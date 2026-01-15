¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼àÊ·°Ïµ¤¤¬¤é¤êá¾¾¸µ³¨Î¤²Ö¤¬Âç¿Í¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÂ©¤òÆÝ¤àÄø¡Ä¡×¡ÖÌÜÀþ¤ËÅÝ¤ì¤½¤¦¡×
¡Ö¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×(TBS)¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Ç¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¡¦¾¾¸µ³¨Î¤²Ö(Ê¡²¬»Ô½Ð¿È)¤¬Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤Ê¥â¥Ç¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤¬Àä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÉô²°¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¥·¥ó¥°¥¹¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Ä¶Ã»¤¤¾æ¤Î¥¥ã¥ß¥½¡¼¥ë¥ï¥ó¥Ô¤Ë¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë»Ñ¤òÈäÏª¡£¤Á¤ç¤Ã¤È¥¢¥ó¥Ë¥å¥¤¤ÊÉ½¾ð¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê·°Ïµ¤¤¬°ìÊÑ¤·¤¿ÍÅ±ð¤Ê»Ñ¤Ë¡ÖÌÜÀþ¤ËÅÝ¤ì¤½¤¦¡×¡ÖÂç¿Í¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¥¤¥Ã¥Ñ¥¤¡×¡ÖÊªÍ«¤²¤ÊÉ½¾ð¤¬ÁÇÅ¨¡¡Â©¤òÆÝ¤àÄø¡¢Èþ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö»ÅÁð¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥»¥¯¥·¡¼¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¥å¡¼¥È¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¾¾¸µ¤Ï»¨»ï¡ÖRay¡×(DONUTS)¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¢2016Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö»°°¦¿åÃå³Ú±à¥¤¥á¡¼¥¸¥¬¡¼¥ë¡×¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢19Ç¯4·î¤«¤é¡Ö²¦ÍÍ¤Î¥Ö¥é¥ó¥Á¡×¥ê¥Ý¡¼¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£