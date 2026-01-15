¡ÖARMORED CORE 4¡×¤è¤ê¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥ì¥¤¥ì¥Êー¥É 03-AALIYAH ¥ª¥ë¥ì¥¢¡×¤¬6·î¤ËÈ¯Çä
¡¡¥³¥È¥Ö¥¥ä¤Ï¡¢¥×¥é¥â¥Ç¥ë¡Ö¥ì¥¤¥ì¥Êー¥É 03-AALIYAH ¥ª¥ë¥ì¥¢¡×¤ò6·î¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï8,800±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¥²ー¥à¡ÖARMORED CORE 4¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È±¨»¦¤·¡É¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¥ê¥ó¥¯¥¹¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¤¬¶î¤ë¡Ö¥ª¥ë¥ì¥¢¡×¤ò1/72¥¹¥±ー¥ë¤Ç¥×¥é¥â¥Ç¥ë²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡¥·¥ãー¥×¤Ê³°´Ñ¤ËÇ»Ì©¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤ÇÎ©ÂÎ²½¤µ¤ì¡¢ÆÃÄ§Åª¤Ê·Á¾õ¤Î¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶ー¡Ö03-AALIYAH/HTS2¡×¤ÏÆ¬Éô¤Ø¤Î¿·µ¬ÉôÉÊ¤Ë¤è¤êºÆ¸½¤µ¤ì¡¢¥á¥¤¥ó¥Öー¥¹¥¿¤Î¡ÖS04-VIRTUE¡×¤â¿·µ¬Â¤·Á¤ÇÉÕÂ°¡£
¡¡¥ìー¥¶ー¥Ö¥ìー¥É¡Ö07-MOONLIGHT¡×¤Ïº¸±¦Ê¬ÉÕÂ°¤·¡¢º¹¤·ÂØ¤¨¤Ë¤è¤êÆóÅáÎ®¤ÎºÆ¸½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÂ¾¡¢¥ê¥ó¥¯¥¹ No.3¥¢¥ó¥¸¥§¤Î¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¥Ç¥«ー¥ë¤âÉÕÂ°¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó¥³¥È¥Ö¥¥ä¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¡¦¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡ÖÄÉ²ÃÉðÁõ¥Ñー¥Ä¡×¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¥³¥È¥Ö¥¥ä¥·¥ç¥Ã¥×¹ØÆþÆÃÅµ¡ÖÄÉ²ÃÉðÁõ¥Ñー¥Ä¡×
(C)FromSoftware, Inc. All rights reserved.