¡¡¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÓÅÄ·½¿¥¡Ê44¡Ë¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡Ù¡Ê¸å9¡§00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¡£¡ÖÄ¹½÷&Ëö¤Ã»Ò¤¬Âç½¸¹ç¡ªÀ¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀSP¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¡¢ÈÓÅÄ¤Ï¡ÈÄ¹½÷¡É¤È¤·¤ÆÊú¤¨¤Æ¤¤¿Åö»þ¤Î³ëÆ£¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Ä¹½÷¤Ç¤¢¤ëÈÓÅÄ¤Ï¡¢ÍÄ¾¯´ü¤«¤éÊì¿Æ¤Ë¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤ï¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£Ê£»¨¤Êµ¤»ý¤Á¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡Ö¤¤¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢ËÜÅö¤Ï¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¤¯¤Æ¤â¡Ö¤À¤Ã¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¶»¤ÎÆâ¤òÅÇ¤½Ð¤¹Áê¼ê¤â¤ª¤é¤º¡¢ÈÓÅÄ¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ç¿ÀÍÍ¤Ë¸ì¤ê¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¿ÀÍÍ¡¢º£Æü¤â»ä¤Ï²æËý¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Î¤«¤Ã¤¿¤è¤Í¡©¡×¤È¼«Ê¬¤ò°Ö¤á¤Æ¤¤¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¹ðÇò¡£·òµ¤¤¹¤®¤ë¤½¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é¤Ï¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡MC¤Î¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡¦¾åÅÄ¿¸Ìé¤Ï¡¢¡ÖÃ¯¤«ÁêÃÌ¤Ç¤¤ë¿ÍÃµ¤·¤Ê¡©¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ê¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¾Ð¤¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÅ¸³«¤Ë¡£¥²¥¹¥È¤Î¤ª¤«¤º¥¯¥é¥Ö¡¦¥ª¥«¥ê¥Ê¤«¤é¤â¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬³¨ËÜ¤ÎÃæ¤Î¤ªÉ±ÍÍ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¡¢ÈÓÅÄ¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï²¹¤«¤¤¾Ð¤¤¤È¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö²Ä°¦¤¤¿Æ»Ò¤Ç¤¹¤Í¡×ÈÓÅÄ·½¿¥¡õ7ºÐ¡¦Ä¹½÷¤Î¡È¸¶½É¥Ç¡¼¥È¡É2¥·¥ç¥Ã¥È
