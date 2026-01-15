100ËüÎØ¤ÎÍö¤È¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë7Æü´Ö¡¢¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÍö¤Îº×Åµ¡ÖÀ¤³¦¤é¤óÅ¸2026¡½²Ö¤ÈÎÐ¤Îº×Åµ¡½¡×
1000¼ï°Ê¾å¡¢100ËüÎØ¤â¤ÎÍö¤¬ºé¤¸Ø¤ë¹ñÆâºÇÂçµé¤ÎÅ¸¼¨¡¦ÈÎÇä²ñ¡ÖÀ¤³¦¤é¤óÅ¸2026¡½²Ö¤ÈÎÐ¤Îº×Åµ¡½¡×¤¬¡¢2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)¤«¤é11Æü(½Ë)¤Î7Æü´Ö¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥×¥ê¥º¥à¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£36²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£²ó¤Ï¡¢Íö¤ÎÅ¸¼¨¤ä¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢À¤³¦Åª¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨´Æ½¤¤Î¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢²Ö¹¥¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤â³Ú¤·¤á¤ëÆâÍÆ¤¬¤½¤í¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛºòÇ¯³«ºÅ¤Î¡ÖÀ¤³¦¤é¤óÅ¸2025¡¡ÆüËÜÂç¾Þ²Ö¡¡Paph. wardii ¡ÆOsumi¡Ç¡×
¢£100ËüÎØ¤ÎÍö¤¬·Þ¤¨¤ë°µ´¬¤Î²ñ¾ì±é½Ð
²ñ¾ì¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤¬¡Ö¥ª¡¼¥¥Ã¥É¡¦¥²¡¼¥È2026¡×¡£Çò°¡¤ÎÃì¤ÈÍö¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿¸·¤«¤Ê¶õ´Ö¤¬¡¢ÈóÆü¾ï¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£Â³¤¯¡Ö¥ª¡¼¥¥Ã¥É¡¦¥Æ¥é¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢Å·°æ¤«¤é¹ß¤êÃí¤°¤è¤¦¤Ë¾þ¤é¤ì¤¿Íö¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¡¢»þ´Ö¤òËº¤ì¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ï¤º¡£
¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤È¤Ê¤ë¡Ö¥ª¡¼¥¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥ì¥¹¡×¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ìÃæ±û¤ËÆüËÜÂç¾Þ²Ö¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¹¤ë²Ú¤ä¤«¤Ê¶õ´Ö¤¬¹¤¬¤ë¡£²ñ´üÃæ¤Ï¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë±é½Ð¤¬Â³¤¡¢½Õ¤òÀè¼è¤ê¤·¤¿¤è¤¦¤Êµ¤Ê¬¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡£
¢£ÆüËÜ°ì¤ÎÍö¤¬·è¤Þ¤ë¡ÖÆüËÜÂç¾Þ¿³ººÉôÌç¡×
Á´¹ñ¤ÎÍö°¦¹¥²È¤ä°é¼ï²È¤¬Ã°Àº¹þ¤á¤Æ°é¤Æ¤¿¿ôÉ´ÅÀ¤ÎºîÉÊ¤¬½¸·ë¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤éÆüËÜ°ì¤ÎÍö¤ò·èÄê¤¹¤ë¤Î¤¬¡ÖÆüËÜÂç¾Þ¿³ººÉôÌç¡×¡£¸·Àµ¤Ê¿³ºº¤ò·Ð¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿ÆüËÜÂç¾Þ¼õ¾Þ²Ö¤Ï¡¢¾Þ¶â200Ëü±ß¤¬Â£Äè¤µ¤ì¡¢ºîÉÊ¤Ï¥ª¡¼¥¥Ã¥É¡¦¥Ñ¥ì¥¹Æâ¤ÎÆÃÀß¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅ¸¼¨¤µ¤ì¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´õ¾¯¼ï¤ä¡¢´°À®ÅÙ¤Î¹â¤¤ºîÉÊ¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤âËÜÅ¸¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÌ¥ÎÏ¤À¡£
¢£¿·Àß¡ÖÃæ¹âÀ¸¤ÎÉô¡×¤ËÃíÌÜ
¥Õ¥é¥ï¡¼¥Ç¥¶¥¤¥óÉôÌç¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤«¤éÃæ³ØÀ¸¡¦¹â¹»À¸¤Î¤ß¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡ÖÃæ¹âÀ¸¤ÎÉô¡×¤ò¿·Àß¡£¼ã¤¤À¤Âå¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡£½¾Íè¤ÎÏÈ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢Å¸¼¨Á´ÂÎ¤Ë¿·Á¯¤Ê¶õµ¤¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£
¢£Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¡¦»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Î²Ú¤ä¤«¤ÊÅ¸¼¨
ËèÇ¯¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤ë¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÅ¸¼¨¤â·òºß¡£²ÚÆ»²È¡¦Ðñ²°ºê¾Ê¸ã¤µ¤ó¤È¥Õ¥é¥ï¡¼¥¢¡¼¥È¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¡¦»ÖÊæÈþ±Ù»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëºîÉÊ¤Ï¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤µ¤ÈÁ¡ºÙ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢²ñ¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤â¤Ò¤È¤¤ïÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½é¤á¤Æ¸«¤ë¿Í¤âÂ¤ò»ß¤á¤Æ¸«Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡£
¢£ÄÔ¸ýÇî·¼¤µ¤ó´Æ½¤¤Î¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÅÐ¾ì
º£²ó¤Î¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢À¤³¦Åª¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦ÄÔ¸ýÇî·¼¤µ¤ó´Æ½¤¤Ë¤è¤ë¥«¥Õ¥§¥³¡¼¥Ê¡¼¡£¥é¥ó²Ê¿¢Êª¤Ç¤¢¤ë¥Ð¥Ë¥é¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£Íö¤ÇÁõ¾þ¤µ¤ì¤¿¶õ´Ö¤ÇÌ£¤ï¤¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡¢»ë³Ð¤ÈÌ£³Ð¤ÎÎ¾Êý¤Ç³Ú¤·¤á¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅÚ»º¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¢£²Ö¤ÈÎÐ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡Ö²Ö¤ÈÎÐ¤Î¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¡×¤â³«Àß¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ³°¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤¿Íö¤ä²Ö¡¢±à·ÝÍÑÉÊ¤ò¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£ÄÁ¤·¤¤ÉÊ¼ï¤òÄ¾ÀÜ¸«¤ÆÁª¤Ù¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î³Ú¤·¤ß¡£¹ØÆþÅÀ¿ô¤¬Â¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñ¾ìÆâ¤ÎÂðÇÛÊØ¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÈ¯Á÷¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤·ó¤Í¤Ê¤¯Çã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£²ñ´üÁ°È¾¸ÂÄê¤ÎÀè¹ÔÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È
²Ö¤Î¾õÂÖ¤¬¤è¤¤²ñ´üÁ°È¾¤Ëº®»¨¤òÈò¤±¤Æ¤æ¤Ã¤¯¤ê´Õ¾Þ¤·¤¿¤¤¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Àè¹ÔÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¤¬Ëç¿ô¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£Å¸¼¨¤ä¥³¥ó¥Æ¥¹¥ÈÆþ¾Þ²Ö¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯¸«¤¿¤¤¿Í¤Ë¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤»ÅÁÈ¤ß¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ÏÆÉÇä¿·Ê¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¡£
¡ãÀè¹ÔÆþ¾ì¥Á¥±¥Ã¥È¡ä
2·î5Æü(ÌÚ)9»þ¡Á10»þ (1000Ëç¸ÂÄê) 4000±ß
2·î6Æü(¶â)¡Á8Æü(Æü)9»þ30Ê¬¡Á10»þ (³ÆÆü600Ëç¸ÂÄê) 3000±ß
¢£½é¤á¤Æ¤Ç¤â¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡¢Íö¤ÎÀ¤³¦
À¤³¦¤é¤óÅ¸2026¤Ï¡¢Íö¤Ë¾Ü¤·¤¯¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¼«Á³¤È°ú¤¹þ¤Þ¤ì¤ë»Å³Ý¤±¤¬¿ï½ê¤ËÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£100ËüÎØ¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Å¸¼¨¶õ´Ö¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë±é½Ð¤¬»Ü¤µ¤ì¡¢Êâ¤¯¤¿¤Ó¤Ë·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£Ž¢Íö¤ÏÆñ¤·¤½¤¦Ž£¤È¤¤¤¦ÀèÆþ´Ñ¤ò¤¯¤Ä¤¬¤¨¤·¡¢²Ö¤ÎÀ¤³¦¤Î±ü¿¼¤µ¤È³Ú¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¢£¡ÖÀ¤³¦¤é¤óÅ¸2026 -²Ö¤ÈÎÐ¤Îº×Åµ-¡×³«ºÅ¾ðÊó
²ñ´ü¡§2026Ç¯2·î5Æü(ÌÚ)¡Á11Æü(½Ë)
»þ´Ö¡§5Æü(ÌÚ)10»þ¡Á18»þ(9»þ¡Á10»þ Àè¹ÔÆþ¾ì) ¡¢6Æü(¶â)10»þ¡Á20»þ(9»þ30Ê¬¡Á10»þ Àè¹ÔÆþ¾ì)¡¢7Æü(ÅÚ)¡¦8Æü(Æü)10»þ¡Á18»þ(9»þ30Ê¬¡Á10»þ Àè¹ÔÆþ¾ì)¡¦9Æü(·î)10»þ¡Á18»þ¡¦10Æü(²Ð)10»þ¡Á20»þ¡¦11Æü(½Ë)10»þ¡Á18»þ
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ ¥×¥ê¥º¥à¥Û¡¼¥ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡¦ÅÔ±ÄÃÏ²¼Å´¿åÆ»¶¶±Ø¤«¤éÅÌÊâÌó5Ê¬
Æþ¾ìÎÁ¶â¡§Á°Çä¤ê2100±ß¡¢ÅöÆü2300±ß¤Û¤« ¢¨ÊÝ¸î¼ÔÆ±È¼¤Î¾®³ØÀ¸°Ê²¼ÌµÎÁ
Ìä¤¤¹ç¤ï¤»ÅÅÏÃ¡§03-5800-9999(Ê¿Æü10»þ¡Á17»þ)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
