±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤Ì¾ÉÊ¤Ç¿·½Õ¤ò¤ª½Ë¤¤¡ª ¡ÈÊ¡¡É¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¡¢³«±¿ÏÂ²Û»Ò7¤Ä

¡Ö¤ªÀµ·î¤Î½Ë¤¤²Û»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤Î»þ´ü¸ÂÄê¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤ÄÌÇ¯ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ê¤É¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¤ª²Û»Ò¤¬ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢郄Åç²°MDËÜÉô¡¦ÏÂ²Û»Ò¥Ð¥¤¥ä¡¼¤ÎÈª¼çÀÇ¤µ¤ó¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤òÃæ¿´¤ËÏÂ²Û»ÒÊ¸²½¤Ø¤Î´Ø¿´¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿³«±¿²Û»Ò¤Ø¤ÎÃíÌÜÅÙ¤â¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹¬±¿¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢±¿¤ò°ú¤´ó¤»¤Æ¡£
ÀÐÀî¡¦Íî´ç ½ô¹¾²°¡Ö¶âÂôÌ´²Û»Ò µ×¼÷¶Ì¡Ê¤¯¤¹¤À¤Þ¡Ë¡×
µå·Á¤Î¹ÈÇòÀùÌß¤ò³ä¤ë¤È¡¢±ïµ¯¤ÎÎÉ¤¤²Û»Ò¤¬°î¤ì¤ë
ÀÐÀî¡¦Íî´ç ½ô¹¾²°¡Ö¶âÂôÌ´²Û»Ò µ×¼÷¶Ì¡Ê¤¯¤¹¤À¤Þ¡Ë¡×\1,404¡¿ËÜÅ¹ ÀÐÀî¸©¶âÂô»ÔÌîÄ®1-3-59¡¡TEL. 076-245-2854¡¡9:00¡Á17:00¡Ê3·î21Æü¡Á12·î¤Ï¡Á18:00¡Ë ÌÚÍËµÙ
¹¾¸ÍËö´üÁÏ¶È¤Î¶âÂô¤Î²Û»ÒÊ¸²½¤òº£¤ËÅÁ¤¨¤ëÏ·ÊÞ¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¿·½Õ²Û»Ò¡£¥µ¥¤¥³¥í·¿¤ÎÈ¢¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¤â¤ÁÊÆ¤Çºî¤é¤ì¤¿¹ÈÇòÀùÌß¤¬½Ð¸½¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤ò³ä¤ë¤È¡¢¾®Âä¤Î¶â²ÚÅü¡¢ºû·ë¤Ó¤ÎÍÊ¿Åü¡¢¾®²Ö¤¦¤µ¤®¡¢ÉñÄá¡¢¾®¼Æ½®¡¢¶âÊ¿Åü¡¢¤ª¤Ï¤¸¤°»¡¢¶âÂô¸ÅÍè¤Î7¼ïÎà¤ÎÏÂ²Û»Ò¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤±¤Ë¡¢¶âÂô¤«¤é¹¾¸Í¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿»æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢È¢¤Î¥µ¥¤¥³¥í¤òÅ¾¤¬¤·¤Æ¤¹¤´¤í¤¯¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤âÍ·¤Ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÈª¤µ¤ó¡Ë
1·îÃæ½Ü¤Þ¤ÇÈÎÇä¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡£Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¡¢Web¤Ç¹ØÆþ²Ä¡£
Ä¹ºê¡¦Ëü·îÆ²¡ÖÅí¥«¥¹¥Æ¥é¡×
Åí¤ÎÀá¶ç¤Ê¤É¡¢¥Ï¥ì¤ÎÆü¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÄ¹ºê¤Î½Ë¤¤²Û»Ò
Ä¹ºê¡¦Ëü·îÆ²¡ÖÅí¥«¥¹¥Æ¥é¡×2¸ÄÆþ¤ê\2,230¡¿ÃÃÌê²°Ä®Å¹ Ä¹ºê¸©Ä¹ºê»ÔÃÃÌê²°Ä®6-45¡¡TEL. 095-893-8833¡¡10:00¡Á19:00¡¡ÉÔÄêµÙ
Ãæ¹ñ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿Ä¹ºê¤ËÅÁ¤ï¤ëÅí¥«¥¹¥Æ¥é¡£À¸ÃÏ¤Î¾å¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤ÏÉÔÏ·Ä¹¼÷¤Î±ïµ¯Êª¤È¤·¤ÆÂº¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÅí¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖËÜÍè¤Ï¡¢¤Ò¤Êº×¤ê¤Î½Ë¤¤²Û»Ò¤È¤·¤Æ¡¢Åí¤Î²Ö¤¬ºé¤¯Àá¶ç¤Îº¢¤ËÂ¿¤¯¤Î²Û»ÒÅ¹¤ÎÅ¹Æ¬¤ËÊÂ¤Ó»Ï¤á¤Þ¤¹¤¬¡¢¡ØËü·îÆ²¡Ù¤µ¤ó¤ÏÄÌÇ¯ÈÎÇä¡£Åí¤Î·Á¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥«¥¹¥Æ¥é¤ÎÉ½ÌÌ¤Ë¡¢¤¹¤êÌª¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤¿¿§Á¯¤ä¤«¤Ê°ìÉÊ¡£Å¹¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¤Çºî¤ê´·¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ì£¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¥Ô¥«¥¤¥Á¤Ç¤¹¡×¡ÊÈª¤µ¤ó¡Ë
ÄÌÇ¯ÈÎÇä¡£Web¤Ç¤â¹ØÆþ²Ä¡£2¡¦3·î¤ÎÈËË»´ü¤ÏWeb¤Ç¤ÎÈÎÇä¤ÏÃæ»ß¡£
ÀÐÀî¡¦¶âÂô ¤¦¤éÅÄ¡Ö²Ã²ìÈ¬È¨ µ¯¾å¤â¤Ê¤«¡×
¶âÂô¤Î¶¿ÅÚ´á¶ñ¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤¿°¦¤é¤·¤¤µ¯¤¾å¤¬¤ê¤â¤Ê¤«
ÀÐÀî¡¦¶âÂô ¤¦¤éÅÄ¡Ö²Ã²ìÈ¬È¨ µ¯¾å¤â¤Ê¤«¡×1¸Ä \206¡¿¸æ±ÆËÜÅ¹ ÀÐÀî¸©¶âÂô»Ô¸æ±ÆÄ®21-14¡¡TEL. 076-243-1719¡¡9:00¡Á17:00¡¡ÆüÍËµÙ
¶âÂô¤Î°Â¹¾È¬È¨µÜ¸æº×¿À¤Ç¤¢¤ëÈ¬È¨Âç¿À¡Ê±þ¿ÀÅ·¹Ä¡Ë¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¶âÂô¤Î¶¿ÅÚ´á¶ñ¡Ö²Ã²ìÈ¬È¨µ¯¾å¤ê¡×¡£¿¼¹È¤Î¤ª¤¯¤ë¤ß»Ñ¤Ë»÷¤»¤¿¤³¤Î¿Í·Á¤òËè·îÀµ·î¤Ë¸¥¤¸¤¿¤³¤È¤«¤é¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¿Í·Á¤ò¤«¤¿¤É¤Ã¤Æºî¤é¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ø²Ã²ìÈ¬È¨ µ¯¾å¤â¤Ê¤«¡Ù¤Ç¤¹¡£¶âÂô¤Ç¤ÏÀÖ¤Á¤ã¤ó¤ÎÃÂÀ¸¤Ê¤É¡¢¤ª½Ë¤¤»ö¤ä¥Ï¥ì¤ÎÆü¤ÎÂ£ÅúÉÊ¤È¤·¤Æ½ÅÊõ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÉÊ¤Ç¡¢¤ªÀµ·î¤Ë¤â¥Ô¥Ã¥¿¥ê¡£ÀÖ¤¤Êñ¤ß»æ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿²Ã²ìÈ¬È¨ÍÍ¤ÎÉ½¾ð¤¬°¦¤é¤·¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¾®ÁÒñ²¤¬¾åÉÊ¤Ç¡¢¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÈª¤µ¤ó¡Ë
ÄÌÇ¯ÈÎÇä¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¡¢Web¤Ç¤â¹ØÆþ²Ä¡£
»³·Á¡¦Âç¾¾²°ËÜ²È¡Ö½é¤Ê¤¹¤Ó¡×
¸Å¤¯¤«¤é±ïµ¯Êª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²Ø»Ò¤òº½ÅüÄÒ¤±¤Ë
»³·Á¡¦Âç¾¾²°ËÜ²È¡Ö½é¤Ê¤¹¤Ó¡×Ìó9¸ÄÆþ¤ê \1,242¡¿»³·Á¸©Äá²¬»Ô¿åÂô¹Ô»ÊÌÈ43-13¡¡TEL. 0235-35-4041¡¡11:00¡Á14:00¡¡¿å¡Á¶âÍËµÙ
½éÌ´¤Ç¸«¤ë¤È±ïµ¯¤¬ÎÉ¤¤¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ìÉÙ»ÎÆóÂë»°²Ø»Ò¡×¤ËÆþ¤ë¤Û¤É¡¢²Ø»Ò¤Ï¤á¤Ç¤¿¤¤¿©¤ÙÊª¤ÎÂåÉ½³Ê¡£¤½¤ó¤Ê¸Å¤¯¤«¤é¹¬Ê¡¤ò¾·¤¡¢ºÒÆñ¤ä°¤òËÉ¤°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿²Ø»Ò¤ò¼çÌò¤Ë¤·¤¿¾·Ê¡²Û»Ò¤¬¡Ö½é¤Ê¤¹¤Ó¡×¡£
¡Ö»³·Á¸©Äá²¬¶á¹Ù¤ÎÌ±ÅÄÃÏ¶è¤Ë¤ÏÀÎ¤«¤éÄÒÊª¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾®²Ø»Ò¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤òÄ¹¤¤¼´¤¬ÉÕ¤¤¤¿¤Þ¤Þ´Ý¤´¤Èº½ÅüÄÒ¤±¤Ë¤·¤¿ÄÁ¤·¤¤¤ª²Û»Ò¤Ç¤¹¡£°ì¸ý³ú¤à¤È¥¸¥å¥ï¥Ã¤È´ÅÌ£¤¬¹¤¬¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë²Ø»Ò¤ÎÉ÷Ì£¤¬²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤Æ¡¢¤ªÃãÀÁ¤±¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÈª¤µ¤ó¡Ë
ÄÌÇ¯ÈÎÇä¡£Å¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¡¢ÅÅÏÃ¡¦FAX¤Ç¤â¹ØÆþ²Ä¡£
µþÅÔ¡¦ÆóÛê¼ã¶¹²°¡Ö²Ö¤Ó¤éÌß¡×
Ìß¤Ç¤´¤Ü¤¦¤ÈÌ£Á¹ñ²¤ò¤¯¤ë¤ó¤ÀµþÅÔ¤Î·Þ½Õ²Û»Ò
µþÅÔ¡¦ÆóÛê¼ã¶¹²°¡Ö²Ö¤Ó¤éÌß¡×1¸Ä\594¡¿ËÜÅ¹ µþÅÔÉÜµþÅÔ»ÔÃæµþ¶èÆó¾òÄÌ¾®ÀîÅìÆþ¤ëÀ¾Âç¹õÄ®333-2¡¡TEL. 075-231-0616¡¡8:00¡Á17:00¡¡¿åÍËµÙ
Ê¿°Â»þÂå¤ÎÀµ·î¡¢Ä¹¼÷¤È±äÌ¿¤ò´ê¤¤¡¢°¾¡¢Ìß¤Ê¤É¹Å¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ëµÜÃæ¹Ô»ö¡Ö»õ¸Ç¤á¤Îµ·¼°¡×¤¬Í³Íè¡£¤´¤Ü¤¦¤Ï²¡¤·°¾¤ò¤¢¤é¤ï¤·¡¢Çò¤¤Ìß¤äÌ£Á¹ñ²¤Ï¤ª»¨¼Ñ¤Ë¸«Î©¤Æ¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤ë¡£
¡ÖµþÅÔ¤Î¤ªÀµ·î¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤ª²Û»Ò¤Ç¡¢Â¿¤¯¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤¬¼êºî¤ê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤ÎºÅ»ö¤Ê¤É¤ÇÇ¯»Ï¤Î¤ßÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡£¡ØÆóÛê¼ã¶¹²°¡Ù¤µ¤ó¤Î²Ö¤Ó¤éÌß¤ÏµþÅÔ¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Ì£Á¹ñ²¤Ë»³Ü¥¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÁÖ¤ä¤«¤ÊÉ÷Ì£¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÈª¤µ¤ó¡Ë
1·î10ÆüÁ°¸å¤Þ¤ÇÈÎÇä ¢¨Çä¤êÀÚ¤ì¼¡Âè½ªÎ»¡£Å¹ÊÞÈÎÇä¤Î¤ß¡£
Ê¼¸Ë¡¦Æ£¹¾²°Ê¬Âç¡Ö¤á¤ÇÂä¤â¤Ê¤«¡×
ñ²¤¬¤Õ¤ó¤ï¤ê¤Ï¤ß¤À¤¹Âä·¿¤Î¡È¾Ð¤¤¤â¤Ê¤«¡É¤Ç¥²¥óÃ´¤®
Ê¼¸Ë¡¦Æ£¹¾²°Ê¬Âç¡Ö¤á¤ÇÂä¤â¤Ê¤«¡×¹ÈÇò2¸ÄÆþ¤ê\471¡¿ËÜÅ¹ Ê¼¸Ë¸©ÌÀÀÐ»ÔËÜÄ®1-12-17¡¡TEL. 0120-025-355¡¡9:00¡Á17:00¡¡²ÐÍËµÙ
ÌÀÀÐÌ¾»º¤ÎÂä¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¹Í°Æ¡£Àµ·î¤ËÈô¤Ö¤è¤¦¤ËÇä¤ì¤ë¡¢Âä¤Î·Á¤ò¤·¤¿¹ÈÇò¤Î¤â¤Ê¤«Èé¤Çñ²¤ò¤Õ¤ó¤ï¤êÊñ¤ó¤À½Ë¤¤²Û»Ò¡£
¡Ö·Á¤Î²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤â¤Ê¤«¤ÎÈé¤¬¾å²¼2Ëç¤Ë´°Á´¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤ªÊ¢Â¦¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Ê¢³ä¤ì¤·¤Ê¤¤¡áÀÚÊ¢¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤â¤á¤Ç¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ä¤Öñ²¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Ê¤«¤Ç¤ÏÄÁ¤·¤¤¤³¤·ñ²¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¡£É÷Ì£Ë¤«¤Ê¤³¤·ñ²¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤Æ£»ç¿§¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤ê¤È¤·¤¿¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Ë¤â¼æ¤«¤ì¤Þ¤¹¡×¡ÊÈª¤µ¤ó¡Ë
ÄÌÇ¯ÈÎÇä¡£³ÆÅ¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¡¢Web¤Ç¤â¹ØÆþ²Ä¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦¸Þ¾¡¼ê²°ËÜÊÞ¡Ö¸ý¼è¤ê¡×
¿·Ç¯¤Î¤ªÁ·¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤ë¡¢ÌÜ¤Ë¤âÁ¯¤ä¤«¤ÊÎý¤ê²Û»Ò
ËÌ³¤Æ»¡¦¸Þ¾¡¼ê²°ËÜÊÞ¡Ö¸ý¼è¤ê¡×5¸ÄÆþ¤ê \2,700¡¿ËÌ³¤Æ»ÛØ»³·´¹¾º¹Ä®ËÜÄ®38¡¡TEL. 0139-52-0022¡¡8:00¡Á18:00¡¡¸µÆü¤Î¤ßµÙ
¤ª½Ë¤¤¤ÎÀÊ¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ëÀèÉÕ¤±¡Ö¸ý¼è¤êºè¡×¤òÌÏ¤·¤Æºî¤é¤ì¤¿¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÇÂç¤ß¤½¤«¤«¤éÀµ·î¤Ë¤«¤±¤Æ¿©¤Ù¤ëÏÂ²Û»Ò¡£ÀÎ¤ÏÂä¤Ê¤É¤ÎÀ¸¤Î¿©ºà¤¬¼ê¤ËÆþ¤ê¤Ë¤¯¤¯¡¢¤ª¤»¤Á¤Î½Å¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ì¤é¤Ë»÷¤»¤Æºî¤Ã¤¿¤Î¤¬»Ï¤Þ¤ê¡£
¡ÖÇ¯Ëö¤Ë¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤âÊÂ¤ÖÀµ·î²Û»Ò¤Ç¤¹¡£¡Ø¸Þ¾¡¼ê²°ËÜÊÞ¡Ù¤µ¤ó¤Î¸ý¼è¤ê¤Ï¡¢¥¨¥Ó¡¢¤Ï¤Þ¤°¤ê¡¢¾¾ÃÝÇß¤Î5¤Ä¡£ËÌ³¤Æ»»º¤ÎÇò¾®Æ¦¤Çºî¤Ã¤¿Îý¤êÀÚ¤ê¤Ç¡¢ËÌ³¤Æ»»º¾®Æ¦¤Î¤³¤·ñ²¤¬Êñ¤Þ¤ì¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â¼ê¤¬¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÈª¤µ¤ó¡Ë
ËèÇ¯12·î26Æü¡Á31Æü¤ËÈÎÇä¡£Å¹ÊÞ¤Î¤Û¤«¡¢ÅÅÏÃ¡¢FAX¤Ç¤â¹ØÆþ²Ä¡£
SELECTORÈª ¼çÀÇ
¤Ï¤¿¡¦¤Á¤«¤é¡¡郄Åç²°MDËÜÉô¡¦ÏÂ²Û»Ò¥Ð¥¤¥ä¡¼¡£2003Ç¯¤Ë郄Åç²°Æþ¼Ò¡£ÍÎ²Û»Ò¤ÎÇä¤ê¾ìÃ´Åö¤ò·Ð¤Æ¡¢4Ç¯ÌÜ¤«¤éÏÂ²Û»ÒÃ´Åö¤Ë¡£1000¸®°Ê¾å¤ÎÁ´¹ñ¤ÎÏÂ²Û»ÒÅ¹¤ò½ä¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸ý¤Ë¤·¤¿ÏÂ²Û»Ò¤Ï1Ëü¼ïÎà°Ê¾å¡ª
¼Ì¿¿¡¦À¶¿åÆà½ï¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¡¦°ËÅìÊþØª¡¡¼èºà¡¢Ê¸¡¦ÎëÌÚ·ÃÈþ
anan 2478¹æ¡Ê2026Ç¯1·î7ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê