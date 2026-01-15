ÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼ºÊ¤¬¹ðÇò¡¢ÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤â¸«Êü¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¡Ö¤³¤Î¿Í¤Ï¡Ä¡×
ÌôÊª°ÍÂ¸¤«¤é¤Î²óÉü¤òÌÜ»Ø¤¹¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÂå¤Þ¤µ¤·»á¡Ê69¡Ë¤¬13Æü¹¹¿·¤ÎYouTube¡Ö¥Ô¥Ê¥¤ÌÐÌÚ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¡£ÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÎ¥º§¤»¤º¤ËÉ×¤ò»Ù¤¨¤¿¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎºÊ¤¬ËÜ²»¤ò¸ì¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ï¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿¸åÈ¾ÉôÊ¬¡£ÅÄÂå»á¤Ï¡Ö¤â¤¦1ÅÙÎëÌÚ²íÇ·¤ÎÎÙ¤Ç²Î¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¤â¤¦1ÅÙÎëÌÚ²íÇ·¤Î²£¤Ç²Î¤¨¤¿¤é»à¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¼çÄ¥¤·¡¢100Ëü±ß¤ÎÍ»»ñ¤ò´õË¾¤·¤¿¡£
Æ°²è¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Ç¤¢¤ëºÊ¤¬Æ±ÀÊ¡£´é¤³¤½±Ç¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÆùÀ¼¤òÈ¯¤·¤¿¡£·Ð±Ä¼Ô·³ÃÄ¤Ç·ÁÀ®¤µ¤ì¤¿¡Ö¸×¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÌÌÀÜ´±¤«¤é¡Ö²¿²ó¤âÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤³¤ì¥À¥á¤À¤È»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢ºÊ¤Ï¡Ö¤³¤Î¿Í¤ÏÌÜÉ¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤Ï¥·¥ã¥Í¥ë¥º¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤«¤é¥Õ¥¡¥ó¤Ç¡£¤º¤Ã¤È¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡£Æ±¤¸Ì´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤â»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÅÄÂå¤ÏÁ°ÃÊ¤Ç¡¢ÎëÌÚ²íÇ·¤È¤Î´Ø·¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£2¿Í¤Ï¼Ç±º¹©Âç¹â¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¡Ö¹â¹»»þÂå¤ËÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤Æ¡£¤º¤Ã¤È²»³Ú³èÆ°¤·¤Æ¤¤Æ¡£äþÍ¾¡Ê¤¦¤è¡Ë¶ÊÀÞ¤¬¤¢¤Ã¤Æ»ÖÂ¼¡Ê¤±¤ó¡Ë¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£Èà¤Ï¥½¥í¥·¥ó¥¬¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£ÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤±¤É¡×¤È²óÁÛ¡£¡Ö¤À¤«¤é²¶¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Í¡¢²¸ÊÖ¤·¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤·¡¢²¿¤«¤â¤¦1²ó¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Î²£¤Ç²Î¤¦¤³¤È¤¬²¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î°ìÈÖ¤ÎÁáÆ»¤À¤È»×¤¦¤·¡¢²¸ÊÖ¤·¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¼çÄ¥¡£¤½¤Î¸å¡¢¡Ö¸×¤Ë¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤òÍá¤Ó¤¿¤¬¡¢Ìµ»ö¤Ë100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï85Ç¯4·î¤Ë°ìÈÌ½÷À¤È·ëº§¤·¤¿¤Î¤Á¡¢Î¥º§¡£2011Ç¯¤Ëº£¤ÎºÊ¤ÈºÆº§¤·¤¿¡£24Ç¯3·î¤Ë¤ÏÁ°ºÊ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï19Ç¯¤Ë³ÐÀÃºÞ¼èÄùË¡°ãÈ¿ÍÆµ¿¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¡£20Ç¯¤ËÄ¨Ìò2Ç¯6¥«·î¡Ê¤¦¤Á6¥«·î¤ÏÊÝ¸î´Ñ»¡ÉÕ¤¼¹¹ÔÍ±Í½2Ç¯¡Ë¤ÎÈ½·è¤ÇÉþÌò¡£22Ç¯¡¢SNS¾å¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡Ö2022Ç¯10·î27Æü¤ËÊ¡Åç·ºÌ³½ê¤ò½Ð½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÅÄÂå»á¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×¡×½Ð±é¤ò¹ðÃÎ¡£½Ð±é°áÁõ¤â¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£