¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡¦¹â¶¶¶³Ê¿¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¼«»¿¡Ö´é¤Ï¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¤Ç·Ú²÷¥È¡¼¥¯
¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¤Î¹â¶¶¶³Ê¿¡Ê25¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç²½¾ÑÉÊ¥Ö¥é¥ó¥ÉISLAND¤Î¡Ö¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñµÚ¤Ó¿·CM¤ªÈäÏªÌÜ¡×¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¹â¶¶¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âÆ±¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎCM¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï2Ç¯ÌÜ¡£¡ÖÂ¿¤¯¤Î¿Í¤Ë¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¿·È¯Çä¤Î¡ÖNatural Diamond Essence Stick¡×¤Ï¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯·¿¤ÎÊÝ¼¾¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¹â¶¶¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥±¥¢¤·¤¿¤¤»þ¤È¤«¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢ÃËÀÌÜÀþ¤Ç¤Î¥ª¥¹¥¹¥á¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤ÅÀ¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÍ¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤«¤Ð¤ó¤È¤«¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¤ÇºÑ¤Þ¤»¤¿¤¤¥¿¥¤¥×¡£¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤·µ¤·Ú¤Ë»ý¤Á±¿¤Ó¤Ç¤¤ë¤Î¤ÇÎÉ¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥×¥Ã¥·¥å¤·¤¿¡£
ÅÉ¤ê¤¿¤¤¾ì½ê¤Ï¡Ö¿°¡×¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ»»Þ½ÙÍ¤¤äÂçÀ¾Î®À±¤«¤é¡Ö·Á¤¬¥¥ì¥¤¡×¤ÈË«¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¿°¤òµ¤¤Ë¤·¤ÆÅÉ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤¹¤¬¤ÎÈþ°Õ¼±¡£¤É¤Î³ÑÅÙ¤Î¿°¤Ë¼«¿®¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤â»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤ê¡Ö¤Þ¤¸¤Þ¤¸¤È¸«¤é¤ì¤ë¤ÈÃÑ¤º¤«¤·¤¤¡Ä¡×¤È¾È¤ì¾Ð¤¤¡£¡Ö´é¤Ï¶¯¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¿°¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ä¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊÝÎ±¤Ë¤·¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î»ÈÍÑ¤ò¼Â±é¡£ÌÜ¸µ¤ä¿°¤ËÅÉ¤ê¡¢¿°¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö138ÅÀ¡£8¤òÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¿Í´Ö¤ÎÀ³Ê¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤Ê¤é¡©¤È¤¤¤¦ÅâÆÍ¤Ê¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡Ö¤¨¤¨¡ÁµÞ¤Ë¡©¡×¤È¶Ã¤¤Ä¤Ä¡Öµ¤¤ò»È¤¨¤ëÍ¥¤·¤¤¥ä¥Ä¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»ëÌî¤Ï¹¤¯¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç»È¤¨¤Æ¡¢À¼¤ò¤«¤±¤ÆÍß¤·¤¤»þ¤ËÍß¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤ë¡£±ï¤Î²¼¤ÎÎÏ»ý¤Á¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¤ï¤ì¤Ê¤¬¤éÎÉ¤¤´¶¤¸¤Ë¸À¤¨¤¿¡×¤È¹â¤¤¥¢¥É¥ê¥ÖÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£