò¼õ¤±Ì¤º§¤Ç½Ð»º¤·¤¿ÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¿·¤¿¤Ê¡ÈÈà»á¡É¤ò¸ø³«¡©¡ÖÁ´Á³¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
´Ú¹ñ¤Ç³èÌö¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡¢Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤¬¡¢¿·¤·¤¤Èà»á¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
1·î13Æü¡¢Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¡ÖAI¤¬»ä¤ÎÈà»á¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤Ç¤âÁ´Á³»ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼Ì¿¿1Ëç¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ£ÅÄ¾®É´¹ç¡¢Àº»ÒÄó¶¡¤Ç½Ð»º¤·¤¿¥ï¥±
¤µ¤é¤Ë±Ñ¸ì¤Ç¤â¡ÖThis is my boyfriend... as generated by AI¡Ê¤³¤ì¤Ï»ä¤ÎÈà»á¡ÄAI¤¬À¸À®¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Âºß¤Î¿ÍÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢AI¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸À®¤µ¤ì¤¿²Í¶õ¤Î¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇÆ£ÅÄ¾®É´¹ç¤Ï¡¢¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤ËºÂ¤ê¡¢¥«¥á¥é¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤ÏÁÖ¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÎÃËÀ¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À°¤Ã¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È½À¤é¤«¤Ê°õ¾Ý¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£ ¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Î2¿Í¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¤ª»÷¹ç¤¤¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£¤·¤«¤·Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤Ï¡Ö¤Ç¤âÁ´Á³»ä¤Î¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤ÈÎ¨Ä¾¤Ë¸ì¤ê¡¢¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Æ£ÅÄ¾®É´¹ç¤Ï2020Ç¯11·î¡¢ÆüËÜ¤ÎÀº»Ò¥Ð¥ó¥¯¤ÇÄó¶¡¤ò¼õ¤±¡¢Ì¤º§¤Î¤Þ¤ÞÂ©»Ò¤Î¥¼¥ó¤¯¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¤³¤È¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¼¥ó¤¯¤ó¤È¤È¤â¤ËKBS2¤Î°é»ù¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¹¥¿¡¼¥Ñ¥ÑÊ³Æ®µ¡ª¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¡¢Æü¾ï¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡þÆ£ÅÄ¾®É´¹ç ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1979Ç¯10·î13ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£´Ú¹ñ¤Ç³èÆ°¤¹¤ëÆüËÜ¿Í¥¿¥ì¥ó¥È¡£2007Ç¯¤Î´Ú¹ñKBS2¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ØÈþ½÷¤¿¤Á¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡Ù¡Ê¸¶Âê¡Ë¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£¤½¤Î¸å¡¢´Ú¹ñ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¹¤¯ÃÎ¤é¤ì¤¿¡£40Âå¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢»ÒµÜÇ¯Îð¤¬¤¹¤Ç¤Ë¡Ö48ºÐ¡×¤È¤¤¤¦¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢¼«È¯Åª¤Ë¡ÈÌ¤º§¤ÎÊì¡É¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò·è°Õ¡£Àº»Ò¥Ð¥ó¥¯¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¤¿À¾ÍÎÃËÀ¤ÎÀº»ÒÄó¶¡¤ò¼õ¤±¤ÆÇ¥¿±¤·¡¢2020Ç¯11·î¤ËÆüËÜ¤Ç3200g¤ÎÃË»ù¥¼¥ó¤¯¤ó¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£