2»ù¤ÎÊì¡¦¹â¶¶¿¿Ëã¡¢¼êºî¤ê¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¡õ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤Î¤ª¼êÀ½ÊÛÅö¤òÈäÏª¡Ö°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¡Ö¥¹¥´¥¤ÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×
¡¡ÇÐÍ¥¡¦¹â¶¶±Ñ¼ù¡Ê81¡Ë¤ÎÄ¹½÷¤Ç¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¹â¶¶¿¿Ëã¡Ê44¡Ë¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¼êºî¤ê¤Î¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òµÍ¤á¤¿2¿ÍÊ¬¤Î¤ª¼êÀ½ÊÛÅö¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¼êºî¤ê¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¡õ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¡È¤ª¼êÀ½¡ÉÍÎÉ÷ÊÛÅö
¡¡¿¿Ëã¤Ï¡Öº£Ä«¤Î¤ªÊÛÅö¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡Ö¼êºî¤ê¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÀÖ¤¤Êª¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ê¤Î¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¤Ï²«¿§¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ò¾è¤»¤Æ¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡£ºÌ¤êÆñ¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢ºÌ¤ê¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â»î¹Ôºø¸í¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ö¥í¥°¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Íñ¤äÉÕ¤±¹ç¤ï¤»¤¬µÍ¤á¤é¤ì¤¿2¤Ä¤ÎÊÛÅöÈ¢¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â¡¢±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¤È¼êºî¤ê´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖºÌ¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í ËèÆü ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤½¤¦¤ä ¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¡×¡Ö¼êºî¤ê¤Ç°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ ºÌ¤ê¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥´¥¤ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÊÛÅö¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥¨¥é¥¤!!!¤ª¿ÈÂÎ¤ªÂç»ö¤Ë¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Ï«¤¤¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ëã¤Ï¡¢2018Ç¯12·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£20Ç¯5·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤ÇÄ¹½÷¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¡£22Ç¯11·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡×¼êºî¤ê¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¡õ¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¤¬¥á¥¤¥ó¤Î¡È¤ª¼êÀ½¡ÉÍÎÉ÷ÊÛÅö
¡¡¿¿Ëã¤Ï¡Öº£Ä«¤Î¤ªÊÛÅö¡×¤ÈÂê¤·¤¿¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢¡Ö¼êºî¤ê¥É¥é¥¤¥«¥ì¡¼¤È¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥°¡×¤È¾Ò²ð¡£¡ÖÀÖ¤¤Êª¤¬¤Û¤·¤¤¤È¤³¤í¡£¤Ê¤Î¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¢¤Ã¤¿¥È¥Þ¥È¤Ï²«¿§¤Ç¤·¤¿¡×¡Ö¹È¤·¤ç¤¦¤¬¤ò¾è¤»¤Æ¤â¿©¤Ù¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡£ºÌ¤êÆñ¤·¤¤¡ª¡×¤È¡¢ºÌ¤ê¤ËÇº¤ß¤Ê¤¬¤é¤â»î¹Ôºø¸í¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖºÌ¤êÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í ËèÆü ¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤½¤¦¤ä ¤ªÊ¢¤¹¤¤¤¿¡×¡Ö¼êºî¤ê¤Ç°¦¾ð¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ ºÌ¤ê¤â½½Ê¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥´¥¤ÈþÌ£¤·¤½¤¦¤ÊÊÛÅö¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¥¨¥é¥¤!!!¤ª¿ÈÂÎ¤ªÂç»ö¤Ë¤Í¡×¤Ê¤É¡¢Ï«¤¤¤ä¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¿ôÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¿Ëã¤Ï¡¢2018Ç¯12·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¡£20Ç¯5·î¤ËÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ø¥¹¥Ã¥¥ê¡Ù¤ÇÄ¹½÷¤Î½Ð»º¤òÊó¹ð¡£22Ç¯11·î¤ËÄ¹ÃË¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£