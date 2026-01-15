¡Ú´ÚÎ®¡ÛG¡ÝDRAGON¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤Î£²Ç¯Ï¢Â³¾·ÂÔ¤Ç¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã
²Î¼êG¡ÝDRAGON¡Ê37¡Ë¤¬¡¢K¡ÝPOP¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÍ£°ì¡¢2Ç¯Ï¢Â³¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥³¥¤¥óºîÀï¡×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¥Ö¥ê¥¸¥Ã¥È¡¦¥Þ¥¯¥í¥ó»á¤¬Íý»öÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ëÆ±»ö¶È¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÉÂ±¡ºâÃÄ¤¬¼çºÅ¤·¡¢ÉÂ±¡Æþ±¡»ùÆ¸¤ª¤è¤ÓÀÄ¾¯Ç¯»Ù±ç´ð¶â½àÈ÷¤Î¤¿¤á¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
G¡ÝDRAGON¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎÉ×¿Í¤«¤é¾·ÂÔ¤µ¤ì¡¢22Æü¤Ë¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¡£¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤Ë¿¼¤¯¶¦´¶¤·¡¢ºòÇ¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥ì¥Ç¥£¡¼¤ÎÄó°Æ¤Ë¤â¤¦1ÅÙ¡¢²÷¤¯»²²Ã¤ò·è¤á¤¿¡£º£²ó¤Î¸ø±é¤òÄÌ¤¸¤ÆÁ´À¤³¦¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÃÈ¤«¤¤Á±ÎÉ¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤òÅÁ¤¨¤ëÍ½Äê¤À¡£
ºòÇ¯¤ÎÆ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥Ñ¥ê¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÇ®¤¤¥¨¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¼ñ»Ý¤ÎPR¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤«¤é¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î¾·ÂÔ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
G¡ÝDRAGON¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ö¥¤¥¨¥í¡¼¥³¥¤¥óºîÀï¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ï22Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢30Æü¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÃÏ¾åÇÈ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹2¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£