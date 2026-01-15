¿·¼Ö134Ëü±ß¡ª Æü»º¡Ö¡È¿··¿¡É·Ú¥È¥é¡×È¯É½¡ª Àº×û¤¹¤®¤ë³ÑÌÜ¥é¥¤¥È¡õ¹õ¥í¥¢¥°¥ê¥ë¤ò¿·ºÎÍÑ¡ª MT¡õ»Í¶î¤â¤¢¤ë¿··¿¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡×²¿¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©
´éÌÌ°ì¿·¤·¤¿¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡×È¯É½¡ª
¡¡Æü»º¤Ï2026Ç¯1·î15Æü¡¢¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤ò°ìÉô»ÅÍÍ¸þ¾å¤·¡¢1·î23Æü¤«¤éÈ¯Çä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤Ï¹â¤¤Ç³ÈñÀÇ½¡¢·Ú²÷¤Ê¼è¤ê²ó¤·¡¢¤½¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊÀè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ë¤è¤ë¹â¤¤°ÂÁ´À¤¬¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¹¥É¾¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¡£¸½ºß¤Ï¥¹¥º¥¡Ö¥¥ã¥ê¥¤¡×¤ÎOEM¶¡µë¤ò¼õ¤±¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬Æü»º¤Î¡Ö¡È¿··¿¡É·Ú¥È¥é¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Á´¼Ö¤ËºÇ¹â½ÐÎÏ¤äÇ³ÈñÀÇ½¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ËÍ¥¤ì¤¿660cc¤Î¼«Á³µÛµ¤¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖR06A·¿¡×¤òÅëºÜ¡£¶îÆ°Êý¼°¤Ï2WD¤È4WD¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ï¤¤¤º¤ì¤Î¶îÆ°Êý¼°¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â5Â®MT¤Þ¤¿¤Ï4Â®AT¤¬ÁªÂò²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤Î°ìÉô»ÅÍÍ¸þ¾å¤Ç¤Ï¡¢³Æ¼ïË¡µ¬¤ËÅ¬¹ç¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºþ¿·¤·¤¿¤Û¤«¡¢±¿Å¾¤ò»Ù±ç¤¹¤ëÀè¿Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤ä²÷Å¬ÁõÈ÷¤òÄÉ²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï°ì¿·¤µ¤ì¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤Ï¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¤¬¤é¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿²£´ðÄ´¤Î¥¹¥¯¥¨¥¢·Á¾õ¤ØÊÑ¹¹¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ÖÂÎ¿§¤Î¥«¥é¡¼¥É¥Õ¥í¥ó¥È¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤ÎÏ¢Â³À¤òÉ½¸½¡£¥°¥ê¥ë²¼Éô¤Î³«¸ýÉô¤ò¥Ö¥é¥Ã¥¯²½¤·¡¢¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Á´¼Ö¤ËLED¥Ø¥Ã¥É¥é¥ó¥×¤òÉ¸½àÁõÈ÷¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡ÖGX¡×¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¤Ë¤âLED¤òºÎÍÑ¤·¡¢Ìë´Ö¤ä°Å·¸õ»þ¤Î»ëÇ§À¤ò¹â¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÖÂÎ¿§¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¡×¡Ö¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥ê¥ª¡×¤Ç¹¥É¾¤Î¡Ö¥â¥¹¥°¥ì¡¼¡×¤ò¿·¤¿¤ËºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥á¡¼¥¿¡¼¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¤Û¤«¡¢8¥¤¥ó¥Á¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÂÐ±þ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥Í¥»¥ó¥¿¡¼¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥å¤ò¥Ô¥¢¥Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¹¥È¥»¥ó¥¿¡¼¥È¥ì¥¤¤ò¿·¤¿¤ËÀßÄê¤·¤¿¤Û¤«¡¢½õ¼êÀÊ¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤äUSBÅÅ¸»¥½¥±¥Ã¥È¡ÊType-A¡¿Type-C¡Ë¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æü¾ï¤ÎÍøÊØÀ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¾åÈ¾¿ÈÁ´ÂÎ¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç²÷Å¬À¤È°ÂÁ´À¤ò¹â¤á¤ë¡¢¥Ø¥Ã¥É¥ì¥¹¥È°ìÂÎ·¿¤Î¥·¡¼¥È¤âºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡º£²ó¡¢ÍÍ¡¹¤Ê°ÂÁ´ÁõÈ÷¤òÁ´¼ÖÉ¸½àÁõÈ÷²½¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¼ÖÀþ¤Î¤Ï¤ß½Ð¤·¤äÉ¸¼±¤Î¸«Íî¤È¤·¤òËÉ¤°¡Ö¼ÖÀþ°ïÃ¦ËÉ»ß»Ù±ç¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ä¡ÖÉ¸¼±Ç§¼±µ¡Ç½¡×¡¢µÞ¥Ö¥ì¡¼¥»þ¤Ë¥Ï¥¶¡¼¥É¥é¥ó¥×¤ò¼«Æ°ÅÀÌÇ¤·¡¢¸åÂ³¼Ö¤Ø¤ÎÃí°Õ´µ¯¤ò¤¹¤ë¡Ö¥¨¥Þ¡¼¥¸¥§¥ó¥·¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¥·¥°¥Ê¥ë¡×¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥í¥ó¥È¥½¥Ê¡¼¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡ÖÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¾×ÆÍËÉ»ß¥¢¥·¥¹¥È¡×¤âºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡°ìÉô»ÅÍÍ¸þ¾å¤ò¼õ¤±¤¿¥¯¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¥È¥é¥Ã¥¯¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢134Ëü4200±ß¤«¤é167Ëü6400±ß¤Ç¤¹¡£