Î©·û¡¦ÌîÅÄÂåÉ½¡Ö¤¤ç¤¦¤Ë¤âÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇµÍ¤á¤Î¶¨µÄ¡×¡¡¸øÌÀ¤È¡È¿·ÅÞ·ëÀ®¡É»ëÌî¤ËÆ°¤²ÃÂ®¡ÚÃæ·Ñ¡Û
¹â»Ô¼óÁê¤¬ÄÌ¾ï¹ñ²ñ¤ÎÁá´ü¤Ë½°µÄ±¡¤ò²ò»¶¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Î¿·ÅÞ·ëÀ®¤ò»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤¿Æ°¤¤¬²ÃÂ®²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñ²ñµ¼Ô²ñ´Û¤«¤éÃæ·Ñ¤Ç¤¹¡£
¹â»Ô¼óÁê¤¬°ÛÎã¤ÎÁá´ü²ò»¶¤ËÆ°¤½Ð¤¹Ãæ¡¢ÌîÅÞÂ¦¤â°ÛÎã¤ÎÀïÎ¬¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤Ç¤¿·Á¤Ç¤¹¡£Ã»´ü·èÀï¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¢Î©·û¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï15ÆüÄ«¡¢¶¨µÄ¤òµÞ¤°¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ ÌîÅÄÂåÉ½
¡ÖºÇ½ªÅª¤Ê¤ª¸ß¤¤ÅÞÆâ¼êÂ³¤¤Î¶ÉÌÌ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤½¤ì¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¶Ç¤Ë¤Ï¡¢ÅÞ¼ó²ñÃÌ¤ÇµÍ¤á¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¸øÌÀÅÞ ÀÆÆ£ÂåÉ½
¡ÖÃæÆ»²þ³×¤Î¼´¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î²ô¤òÂç¤¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤Î¤â¤È¤Ç¡¢»ä¤É¤âÂ¾ÅÞ¤ÎÊý¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃæÆ»ÀªÎÏ¤Î·ë½¸¤ò¿Þ¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
Î©·û¤È¸øÌÀ¤Ï¡¢½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¤ÆÈæÎãÂåÉ½¤ÇÅý°ìÌ¾Êí¤ò¤Ä¤¯¤ë»ö¤ä¡¢¿·ÅÞ·ëÀ®¤â»ëÌî¤ËÄ´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î¾ÅÞ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì15Æü¡¢Á´µÄ°÷¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÅÞ¼ó²ñÃÌ¤â¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¤³¤ÎÆ°¤¤ò¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ ¶ÌÌÚÂåÉ½
¡ÖÀ¯ºö¤È¤«¤¬°ã¤¦À¯ÅÞ¤¬Áªµó¤ÎÄ¾Á°¤Ë°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢ÅÞÍøÅÞÎ¬¤Ë¹ñÌ±¤Ë±Ç¤é¤Ê¤¤¤Î¤«¡¢¹ñÌ±¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Ï¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¿·ÅÞ¤ò»ëÌî¤Ë¤¤¤ì¤¿Æ°¤¤Ë¡¢¤¢¤ëÎ©·û´´Éô¤Ï¡ÖÀ¯¸¢¤ÎÈãÈ½É¼¤ò³Î¼Â¤ËµÄÀÊ¤ËÈ¿±Ç¤µ¤»¤ë¡×¤ÈÁÀ¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢¤¢¤ë¼«Ì±ÅÞ´´Éô¤Ï¡ÖÄÉ¤¤µÍ¤á¤é¤ì¤¿ÌîÅÞÂ¦¤Î¤¢¤¬¤¤À¡×¤Ê¤ÉÎä¤ä¤ä¤«¤Ë¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸øÌÀ¡¢Î©·û¤ÎÅÞÆâ¤Ë¿µ½ÅÏÀ¤â¤¢¤ê¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤ç¤¦1Æü¤Ç¶¨µÄ¤¬¿Ê¤à¤«¤¬¾ÇÅÀ¤Ç¤¹¡£