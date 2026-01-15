ÄÌ³Ø¤âÉô³è¤â¡¢²÷Å¬¤Ë¤³¤Ê¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¡£B4ÂÐ±þ¤ÎÍê¤ì¤ë¥ê¥å¥Ã¥¯¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ìÃæ‼
¥¦¥©¡¼¥«¡¼¥×¥é¥¹¤Ï¡¢Amazon.co.jp ¤òÀëÅÁ¤·¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥µ¥¤¥È¤¬¾Ò²ðÎÁ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤¤ë¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥¢¥Õ¥£¥ê¥¨¥¤¥È¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¢¤ë¡¢Amazon¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¤Î»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Æ¤â¡¢¸ª¤«¤é¤º¤ì¤Ë¤¯¤¤¡£¥Á¥§¥¹¥È¥Ù¥ë¥È¤Ç°ÂÄê´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ú¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Û¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤¬Amazon¤ËÅÐ¾ì!
¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¤Î¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¤Ï¡¢ÄÌ³Ø¡¦Éô³è¤«¤é¥Ç¥¤¥ê¡¼¥æ¡¼¥¹¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥ê¥å¥Ã¥¯¥µ¥Ã¥¯¡£
¢¨¥»¡¼¥ë¤Î¾ÜºÙ¤ª¤è¤ÓÉ½¼¨²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ïµ¬Ìó¡¢³Æ¾¦ÉÊ¤Î¾ÜºÙ¥Ú¡¼¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢ª¡Ú¥¢¥¤¥Æ¥à¾ÜºÙ¤ò¸«¤ë¡Û
B4¥µ¥¤¥ºÂÐ±þ¤Ç¡¢¶µ²Ê½ñ¤ä½ñÎà¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤âÊØÍø¡£²ÙÊª¤¬Â¿¤¤Æü¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÇØÉé¤¨¤ë¥Á¥§¥¹¥È¥Ù¥ë¥ÈÉÕ¤¤Ç¡¢¶»¸µ¤Ç¹â¤µÄ´À°¤¬²ÄÇ½¡£ÇØÌÌ¤È¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤Ë¤Ï¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¤¥¨¥¢¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢²÷Å¬¤ÊÇØÉé¤¤¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¥Ú¥Ã¥È¥Ü¥È¥ë¤äÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ß»±¤¬¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¥Ü¥È¥ë¥Û¥ë¥À¡¼ÉÕ¤¡£
Ìë´Ö¤Î»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤ëºÆµ¢È¿¼ÍÁÇºà¤â»ÈÍÑ¤·¡¢°ÂÁ´ÌÌ¤Ë¤âÇÛÎ¸¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ËèÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«Á³¤ËÆëÀ÷¤à°ìÉÊ¤À¡£
