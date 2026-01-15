¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë¡×¤è¤ê¡Ö¥É¥¥¥ë¥¬ーI¡×¤¬¥°¥é¥ó¥Ç¥¹¥±ー¥ë¤ËÅÐ¾ì¡ª 6·îÈ¯ÇäÍ½Äê
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥°¥é¥ó¥Ç¥¹¥±ー¥ë ¥É¥¥¥ë¥¬ーI¡×¤ò6·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï10,780±ß¡£
¡¡ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢¥³¥È¥Ö¥¥ä¤ÎÈþ¾¯½÷¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë¡×¤è¤ê¡Ö¥É¥¥¥ë¥¬ーI¡×¤ò¡¢ÀºåÌ¤Ê¥³¥È¥Ö¥¥ä¥×¥é¥â¥Ç¥ë¤ÎCAD¥Çー¥¿¤ò³ÈÂçºÆÀß·×¤·¡¢Âç¤¤Ê¥¹¥±ー¥ë¤Î¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¡Ö¥°¥é¥ó¥Ç¥¹¥±ー¥ë¡×¤Ç¾¦ÉÊ²½¤¹¤ë¤â¤Î¡£
¡¡³ÈÂç¤Ë¤è¤ëÀ®·Á¿§¤Ç¤Î¿§ºÆ¸½¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢3¼ïÎà¤Î¥¿¥ó¥Ý°õºþºÑ¤ß¤Î´é¥Ñー¥Ä¡ÖÄÌ¾ï´é¡×¡ÖÊÒÌÜÊÄ¤¸¾Ð´é¡×¡Ö¶«¤Ó´é¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢Á°È±¤ÏÁõ¹Ã¤ò³°¤·¤Æ¥ê¥Ü¥ó¤òÁõÃå²ÄÇ½¤Ç¡¢¥Ø¥Ã¥É¥®¥¢¤Ê¤·¤ÎÁ°È±¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡¡Æ·¤äÌÏÍÍ¤Î¶â¥Þー¥¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥Ç¥«ー¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê³ÆÉô¤ÎÆ©ÌÀÁõ¹Ã¤ò¥¯¥ê¥¢ー¥Ñー¥Ä¤ÇºÆ¸½¡£¥Ñー¥ÄÎ¢Â¦¤Ë¥á¥«¥âー¥ë¥É¤¬Ä¦¹ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Áý²ÃÁõ¹Ã¥Ñー¥Ä¤Ï5mm·Â¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¤Ë¤è¤ëÀÜÂ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢´ðËÜ¥Õ¥©¥ë¥à°Ê³°¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¼è¤êÉÕ¤±¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Û¤«¡¢ÀìÍÑÉð´ï¤È¤·¤Æ¡¢¥é¥ó¥¹·¿¤Î¡Ö¥Ø¥¤¥ë¥é¥ó¥°¡×¤¬ÉÕÂ°¡£¡Ö¥Ø¥¤¥ë¥é¥ó¥°¡×¤Ï¥·¥çー¥È¥é¥ó¥¹¤È¥á¥¤¥¹¤ØÊ¬Î¥¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡ÂÀ¤â¤âÍÑ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä¤ä¹øÉô¥¸¥ç¥¤¥ó¥È¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¤Û¤«¡¢°ú¤½Ð¤·¼°¤Î¶»Éô´ØÀá¤ä¸ª´ØÀá¤Ê¤É¤Î²ÄÆ°¤Ë¤è¤ê¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ê²ÄÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¸Ô´ØÀá¤Î¥¹¥é¥¤¥É²ÄÆ°¤ä¥â¥âÆâ¤Î°ú¤½Ð¤·´ØÀá¤òÊ»ÍÑ¤µ¤»¤ë»ö¤Ç¡¢¹ÈÏ°Ï¤Ê²ÄÆ°¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ê¼ó¤Ï¼´²ÄÆ°¤ÎµåÂÎ´ØÀá¤òºÎÍÑ¤¹¤ë»ö¤ÇÉ½¾ðË¤«¤Ê¥Ýー¥¸¥ó¥°¤¬²ÄÇ½¡£PVCÀ½¤Î¼ê¼ó¤¬º¸±¦¤½¤ì¤¾¤ì5¼ïÉÕÂ°¤·¡¢¼ê¼ó¤Ï´ØÀá¤ò´Þ¤á¡¢´ûÂ¸¤Î¥Õ¥ìー¥à¥¢ー¥à¥º¡¦¥¬ー¥ë¥°¥é¥ó¥Ç¥¹¥±ー¥ë¥·¥êー¥º¤Î¼ê¼ó¤ÈÁÈ´¹¤¨¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡°ìÈÌÅª¤Ê1/6¥Éー¥ë¥µ¥¤¥º¤ÎÂç¤¤á¤ÎPVCÀ½Éð´ï»ý¤Á¼ê¼ó¤¬ÉÕÂ°¡£½Æ¡¢ÅáÅù¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢³ÆÉô¤Î5mm·Â·ê¤ò3mm·Â·ê¤ËÊÑ´¹¤¹¤ë¥Ñー¥Ä¤¬ÉÕÂ°¡£´ûÂ¸M.S.G¥·¥êー¥º¡¢¥³¥È¥Ö¥¥ä¥×¥é¥â¥Ç¥ë¥·¥êー¥º¤ÎÉðÁõ¤ÎÊ»ÍÑ¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¸ÂÄêÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥Ñー¥Ä¡Ê¼êÂ¡Ë¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¡Ö¥°¥é¥ó¥Ç¥¹¥±ー¥ë ¥É¥¥¥ë¥¬ーI¡×»ÅÍÍ¡§¥×¥é¥â¥Ç¥ë ¥¹¥±ー¥ë¡§¥Î¥ó¥¹¥±ー¥ë ¥µ¥¤¥º¡§Á´¹â Ìó250mm ÁÇºà¡§PS¡¢PE¡¢ABS¡¢POM¡¢PVC
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄêÆÃÅµ¡Ö¥¤¥ó¥Êー¥Ñー¥Ä¡Ê¼êÂ¡Ë¡×
(C) KOTOBUKIYA
¢¨²èÁü¤ÏCG¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Î¾¦ÉÊ¤È¤ÏÂ¿¾¯°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£