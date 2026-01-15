GACKT¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤¿¤Ð¤³¤ò¤¢¤Ã¤µ¤ê¤ä¤á¤¿¥ï¥±¡Ö¤¢¤ì¤À¤±¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë¡Ä¡×
¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥óGACKT¡Ê52¡Ë¤¬15Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬¤¿¤Ð¤³¤ò¤ä¤á¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
GACKT¤Ï¡Ö¥¿¥Ð¥³¤ò¼¤á¤¿»þ¤ÎÏÃ¡£¡Ø¤¢¤ì¤À¤±¥Ù¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤è¤¯¼¤á¤ì¤¿¤è¤Í¡©¡Ù¤È¡¢Åö»þ¼þ¤ê¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ë¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡Ö¡Ø¿ÍÀ¸¤ÇºÇ¸å¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤é²¿¤òÁª¤Ö¡©¡Ù¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢¿¿´é¤Ç¡Ú¥¿¥Ð¥³¡Û¤ÈÅú¤¨¤Æ¤¿¡£¤½¤ì¤Û¤É¥¿¥Ð¥³¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡×¤È¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¼¤á¤¿¤Î¤Ïº³ºÙ¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤È¤·¡¢¡ÖÅö»þ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¥Ø¥Ó¡¼¥¹¥â¡¼¥«¡¼¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥â¥Ã¥¯¥â¥¯¤À¤Ã¤¿¡×¤È°¦±ì¼Ô¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¤È²ó¸Ü¡£¤¢¤ëÆü¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì¿Í¤¬É÷¼Ù¤Ç¤¿¤Ð¤³¤ò¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¤½¤ÎÈà¤¬¤¤¤¤Ê¤ê¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¥¬¥¯¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¥¿¥Ð¥³¤ò¥ä¥á¤é¤ó¤Ê¤¤¤Î¡©¡Ù¤È¡£¥Ü¥¯¤âÈà¤Î¸ÀÍÕ¤Ë°°Õ¤Ê¤¯Åú¤¨¤¿¡£¡Ø¥Ü¥¯¤Ï¥ä¥á¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¥ä¥á¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¥ä¥á¤Ê¤¤¤À¤±¡Ä¡£¥ª¥Þ¥¨¤é¤È°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡£¤â¤·¡¢¥ª¥Þ¥¨¤éÁ´°÷¤¬¥¿¥Ð¥³¤ò¥ä¥á¤é¤ì¤ë¤Ê¤é¡¢¤¤¤Ä¤Ç¤â¥ä¥á¤ë¤è¡Ä¡Ù¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤¹¤ë¤È¡ÖÈà¤Ï¤½¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤è¤Û¤Éµ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ä»öÌ³½ê¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢°ì¿Í°ì¿Í¤ËÀ¼¤ò³Ý¤±¤¿¡£¶Ã¤¯¤³¤È¤ËÆó½µ´Ö¤Ç¼þ¤êÁ´°÷¤¬¥¿¥Ð¥³¤ò¼¤á¤¿¡×¤È¼«¿È°Ê³°¤ÎÁ´°÷¤¬¶Ø±ì¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡Ö¤½¤ÎÈà¤¬¡¢¡Ø¥¬¥¯¡¢Á´°÷¥ä¥á¤¿¤è¡£¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ù¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ø¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¸¤ã¡¢¤³¤Î°ìËÜ¤òºÇ¸å¤Ë¤¹¤ë¤è¡Ù¡×¤È±þ¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤Ç¥Ü¥¯¤Î¥¿¥Ð¥³¿ÍÀ¸¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¤¢¤ì¤À¤±¼¹Ãå¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ë½ª¤ï¤ë»þ¤ÏÊòµ¤¤Ê¤¤¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
GACKT¤Ï¡Ö·è¤á¤¿¤«¤é¥ä¥á¤¿¡£¤³¤ì¤À¤±¤Î¤³¤È¡£¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¤Ï¾ï¤Ë¤½¤¦¡£·è¤á¤¿¤«¤é¤ä¤ë¡£¤¿¤À¤½¤ì¤À¤±¡×¤È¤µ¤é¤ê¤Èµ¤·¡¢¡Ö¤½¤³¤ËÂ¿¤¯¤ÎÍýÍ³¤òÉÕ¿ï¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃæÃÇ¤¹¤ëÍýÍ³¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¡£²¿»ö¤â¥ë¡¼¥ë·è¤á¤¬ÂçÀÚ¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¥ë¡¼¥ë¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÊý¤¬¤¤¤¤¡×¤È»ýÏÀ¡£¡Ö¤â¤·¡¢¥ª¥Þ¥¨¤¬·è¤á¤¿¤³¤È¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤Ê¤é¡¢¤â¤Ã¤È¥ë¡¼¥ë¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¡Ú·è¤á¤¿¤é¤ä¤ë¡Û¤³¤ì°Ê³°¤ÎÍýÍ³¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£