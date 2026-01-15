¥Û¥ó¥À¡¢HRC»ÅÍÍ¤Î¿··¿¥×¥ì¥ê¥åー¥É¤È¥·¥Ó¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×R¤ËÄ¶´üÂÔ¡ª ¿·¤¿¤Ê¾¦ÉÊÅ¸³«¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥ó¡×¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥¤¥ó¡×¤òÈ¯É½¡ÚÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¡Û
ÁÏ¶È¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¡ÖHonda Sports DNA¡×
¥Û¥ó¥À ¥¹¥Ýー¥ÄDNA¡ÃHonda Sport DNA
¡ÖÅìµþ¥ªー¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ç¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢ÁÏ¶È¤è¤ê¼õ¤±·Ñ¤°¥¹¥Ýー¥ÄDNA¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡¢¥ª¥ó¥íー¥É¤Î¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥ó¡×¡¢¥ª¥Õ¥íー¥É¤Î¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥¤¥ó¡×¤È¤·¤Æº£¸å¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹2¤Ä¤Î¿·¥é¥¤¥ó¤ò¸ø³«¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¥é¥¤¥ó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸½¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¥ìー¥¹±¿±Ä»Ò²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ó¥À¡¦¥ìー¥·¥ó¥°¡ÊHRC¡Ë¤ÎÃÎ¸«¤òÈ¿±Ç¤·¤¿HRC»ÅÍÍ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Û¥ó¥À¤ÏÁÏ¶È°ÊÍè¡ÖÌ´¡×¤ò¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¡¢¥ìー¥¹¤Ø¤ÎÄ©Àï¤È¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î³«È¯¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤ò»ÔÈÎ¼Ö¤Ø¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¡Ö°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ë´î¤Ó¡×¤ò¥æー¥¶ー¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¥Û¥ó¥À¤Î¥¹¥Ýー¥ÄDNA¤È¤·¤Æº£¤â¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿»Ö¤ò¥Û¥ó¥À¤Ï¡ÖHonda Sports DNA¡×¤È¾Î¤·¡¢¥ª¥ó¥íー¥É¤È¥ª¥Õ¥íー¥É¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¤µ¤é¤Ë¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¡¢HRC¤¬¥ìー¥¹³èÆ°¤ÇÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿µ»½Ñ¤ä¥ìー¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ðー¤Î¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÀ¸¤«¤·¤¿HRC»ÅÍÍ¤Î¥â¥Ç¥ë¤ò¡¢¹¤¤¼Ö¼ï¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤ÇÅ¸³«¤·¡¢º£¸å¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¥â¥Ç¥ë¶¯²½¤ÎÃì¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¯¡£
¿·¾¦ÉÊÅ¸³«¡ÖSPORT LINE¡Ê¥¹¥Ýー¥Ä ¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤È¤Ï
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥ó¥íー¥É¥ìー¥¹¤Ø¤Î»²Àï¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤äÃÎ¸«¤ò»ÔÈÎ¼Ö¤Ø¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢¡Ö°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ë´î¤Ó¡×¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¼Â¸½¤¹¤ë¥é¥¤¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¡Ö¥¹¥Ýー¥Ä¥é¥¤¥ó¡×¤ÎÅ¸³«¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R HRC¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÃCivic Type R HRC Concept
¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R HRC¥³¥ó¥»¥×¥È
µæ¶Ë¤Î¥Ô¥å¥¢¥¹¥Ýー¥ÄÀÇ½¤òÄÉµá¤·¤¿¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢HRC¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤È¥ìー¥·¥ó¥°¥É¥é¥¤¥Ðー¤ÎÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·¤Æ³«È¯¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè°ìÀþ¤Î¥ìー¥¹¸½¾ì¤ÇÃÃ¤¨¤¿¥Û¥ó¥À¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁà¤ë´î¤Ó¤ò¤µ¤é¤ËËá¤¾å¤²¤¿HRC»ÅÍÍ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¥×¥ì¥ê¥åー¥ÉHRC¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÃPrelude HRC Concept
¥×¥ì¥ê¥åー¥ÉHRC¥³¥ó¥»¥×¥È
2025Ç¯9·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¿··¿¥×¥ì¥ê¥åー¥É¸þ¤±¤Ë¡¢¥ìー¥¹³èÆ°¤ÇÇÝ¤Ã¤¿µ»½Ñ¤ÈÃÎ¸«¤òÀ¸¤«¤·Áö¹ÔÀÇ½¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤ë¤¿¤á¤ÎÀìÍÑ¥Ñー¥Ä¤È¤·¤Æ¡ÖHRC¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¥Ñー¥Ä¡×¤Î³«È¯¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡£¥×¥ì¥ê¥åー¥ÉHRC¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ñー¥Ä¤òÁõÃå¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡£
¿·¾¦ÉÊÅ¸³«¡ÖTRAIL LINE¡Ê¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥¤¥ó¡Ë¡×¤È¤Ï
¥Û¥ó¥À¤ÏHRC¤òÄÌ¤¸¤ÆBAJA¡Ê¥Ð¥Ï¡Ë¥ìー¥¹¡Ê¢¨¡Ë¤Ê¤É¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ª¥Õ¥íー¥É¥ìー¥¹¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÇÝ¤Ã¤¿ÃÎ¸«¤äµ»½Ñ¤ò»ÔÈÎ¼Ö¤Ë¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤·¡¢¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥¤¥ó¡×¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤òÍ½Äê¡£¤³¤Î¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤ÇÎÏ¶¯¤¤¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¥æー¥¶ー¤Ë¡Ö°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ë´î¤Ó¡×¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨¥á¥¥·¥³¤Î¥Ð¥Ï¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢È¾Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡¢º½Çù¤ä»³³ÙÃÏÂÓ¤ÎÌ¤ÊÞÁõÏ©¤¬Ãæ¿´¤Î¥ª¥Õ¥íー¥É¥ìー¥¹
¥Ñ¥¹¥Ýー¥È ¥È¥ì¥¤¥ë¥¹¥Ýー¥Ä ¥¨¥êー¥È¡ÃPassport Trailsport Elite
¥Ñ¥¹¥Ýー¥È ¥È¥ì¥¤¥ë¥¹¥Ýー¥Ä ¥¨¥êー¥È¡ÊËÌÊÆ»ÅÍÍ¡¿»²¹Í½ÐÉÊ¡Ë
ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ª¥Õ¥íー¥ÉÁöÇËÀÇ½¤ò»ý¤Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆËÌÊÆ»Ô¾ì¤ÇÈÎÇäÃæ¤ÎSUV¡ÖPASSPORT¡Ê¥Ñ¥¹¥Ýー¥È¡Ë¡×¤Î¾åµé¥°¥ìー¥É¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥¹¥Ýー¥Ä ¥¨¥êー¥È¡×¤¬¡¢Æ±¥·¥çー¤Ç¤Ï¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥é¥¤¥ó¡×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ»²¹Í½ÐÉÊ¤µ¤ì¤¿¡£
CR-V¥È¥ì¥¤¥ë¥¹¥Ýー¥ÄHRC¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÃCR-V Trailsport HRC Concept
¥È¥ì¥¤¥ë¥¹¥Ýー¥ÄHRC¥³¥ó¥»¥×¥È
2·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¿··¿¡ÖCR-V¡×¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖZR-V¡×¡Ö¥ô¥§¥¼¥ë¡×¡ÖWR-V¡×¤ÎSUV¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Ë¡¢HRC¤¬»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥ª¥Õ¥íー¥É¥ìー¥¹¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿ÃÎ¸«¤ä¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤ÈËÁ¸±¿´¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡Ö¥È¥ì¥¤¥ë¥¹¥Ýー¥ÄHRC¥³¥ó¥»¥×¥È¡×¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾ÃíÌÜ¤Î½ÐÅ¸¥â¥Ç¥ë
¥·¥Ó¥Ã¥¯e:HEV RS¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡ÃCivic e:HEV RS Prototype
¥·¥Ó¥Ã¥¯e:HEV RS¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×
¥·¥Ó¥Ã¥¯e:HEV¤Î¥¹¥Ýー¥Æ¥£¥°¥ìー¥É¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ë²Ã¤ï¤ëÍ½Äê¤Î¡ÖRS¡×¤ò¡¢»ÔÈÎÍ½Äê¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½ÐÅ¸¡£¥×¥ì¥ê¥åー¥É¤ËÂ³¤¡¢¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤Î¿·À©¸æµ»½Ñ¡ÖHonda S+ Shift¡Ê¥¨¥¹¥×¥é¥¹¥·¥Õ¥È¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤Î½ÐÅ¸¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¡¢Ìó30Ç¯Á°¤ËÅö»þ¤Î¥·¥Ó¥Ã¥¯¤¬Á´ÆüËÜ¥Äー¥ê¥ó¥°¥«ーÁª¼ê¸¢¤Ë»²Àï¤·¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿»þ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¥ª¥Þー¥¸¥å¡£Ì®¡¹¤È¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ëÁö¤ê¤Ø¤Î¾ðÇ®¤¬É½¸½¤µ¤ì¤¿¡£Áà¤ë´î¤Ó¤ò·Ñ¾µ¤¹¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯Ãæ¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¹ー¥Ñー ¥ï¥ó ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡ÃSuper-One Prototype
¥¹ー¥Ñー ¥ï¥ó ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×
2025Ç¯¤Î¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥çー¤ÇÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー ¥ï¥ó ¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¡×¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î°ÜÆ°¤ò»É·ãÅª¤Çµ¤»ý¤Á¤Î¹â¤Ö¤ëÂÎ¸³¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¾®·¿EV¡£º£²ó¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë»ÔÈÎÍ½Äê¥«¥éー¤òºÎÍÑ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤¬ÈäÏª¤µ¤ì¤¿¡£
ÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤·¤¿BOOST¥âー¥É¤Ë¤è¤ê¡¢½ÐÎÏ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²¾ÁÛÍÃÊ¥·¥Õ¥ÈÀ©¸æ¤È¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥µ¥¦¥ó¥É¥³¥ó¥È¥íー¥ë¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÏ¢Æ°¤Ë¤è¤ê¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍÃÊÊÑÂ®µ¡¤òÈ÷¤¨¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤È±Ô¤¤¥·¥Õ¥È¥Õ¥£ー¥ë¤ò±é½Ð¡£¤³¤ì¤é¤òEV¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î²ÃÂ®´¶¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ËÁà¤ë´î¤Ó¡×¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ëÅÅÆ°²½»þÂå¤Î¿·¤¿¤ÊÁö¹ÔÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢BOSE¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ëÀìÍÑ²»¶Á¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤ò»Ü¤·¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¾®·¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ½éºÎÍÑ¡£±¿Å¾¤½¤Î¤â¤Î¤Ë²Ã¤¨¤Æ¼¼Æâ´Ä¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¤FUN¤ÊEV¤È¤·¤Æ¡¢2026Ç¯Ãæ¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
N-ONE RS¥ìー¥·¥ó¥°¥á¥¤¥È ¥³¥ó¥»¥×¥È¡ÃN-ONE RS Racing Mate Concept
N-ONE RS¥ìー¥·¥ó¥°¥á¥¤¥È ¥³¥ó¥»¥×¥È
N-ONE RS¥ìー¥·¥ó¥°¥á¥¤¥È ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Î°ìÉô²þÎÉ¤Ç¥¹¥Ýー¥Æ¥£¤Ê¸ÄÀ¤ò¤è¤êºÝÎ©¤¿¤»¤ë6Â®MTÀìÍÑ¥°¥ìー¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖN-ONE RS¡×¤¬¥Ùー¥¹¡£1960Ç¯Âå¤Î¥¢¥Õ¥¿ー¥Ñー¥ÄÊ¸²½¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿ ¡ÈRACING MATE¡É ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¸½Âå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆºÆ²ò¼á¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¥¢¥¥å¥é¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡¦¥¿¥¤¥×S¡ÃAcura Integra Type S
¥¢¥¥å¥é¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡¦¥¿¥¤¥×S¡ÊËÌÊÆ»ÅÍÍ¡¿»²¹Í½ÐÉÊ¡Ë
ËÌÊÆ»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥¥å¥é¡¦¥¤¥ó¥Æ¥°¥é¡¦¥¿¥¤¥×S¤Ï¡¢¥·¥Ó¥Ã¥¯¡¦¥¿¥¤¥×R¤ÈÆ±¤¸6Â®MT¤È2¥ê¥Ã¥¿ー¥¿ー¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡¢¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ë¥â¥Ç¥ë¡£¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¢¥¥å¥é¤é¤·¤¤¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¡¢¥¹¥È¥êー¥È¤Ç¤ÎÇ÷ÎÏ¤¢¤ëÂ¸ºß´¶¤ÎÎ¾Î©¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£