Í×Ãí°Õ¡ª¡Ö´Ø¤ï¤ë¤È¶â±¿¤¬Íî¤Á¤ë¿Í¡×¤ÎÆÃÄ§3¤Ä
¶ì¼ê¤Ê¿Í¤ä·ù¤¤¤Ê¿Í¤È²ñ¤¦¤È¡¢µ¤Ê¬¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢´Ø¤ï¤ë¤À¤±¤Ç¶â±¿¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£ÃçÎÉ¤·¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ç¤â¤¢¤êÆÀ¤Þ¤¹¡£±¿¤¬Íî¤Á¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¤é¡¢µ÷Î¥¤ò¼è¤ë¤³¤È¤â¹Í¤¨¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
º£²ó¤Ï¡¢´Ø¤ï¤ë¤È¶â±¿¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û2026Ç¯¤Ï3Æü¤À¤±¡©¡ÖºÇ¶¯³«±¿Æü¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
°¸ý¤ä¶òÃÔ¤ËÉÕ¤¹ç¤¤¡¢ÉÔÍÑ°Õ¤ËÁê¤Å¤Á¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¡Ö¡û¡û¤µ¤ó¤â°¸ý¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×Åù¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿Í´Ö´Ø·¸¤Ë¤Þ¤Ç¥Ò¥Ó¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¶òÃÔ¤ä°¸ý¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤ÈÃí°Õ¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÏÃÂê¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢²ñ¤¦¤Î¤ò¹µ¤¨¤ë¡£ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢º£¡¢¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÍÑ»ö¤¬¤¢¤ëÅù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±¿µ¤¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤¦¤»»ä¤Ê¤ó¤«¡×Åù¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤ËÏÃ¤¹¿Í¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ÊÖ»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤Ë±¿µ¤¤òµÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î±¿¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¶â±¿¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬Í×°Ê¾å¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËµÞ¤Ë¥É¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿À¼¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¤È¤¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï±¿µ¤¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)
º£²ó¤Ï¡¢´Ø¤ï¤ë¤È¶â±¿¤¬Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤ÎÆÃÄ§¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û2026Ç¯¤Ï3Æü¤À¤±¡©¡ÖºÇ¶¯³«±¿Æü¡×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë
ÆÃÄ§1¡§°¸ý¡¦¶òÃÔ¤Ð¤«¤êÏÃ¤¹¿Í¤Þ¤º¤Ï¸ý¤ò³«¤¯¤È¿Í¤Î°¸ý¤Ð¤«¤ê¤òÏÃ¤¹¿Í¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²ñ¼Ò¤ä³Ø¹»¤ä¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ø¤Î¶òÃÔ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¼þ°Ï¤Ï¤Ø¤¤¨¤¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶òÃÔ¤ä°¸ý¤òÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡¢¤ÈÃí°Õ¤Ç¤¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Æñ¤·¤¤¤è¤¦¤Ê¤é¡¢ÏÃÂê¤òÊÑ¤¨¤ë¡¢²ñ¤¦¤Î¤ò¹µ¤¨¤ë¡£ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢º£¡¢¼ê¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤ÍÑ»ö¤¬¤¢¤ëÅù¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡¢µ÷Î¥¤òÃÖ¤¯¤³¤È¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
ÆÃÄ§2¡§¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤¹¤®¤ë¡Öµ¤¤Ï»ý¤Á¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤´Â¸¤¸¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿´¤Î»ý¤ÁÊý¤Ò¤È¤Ä¤Ç¹¬¤»¤ò´¶¤¸¤¿¤ê¡¢¤Ä¤é¤¯´¶¤¸¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê°ÕÌ£¤Ç»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤È²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢±¿µ¤¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤É¤¦¤»»ä¤Ê¤ó¤«¡×Åù¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ê¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤¬¤¿¤á¤ËÏÃ¤¹¿Í¤âÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£ÊÖ»ö¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¹¤ë¤Û¤É¡¢Áê¼ê¤Ë±¿µ¤¤òµÛ¤¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¼«Ê¬¤Î±¿¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤Ï¶â±¿¤âÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
É¬Í×°Ê¾å¤Ë¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤Ê¸ÀÆ°¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÆÃÄ§3¡§µÞ¤ËÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬ÊÑ¤ï¤ë¿Í»ä¤¿¤Á¤ÏÆâ½ïÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡© ¤Ç¤â¤½¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¼þ¤ê¤ËÊ¹¤«¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤ÏÃ¤ò¤¹¤ë¤«¤é¥È¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤ëÅù¡¢ÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤È¤ÏÊÌ¤Ë¡¢À¼¤Î¥È¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤ëÉ¬Í×¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÀ¼¤Î¥È¡¼¥ó¤¬Äã¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢ÉáÄÌ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËµÞ¤Ë¥É¥¹¤Î¸ú¤¤¤¿À¼¤ÇÏÃ¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¿Í¤ÏÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¿´¤³¤³¤Ë¤¢¤é¤º¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Î¤È¤¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¸½¾Ý¤¬¸½¤ì¤Þ¤¹¡£Ìµ°Õ¼±¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢Áê¼ê¤ò¿¶¤ê²ó¤¹¥¿¥¤¥×¤Î¿Í¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£
Áê¼ê¤Î¥Ú¡¼¥¹¤Ë¾è¤ë¤Î¤Ï±¿µ¤¤ò²¼¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
Ê¸¡§ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë
¶âÍ»µ¡´Ø¶ÐÌ³¤ò·Ð¤ÆFP¡ÊCFP¡¢1µéFPµ»Ç½»Î¡Ë¤ò¼èÆÀ¡£ÆÈÎ©·ÏFP¤È¤·¤Æ¡¢³Æ¼ïÁêÃÌ¶ÈÌ³¤ä¥»¥ß¥Ê¡¼¹Ö»Õ¡¢¼¹É®³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶â±¿¥¢¥Ã¥×¤ä¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ª¶â¤Ê¤É¡¢¥«¥é¡¼¥»¥é¥Ô¡¼¤È¿ôÈë½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤âÆÀ°Õ¡£
(Ê¸:ÈÓÅÄ Æ»»Ò¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡Ë)