2025Ç¯¤Ï°¤ÙÇ»³¸ýÆ»Ï©ÄÌ´ØÃÏ·ÐÍ³¤Ç¼ÖÎ¾14ËüÂæ¤¬½ÐÆþ¹ñ¡½Ãæ¹ñ
Ãæ¹ñ¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î°¤ÙÇ»³¸ý¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë¤ÎÅý·×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢2025Ç¯¤Ë°¤ÙÇ»³¸ý¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ½ÐÆþ¹ñ¤·¤¿¼ÖÎ¾¤ÏÁ°Ç¯Èæ3¡¥44¡óÁý¤È¤Ê¤ë±ä¤Ù14ËüÂæ°Ê¾å¤Ç¡¢»Ë¾åºÇ¹âµÏ¿¤òºî¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²¢À¹¤Ê²ßÊªÍ¢Á÷¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤Æ¡¢¹ñ¶¸¡ººÉôÌç¤Ï¡Ö7Æü´Ö¡ß12»þ´Ö¡×¤ÎÍ½ÌóÄÌ´ØÂÎÀ©¤ä¾õ¶·¤Ë±þ¤¸¤¿¸¡ººÄÌÏ©¤ÎÎ×µ¡±þÊÑ¤Ê³«Êü¤ò¹Ô¤¤¡¢¤Þ¤¿ÇÀ»ºÊª¤Ê¤É¤Î½ÅÅÀÊª»ñ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¡¢ÄÌ´Ø»þ¤ÎÃÙ±ä¥¼¥í¤ò¼Â¸½¤·¡¢»Ô¾ìÎ®ÄÌ¸þ¤±¤Î´°À®¼Ö¡Ê¾¦ÉÊ¼Ö¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¸¤¿¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÂÐ±þ¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯½éÆ¬¤Î»þÅÀ¤Ç¡¢°¤ÙÇ»³¸ýÆ»Ï©ÄÌ´ØÃÏ¤ò·ÐÍ³¤¹¤ëÍ¢Á÷Ï©Àþ¤Ï80¤Î¹ñ¤äÃÏ°è¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ±Û¶ÊªÎ®Í¢Á÷¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·áÅ¥¦¥¤¥°¥ë¼«¼£¶è¤Î³°¸þ·¿·ÐºÑÈ¯Å¸¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ï¥Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë