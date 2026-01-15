¡ÖÂçÃ«¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤¤Áª¼ê¤À¤¬¡¢Èà¤â¿Í´Ö¡×¡È´Ú¹ñ¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉË¤¡ÉÍûÂç¹À»á¡Ö·ë¶É¡¢Åê¼êÀï¡×Êì¹ñÂåÉ½¤Ø¥¨¡¼¥ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ê¤É¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿´Ú¹ñ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥ÉË¤¡¦ÍûÂç¹À¡Ê¥¤¡¦¥Ç¥Û¡Ë»á¡Ê43¡Ë¤¬¡¢3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè6²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¡¢Êì¹ñ¡¦´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê31¡á¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£15Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥Ç¥Û»á¤ÏÁ°Æü14Æü¡¢´Ú¹ñ¹ñÆâ¤Ç´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤Î¿·¿Í¥ª¥ê¥¨¥ó¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ»²²Ã¡£¥×¥í¤ÎÌç¤òÃ¡¤¯¿·¿Í¤¿¤Á¤ËÌÜÉ¸ÀßÄê¤ÈÅØÎÏ¤Î½ÅÍ×À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥ÄÄ«Á¯¡×¤Ï¹Ö±é¸å¡¢¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¥¤¡¦¥Ç¥Û»á¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¡£3·î¤ËÇ÷¤Ã¤¿WBC¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Êì¹ñ¡¦´Ú¹ñÂåÉ½¤Ï3Âç²ñÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÇÔÂàÃæ¤À¤¬¡Ö¹ñ²ÈÂåÉ½¤òÂ¿¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¿¿ÌÌÌÜ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤Áª¼ê¤¬¤É¤³¤Ë¤¤¤Æ¡¢»×¤Ã¤¿¤È¤ª¤ê¤¹¤Ù¤Æ¾å¼ê¤¯¤¤¤¯Ìîµå¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤Ï±þ±ç¤À¤±¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£±þ±ç¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤â¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¡¢Ìîµå¤Ë¤À¤±½¸Ãæ¤·¤ÆÎÉ¤¤À®ÀÓ¤ò»Ä¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÍ¾·×¤Ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢1¼¡¥é¥¦¥ó¥É¤ÇÂÐÀï¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÏÂçÃ«¤Î½Ð¾ì¤¬·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¡¦¥Ç¥Û»á¤Ï¡ÖÂçÃ«¤Ï¤â¤Á¤í¤óÎÉ¤¤Áª¼ê¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤â¿Í´Ö¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¹ñºÝÂç²ñ¤Ï·ë¶É¡¢Åê¼êÀï¡£ÂÇ¼Ô¤Ï3·î¤ËÂÎÄ´¤òÀ°¤¨¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È»ýÏÀ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÅê¼ê¤¿¤Á¤â½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìø»Ö荽¡Ê¥ê¥å¡¦¥¸¥Ò¥ç¥ó¡Ë´ÆÆÄ¤Ï¤¸¤á¥³¡¼¥Á¤é¤â»öÁ°¤ËÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ò¾·½¸¤·¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¸þ¤¤Ê±þ±ç¤¬Áª¼ê¤ËÅÁ¤ï¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¡£Âç¤¤ÊÉñÂæ¤Ç¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Ç·Ð¸³¤òÀÑ¤ó¤ÀÁª¼ê¤¬¾å¼ê¤¯¤ä¤ì¤ÐÁê¾è¸ú²Ì¤¬½Ð¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¡£Åê¼ê¤¬³Ú¤ËÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÂÇ¼Ô¤¬¤·¤Ã¤«¤êÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¡¦¥Ç¥Û»á¤Ï´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÊKBO¡Ë¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ç¤Ï2014¡¢2015Ç¯¤È2Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ëÆüËÜ°ì¤Ë¹×¸¥¡£15Ç¯¤Ï´Ú¹ñ¿ÍÁª¼ê½é¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤Ëµ±¤¤¤¿¡£NPBÄÌ»»¤Ï4Ç¯´Ö¤ÇÂÇÎ¨¡¦293¡¢98ËÜÎÝÂÇ¡¢348ÂÇÅÀ¡£
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤òÂàÃÄ¸å¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ËÄ©Àï¤·2016Ç¯¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥×¥ì¡¼¡£14ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î1Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¡¢¸ÅÁã¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÉüµ¢¡£2022Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò¤â¤Ã¤Æ¸½Ìò¤òÂà¤¤¤¿¡£KBO¤Ç¤ÏÄÌ»»374ËÜÎÝÂÇ¤òµÏ¿¤·¤¿¡£ÆüÊÆ´Ú¤ÇÄÌ»»486ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£