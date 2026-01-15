2026Ç¯¥¹¥¿¡¼¥È¡ªÃæ¹ñ¤Î¸µÆüÏ¢µÙÎ¹¹Ô¥È¥ì¥ó¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
2026Ç¯ºÇ½é¤ÎÎ¹¹Ô¥Ô¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µÆüÏ¢µÙ¤Ï¡¢¡Ö3ÆüµÙ¤á¤Ð8Ï¢µÙ¡×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦µÙ²Ë¼èÆÀ½Ñ¤¬¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹ñÆâÎ¹¹Ô¡¦³¤³°Î¹¹Ô¤È¤â¤ËÎãÇ¯°Ê¾å¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£º£Ç¯¤Î¸µÆüÎ¹¹Ô»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¢¥¸¥¢¤Ø¤ÎÃ»´üÎ¹¹Ô¡×¡Ö¥Î¡¼¥Ó¥¶Î¹¹Ô¡×¡ÖÉ¹Àã´Ñ¸÷¡×¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¸«¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¾Ü¤·¤¯¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
³¤³°Î¹¹Ô¤Î¼çÎ®¤Ï¡Ö¶á¤¯¤ÆÃ»¤¤¡×¥¢¥¸¥¢Î¹¹Ô
³¤³°Î¹¹Ô¤Î¿Íµ¤¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ø¤ÎÃ»µ÷Î¥Î¹¹Ô¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢³¤³°Î¹¹ÔÀè¿Íµ¤¥È¥Ã¥×10¤ÎÅÔ»Ô¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤¬Àê¤á¤¿¡£Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¥¢¥¸¥¢¤òÌÜÅªÃÏ¤ËÁª¤ó¤ÀÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢µ÷Î¥Åª¤Ê¶á¤µ¤Ë¤è¤ë°ÜÆ°»þ´Ö¤ÎÃ»¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Åß¤Ç¤â²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤È¤¤¤Ã¤¿Í×°ø¤¬¤¢¤ë¡£¼ê·Ú¤µ¤È²÷Å¬¤µ¤¬¡¢¸Â¤é¤ì¤¿µÙ²Ë¤òÍ¸ú¤Ë»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤È¹çÃ×¤·¤¿·ë²Ì¤È¤¤¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
Ãæ¤Ç¤â´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤È¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ó¥³¥¯¤ÏÆÃ¤Ë¹â¤¤¿Íµ¤¤ò½¸¤á¡¢ÌÜÅªÃÏ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Î¥È¥Ã¥×2¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥½¥¦¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Î°²½¤ò¼õ¤±¤ÆÀ¯ÉÜ¤¬ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ä¡¢Ãæ´Ú´Ø·¸¤¬²óÉü´ðÄ´¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤â±Æ¶Á¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³¤ÅçÍ·¡Ê¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°¡Ë¡×¤ä¡ÖÈò´¨Í·¡ÊÃÈ¤«¤¤ÃÏ°è¤ÇÅß¤ò²á¤´¤¹Î¹¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Î¹¹Ô¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹¤¬¤ê¡¢·ë²Ì¤È¤·¤Æ¡Ö¶á¤¯¤ÆÃ»¤¤¡×¥¢¥¸¥¢Î¹¹Ô¤¬³¤³°Î¹¹Ô¤Î¼çÎ®¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Î¡¼¥Ó¥¶¡×¤¬Âó¤¯¿·¤¿¤ÊÎ¹¤ÎÁªÂò»è
¥¢¥¸¥¢¶áµ÷Î¥Î¹¹Ô¤¬¼çÎ®¤È¤Ê¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤è¤ê±óÊý¤Î¿·¤¿¤ÊÌÜÅªÃÏ¤Ø¤È´Ø¿´¤ò¹¤²¤ëÆ°¤¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬¡¢³Æ¹ñ¤Ç¿Ê¤à¥Î¡¼¥Ó¥¶ÂÚºßÀ¯ºö¤Î³ÈÂç¤À¡£
ÅÏ¹Ò¤ÎÍøÊØÀ¤¬Âç¤¤¯¸þ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¡¢¥¦¥º¥Ù¥¥¹¥¿¥ó¡¢¥«¥¶¥Õ¥¹¥¿¥ó¤È¤¤¤Ã¤¿Ãæ±û¥¢¥¸¥¢½ô¹ñ¤Ø¤Î¹Ò¶õ·ôÍ½Ìó¿ô¤Ï¡¢Á°Ç¯¤Î¸µÆü´ü´Ö¤Î2ÇÜ°Ê¾å¤ËÁý²Ã¤·¤¿¡£¥Î¡¼¥Ó¥¶À¯ºö¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹Ò¶õÏ©Àþ¤â³È½¼¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ø¤Î¹Ò¶õ·ôÍ½Ìó¿ô¤ÏÌó4ÇÜ¤ËÃ£¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢1·î2Æü¤«¤éÃæ¹ñ¿Í¸þ¤±¥Î¡¼¥Ó¥¶Æþ¹ñ¤ò³«»Ï¤·¤¿¥È¥ë¥³¤â¡¢º£¸åÃæ¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Î¿·¤¿¤Ê¿Íµ¤ÌÜÅªÃÏ¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡£
¹ñÆâ¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à Çò¶ä¤ÎÀ¤³¦¡ÖÉ¹Àã´Ñ¸÷¡×
Â³¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâÎ¹¹Ô¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¡£Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¶áÇ¯¡ÖÉ¹Àã´Ñ¸÷¡×¤¬°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤Î¸µÆüÏ¢µÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¹ñÆâÎ¹¹ÔºÇÂç¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬µÈÎÓ¾Ê¤Ç¡¢Ï¢µÙÃæ¤Ë¤Ï811Ëü¿Í¤â¤Î¹ñÆâ´Ñ¸÷µÒ¤¬Ë¬¤ì¤¿¡£
Ä¹Çò»³·Ê¶è¤Î´Ñ¸÷µÒ¿ô¤ÏÁ°Ç¯¤Î¸µÆüÏ¢µÙÈæ¤Ç41¡óÁý²Ã¤·¡¢Ä¹½ÕÉ¹Àã¿·Å·ÃÏ¤Ç¤Ï´Ñ¸÷µÒ¿ô¤¬81¡óÁý¡¢Çä¾å¹â¤ÏÌó2ÇÜ¤ËÃ£¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇúÈ¯Åª¤ÊÀ®Ä¹¤ò¸«¤»¤¿¡£´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«¶È¤¹¤ë¹õÎµ¹¾¾Ê¤Î¥Ï¥ë¥Ó¥óÉ¹ÀãÂçÀ¤³¦¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Ãæ¹ñÅìËÌÉô³ÆÃÏ¤ÎÀã·Ê¿§¤äÉ¹Àã¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¤¯¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤Ë¤®¤ï¤Ã¤¿¡£
É¹Àã´Ñ¸÷¤Î¿Íµ¤¤Ï´Ñ¸÷ÃÏ¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢°û¿©¡¢½ÉÇñ¡¢¸òÄÌ¤È¤¤¤Ã¤¿¼þÊÕ¾ÃÈñ¤Ë¤âÇÈµÚ¤·¡¢ÃÏ°è·ÐºÑÁ´ÂÎ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö´¨¤¤ÃÏ°è¤¬¥Û¥Ã¥È¤ÊÅß¡×¤È¤¤¤¦É½¸½¤¬ÄêÃå¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤Î¤â¡¢¤½¤ÎÀ¹¶·¤Ö¤ê¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¹¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤ë¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷
¤³¤³¤Þ¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¿Í¤ÎÎ¹¹Ô¥È¥ì¥ó¥É¤ò»°¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤á¤Æ¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤Ë¤è¤ëÃæ¹ñÎ¹¹Ô¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¤Æ¤ª¤³¤¦¡£¸µÆüÏ¢µÙÃæ¤Ï¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´Ñ¸÷¤â³è¶·¤òÄè¤·¡¢Ãæ¤Ç¤â³¤Æî¾Ê¤Ï¡ÖÌÈÀÇ¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡×¤È¡Ö³¤ÊÕ¥ê¥¾¡¼¥È¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£»°°¡»Ô¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´ØÏ¢Í½Ìó¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ¤Ç170¡óÁý²Ã¤·¡¢¹ñºÝÀþ¹Ò¶õ·ô¤ÎÍ½Ìó¿ô¤â5ÇÜ°Ê¾å¤Ë¿¤Ó¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¡¢¥¿¥¤¡¢´Ú¹ñ¤«¤é¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤âÆÃÄ§¤À¡£
¤µ¤é¤ËÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¼ûÍ×¤¬°ìÉô¤ÎÍÌ¾´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢»ÍÀî¾Ê¥¢¥Ð¡¦¥Á¥Ù¥Ã¥ÈÂ²¥Á¥ã¥óÂ²¼«¼£½£¤ÎÍý¸©¤ä¡¢¹õÎµ¹¾¾Ê¹õ²Ï»Ô¤È¤¤¤Ã¤¿ÃÏÊý¤Î¡Ö¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹¡×ÅÔ»Ô¤Ø¤È¹¤¬¤ê»Ï¤á¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤À¡£¤³¤ì¤Ï¡¢³¤³°Î¹¹Ô¼Ô¤¬Ãæ¹ñ¤ÎÄêÈÖ¥ë¡¼¥È¤Ë²Ã¤¨¡¢¤è¤êÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¸²½¤ä¼«Á³ÂÎ¸³¤òµá¤á»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤È¤¤¤¨¤ë¡£
2026Ç¯¤ÎÎ¹¥È¥ì¥ó¥É¤Ï
2026Ç¯¤Î¸µÆüÎ¹¹Ô¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢¡Ö¶á¤¯¤Æ¼ê·Ú¤Ê¥¢¥¸¥¢¡×¡Ö¥Î¡¼¥Ó¥¶¡×¡ÖÉ¹Àã´Ñ¸÷¡×¤¬¼çÍ×¤Ê¥¡¼¥ï¡¼¥É¤È¤·¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÆ°¤¤«¤é¤Ï¡¢ÍøÊØÀ¤ò½Å»ë¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢ÈóÆü¾ïÅª¤ÊÂÎ¸³¤äÃÏ°è¸ÇÍ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òµá¤á¤ëÎ¹¹Ô¼Ô¿´Íý¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤ÎÎ¹¹Ô»Ô¾ì¤Ï¤Þ¤À»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£2·î¤Ë¤Ï¡Ö»Ë¾åºÇÄ¹¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ë½ÕÀá9Ï¢µÙ¡¢4·î½é½Ü¤Ë¤ÏÀ¶ÌÀÀá¡¢5·î½é½Ü¤Ë¤Ï¥á¡¼¥Ç¡¼Ï¢µÙ¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¸µÆüÏ¢µÙ¤Ç¸«¤é¤ì¤¿¤³¤ì¤é¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â°ú¤Â³¤ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¡ÊÄó¶¡/¥Õ¥é¥¤¥á¥Ç¥£¥¢¡Ë