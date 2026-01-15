ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬¸ÍÏÇ¤¤¡Ö¤¨¡¼Ê¬¤«¤é¤ó¡×¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¼ÁÌä¡ÄÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈÁÇ´é¡É¡Ö°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡×
¡ÖBeats by Dre¡×¤¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼Â»Ü
¡¡¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖBeats by Dre¡×¤Ï15Æü¡¢2024Ç¯9·î¤Ë¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¿·¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¸ø¼°SNS¤Ç¤ÏÂçÃ«¤Ø¤ÎÆÍ·â¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¸ø³«¡£±Ñ¸ì¤ÈÆüËÜ¸ì¤Ç¡Èº¤ÏÇ¡É¤·¤Ê¤¬¤é¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖBeats by Dre¡×¤Ï¼«¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÈX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢±ÇÁü¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤Þ¤º¤ÏÆ±¼Ò¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÀ½ÉÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤·¡¢ÂçÃ«¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¥«¥¹¥¿¥à¤·¤¿Studio Pro¤¬°ìÈÖµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ¨Åú¡£¤½¤Î¸å¤â¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤Ë´Ø¤·¤ÆÍÍ¡¹¤Ê¼ÁÌä¤¬Èô¤ó¤À¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ï¡¢ÂçÃ«¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓË¬¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÆüËÜ¿©¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡ÖMatsuhisa¡×¡£»î¹çÁ°¤Î¹¥¤¤Ê¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¾¯¤·¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡ÖRice ball¡Ê¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤¤¤¿¤º¤é¤Ê¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥à°Ê³°¤Ç¹¥¤¤Êµå¾ì¤Î¼ÁÌä¤Ë¤ÏÇº¤Þ¤·¤¤É½¾ð¤ò¸«¤»¡¢¡ÖÅìµþ¥É¡¼¥à¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Îµå¼ï¤Ë¤Ï¡ÖMy stuff¡©¡Ê¼«Ê¬¤Î¡©¡Ë¡¡¥Õ¥¡¥¹¥È¥Ü¡¼¥ë¡ÊÂ®µå¡Ë¡×¤òµó¤²¤¿¡£°ìÈÖ¸ÍÏÇ¤¤¤ò¸«¤»¤¿¼ÁÌä¤¬¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î²»³Ú¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¡Ö¤¨¡¼¡¼¡¼Ê¬¤«¤é¤ó¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖI like country song¡×¤È¡¢¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥½¥ó¥°¤¬¹¥¤¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë