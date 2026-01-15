¿È¶á¤Ë¤¢¤ë±£¤ì¤¿¥Æ¥Ã¥¯¤ò¥®¥º¥â¡¼¥ÉÊÔ½¸Éô¤¬¾Ò²ð¡£1·î30ÆüŽ¥31Æü¤Ï¤¿¤ÞÌ¤ÍèŽ¥»º¶È¥Õ¥§¥¢
¤¼¤ÒÊÔ½¸Éô¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë²ñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤Í¡ª
¿·¤·¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÁ°¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤¿¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö°ìÂÎ¡¢¥³¥ì¤Ç²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À!?¡×¤È¡£
¤É¤ó¤Ê¥â¥Î¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Ä¤¯¤ë¿Í¡¦¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ñ¼Ò¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¥í¥±¥Ã¥È¤ÎÉôÉÊ¡¢¼Ö¤Î¥Í¥¸¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì¤é¤òºî¤ëµ¡³£¤½¤Î¤â¤Î¤ÎÀ½Â¤¤Ê¤É¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡¢ÉáÃÊ¤ÎÀ¸³è¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤ÎÀ½Â¤¶È¤Ï¡¢¼Â¤ÏÆüËÜ¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¤È¤³¤í¡£¶â·¿¡¢¼Í½ÐÀ®·¿¡¢¸¦Ëá¤È¤¤¤Ã¤¿²Ã¹©µ»½Ñ¤ÎÀºÅÙ¤Î¹â¤µ¤³¤½¤¬¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÎ¢¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎÎ¢Â¦¤ä¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëº¬ËÜ¤È¿¨¤ì¹ç¤¨¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢¡ÖÂè3²ó ¤¿¤ÞÌ¤Íè¡¦»º¶È¥Õ¥§¥¢¡×¡£ÊÔ½¸Éô¤Ç¤Ï¡È¤¿¤Þ¥Õ¥§¥¢¡É¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¡¢¤³¤Î¤¿¤Þ¥Õ¥§¥¢¤Ë¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬½ÐÅ¸¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª 31Æü¤Ë¤Ï¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤âÅÐÃÅ¤·¤Þ¤¹¡£¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Î¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ò¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥®¥º¥â¡¼¥É¤é¤·¤¤ÀÚ¤ê¸ý¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¤è¡ª
¤¤¤Ä¤â¤ÎÊÔ½¸Éô¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡¢½Ð¤Þ¤¹
¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤Î3¿Í¡£
¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÁíÊÔ½¸Ä¹ ÈøÅÄÏÂ¼Â
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¸òº¹ÅÀ¤ò¸«¤Ä¤áÂ³¤±¤ë¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óÁíÊÔ½¸Ä¹¡£¥¬¥¸¥§¥Ã¥È¡¢IT»º¶È¡¢Ì¤Íè¼Ò²ñ¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÎÎ°è¤òÐíâ×¤·¡¢¡Öº£¤Ê¤¼¤³¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬½ÅÍ×¤Ê¤Î¤«¡×¤òÊÔ½¸»ëÅÀ¤ÇÄó¼¨¤¹¤ë¡£
¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó Web»ö¶È¥æ¥Ë¥Ã¥ÈºÂÄ¹ ¶âËÜÂÀÏº
Æü¾ï¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÀ¸³è¼ÔÌÜÀþ¤ÇÂª¤¨¤ëÊÔ½¸¼Ô¡£¼ÂÍÑÀ¤È¤ª¤â¤·¤í¤µ¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥ì¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡¢¥Õ¥§¥¢¤Ê¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ËÄêÉ¾¥¢¥ê¡£ÊÔ½¸¸½¾ì¤Î¥Ï¥Ö¤È¤·¤Æ¡¢´ë²èÎ©°Æ¤«¤é¸¶¹Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Þ¤ÇÉý¹¤¯Ã´Åö¡£
¥®¥º¥â¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¹ñºÝ»ö¶È¥æ¥Ë¥Ã¥ÈºÂÄ¹ À¾Ã«ÌÐ¥ê¥Á¥ã¡¼¥É
¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Þ¤Ç¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ÎºÇÁ°Àþ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ßÂ³¤±¤ëÊÔ½¸Éô°÷¡£³Î¤«¤ÊÃÎ¼±¤ËÎ¢ÂÇ¤Á¤µ¤ì¤¿·ÚÌ¯¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ç¡¢º£¤ä¥®¥º¥â¡¼¥É¤Î´é¤È¤â¸Æ¤Ù¤ëÌ¾Êª¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¡£
¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡Ê¸«¤¨¤Ê¤¤¡Ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤È¤Ï¡©Ž£ ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¸¥å¡¼¥¹´Ì¤ä¥¹¥Þ¥Û¤È¤¤¤Ã¤¿¿È¤Î²ó¤ê¤Î¤â¤Î¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤Ã¤¿²Ã¹©¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¡¢¿È¶á¤ËÀø¤àµ»½Ñ¤Î¼ê¿¨¤ê¤ò¤ªÏÃ¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¤¿¤Þ¥Õ¥§¥¢¤Ë½ÐÅ¸¤·¤Æ¤¤¤ë°Ê²¼¤Î´ë¶È¤¬»²²Ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥é¥Ï¥é¥ª¡¼¥È¥Æ¥¯¥Ë¥«¥ë¡§È¾Æ³ÂÎ¡¢¸÷³Ø¡¢¼«Æ°¼Ö»º¶È¸þ¤±¤Î¥¢¥ë¥ßÀºÌ©²Ã¹©
Í¸Â²ñ¼Ò¥ª¥¯¥®À½ºî½ê¡§¥ï¥¤¥ä¡¼¥«¥Ã¥ÈÊüÅÅ²Ã¹©¤Ë¤è¤ëÄ¶ÀºÌ©²Ã¹©
³ô¼°²ñ¼Ò¶¹»³¶â·¿À½ºî½ê¡§Ä¶ÀºÌ©¶â·¿¤òÍÑ¤¤¤¿¥Þ¥¤¥¯¥íÀ®·Áµ»½Ñ
¤¤¤º¤ì¤âÂ¿ËàÃÏ°è¤Ë¹©¾ì¤ò¹½¤¨¤ë´ë¶È¤Ç¡¢ÀºÌ©²Ã¹©¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Þ¤¹¡£»º¶È¸þ¤±¤Î¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ÎÀ½Â¤¤ä¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤â½ÀÆð¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¡×¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì½ê¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¤Í¡£
¤Ê¤¼Â¿Ëà¤Ê¤Î¡©
¤½¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÂ¿ËàÃÏ°è¤Ê¤Î¤«¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢Â¿ËàÃÏ°è¤ÏÈ¾Æ³ÂÎ¡¢¹Ò¶õ¡¢±§Ãè¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¹â¤¤µ»½Ñ¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë»º¶ÈÃÏÂÓ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
JAXA¤ÎÄ´ÉÛ¹Ò¶õ±§Ãè¥»¥ó¥¿¡¼¤âÂ¿ËàÃÏ°è¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ñ¥¹¤Ï2024Ç¯¤ËÈ¬²¦»Ò¤ËËÜ¼Òµ¡Ç½¤ò°ÜÅ¾¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂç¼ê¥á¡¼¥«¡¼¤ÎR¡õDµòÅÀ¤¬¡¢¼Â¤ÏÂ¿Ëà¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤¤¤ï¤Ð¡¢Â¿ËàÃÏ°è¤ÏÆüËÜÍ¿ô¤ÎÃæ¾®À½Â¤¶È¥¯¥é¥¹¥¿¡¼¡£¹ñÆâºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÍ×µáÀºÅÙ¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤ë¡¢ÆüËÜ¤Îµ»½Ñ³«È¯¤Î»îºî¹©Ë¼¤Î¤è¤¦¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¡Ä!?
Â¿Ëà¤Î¡Ö¤¹¤´¤¤µ»½Ñ¡×¡¢¤Þ¤È¤á¤Æ¸«¤é¤ì¤ë
¤½¤ó¤Ê¥¤¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎºÇÀèÃ¼¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¿¤Þ¥Õ¥§¥¢¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤¹¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¿¤Þ¥Õ¥§¥¢¤Ï2025Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë¤È31Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¡¢¥®¥º¥â¡¼¥É¤Ï31Æü¤Î14:00¡Á15:00¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÅìµþ¤¿¤ÞÌ¤Íè¥á¥Ã¥»¤Ï¡¢JRÈ¬²¦»Ò±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÆþ¾ìÌµÎÁ¤Ç¤¹¤¬¤³¤Á¤é¤ÇÍè¾ìÅÐÏ¿¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£Íè¾ìÌÜÅª¤Ï¡ÖÀ¸¤Î¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¸«¤¿¤¯¤Æ¡×¤Ê¤É¤Ç¤âÁ´Á³OK¤Ç¤¹¤è¡£¤É¤Ê¤¿¤Ç¤â¡¢¤¼¤Òµ¤·Ú¤Ë¤ª±Û¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
½ÐÅ¸´ë¶È¤ÏÁ´Éô¤Ç150¼Ò¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¸¡º÷¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÍÍ¡¹¤Ê¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê´ë¶È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¾Ò²ðÊ¸¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤òÄ¯¤á¤ë¤À¤±¤Ç¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¹©¾ì¤ò3D¤Ç¸«¤¨¤ë²½¤µ¤»¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥ê¥×¥í¥â¥Ç¥ë¤µ¤ó¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡Ä¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§Âè3²ó ¤¿¤ÞÌ¤Íè¡¦»º¶È¥Õ¥§¥¢
²ñ¾ì¡§Åìµþ¤¿¤ÞÌ¤Íè¥á¥Ã¥»¡ÊÅìµþÅÔÈ¬²¦»Ò»ÔÌÀ¿ÀÄ®3ÃúÌÜ19-2¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JRÈ¬²¦»Ò±ØËÌ¸ý¤«¤éÅÌÊâ5Ê¬¡¢µþ²¦È¬²¦»Ò±Ø¤«¤éÅÌÊâ2Ê¬
²ñ´ü¡§2026Ç¯1·î30Æü¡Ê¶â¡Ë10:00¡Á17:00¡¢1·î31Æü¡ÊÅÚ¡Ë10:00¡Á16:00
Æþ¾ìÌµÎÁ¡ÊÍ×Íè¾ìÅÐÏ¿¡Ë
Íè¾ì¼ÔÅÐÏ¿¤Ï¤³¤Á¤é