¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×È¯Çä¡ª¡¡HANA MAHINA¤¬¿·CM¤Ç¥¥ì¥¥ì¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª
¡¡¡Ö¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡×¤Ï¡¢1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á3·î¾å½Ü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·¾¦ÉÊ¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÈ¯Çä¡£¤½¤ì¤ËÀè¶î¤±1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢HANA¤ÎMAHINA¤¬¡¢µðÂç¤Ê¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤È¥À¥ó¥¹¤ò¤¹¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¤¬Êü±Ç¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò´Ý¤´¤ÈIN¡ª¡¡¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¾ÜºÙ
¢£¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬½é1¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ë
¡¡º£²óÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Ï¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¡¢ÌÀ¼£¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò´Ý¤´¤È¤½¤Î¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤¿¡¢¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¥«¥«¥ª¤ÎÉ÷Ì£¤È¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤Î¹á¤Ð¤·¤¤¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¡¢¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Î¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¥¯¥Ã¥¡¼¤Î¿©´¶¤òÆ±»þ¤ËÌ£¤ï¤¨¤ë¡¢¸«¤¿ÌÜ¤âÌ£¤â³Ú¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¡£
¡¡¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬1¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£·Á¤ä¿©´¶¡¢Ì£¤ï¤¤¤Î°Û¤Ê¤ëÂç¿Íµ¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¤òÆ±»þ¤Ë³Ú¤·¤á¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤¬Î¾¼Ô¤Î¸ÄÀ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÍ£°ìÌµÆó¤ÎËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÈÌ´¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡É¤Ç¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âËþÂ¤Ç¤¤ëÆÃÊÌ¤Ê°ìÉÊ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊü±Ç³«»Ï¤È¤Ê¤ë¿·¥Æ¥ì¥ÓCM¡Ö´ñÀ×¤Î¶¦±é¡×ÊÓ¤Ë¤Ï¡¢HANA¤ÎMAHINA¤¬ÅÐ¾ì¡£µðÂç¤Ê¤¤Î¤³¤¿¤±¤Î¤³¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤È¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤·¤¿ËÜºî¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¥Ý¥Ã¥×¤Ç·Ú²÷¤ËÉ½¸½¤¹¤ë¡£
¡¡MAHINA¤Ï½Ð±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ö¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£CHIKA¤ÈNAOKO¤ËÂ³¤¤¤Æ3¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¤ÎCM¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÆó¿Í¤ÎCM¤ò¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Þ¥Ã¥¯¤ÎCM¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤Ï¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¡ÖÀÎ¤Ï¤¤Î¤³ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤Ç¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍýÍ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¼ê¤¬±ø¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤Ç¡¢¤¤Î¤³¤Ï»ý¤Á¼ê¤È¤¤¤¦¤«¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¿¤±¤Î¤³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Ì£¤¬¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÍýÍ³¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡°Ê²¼¡¢MAHINA¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Á´Ê¸¡£
¡½¡½¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤ÎCM¤Ë½é½Ð±é¤ò¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ¤Î´¶ÁÛ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
MAHINA¡§¡Ö¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£CHIKA¤ÈNAOKO¤ËÂ³¤¤¤Æ3¿ÍÌÜ¤Î¥Þ¥Ã¥¯¤ÎCM¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÅö¤ËÆó¿Í¤ÎCM¤ò¤¹¤´¤¯²Ä°¦¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¼«Ê¬¤¬¥Þ¥Ã¥¯¤ÎCM¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯¸÷±É¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½NAOKO¤µ¤ó¡¢CHIKA¤µ¤ó¤ËÂ³¤3¿ÍÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢HANA¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤Ê¤Ë¤«À¼³Ý¤±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
MAHINA¡§¡ÖHANA¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤«¤é¡Ø´èÄ¥¤Ã¤Æ¡ª¡Ù ¡Ø¤ä¤ë¤¸¤ã¤ó¡ª¡Ù ¡Ø¤«¤Þ¤·¤Æ¤¤Ê¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯ÇØÃæ¤ò²¡¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½º£²ó¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤¬¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Î½é¥³¥é¥Ü¤Î¾¦ÉÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤Î»×¤¤½Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
MAHINA¡§¡Ö»ä¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¤Ï±óÂ¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¯¤é¤¤¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉ½¤·Êý¤¬²¼¼ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤è¤¯¤³¤¦·Ò¤®¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤Ä¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤À¤«¤é¤³¤ì¤òÍ§Ã£¤È°ì½ï¤Ë¥Ú¥ê¥Ú¥ê¡Á¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¥·¥§¥¢¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¤ß¤ó¤Ê¤ÈÊ¬¤±¹ç¤Ã¤Æ²ÈÂ²¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤È¤«¸«¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡¢Í§Ã£¤È±óÂ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡×
¡½¡½¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢MAHINA¤µ¤ó¤Ï¤¤Î¤³ÇÉ¡¦¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤É¤Á¤é¤Ç¤¹¤«¡©
MAHINA¡§¡ÖÀÎ¤Ï¤¤Î¤³ÇÉ¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤Ç¤¹¡£¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£ÍýÍ³¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÀÎ¤Ï¼ê¤¬±ø¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯·ù¤Ç¡¢¤¤Î¤³¤Ï»ý¤Á¼ê¤È¤¤¤¦¤«¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡¢¤À¤«¤é¤¹¤´¤¯¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¤Æ¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤¿¤±¤Î¤³¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¹ç¤ï¤µ¤Ã¤¿Ì£¤¬¤¹¤´¤¯Âç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤¿¤±¤Î¤³ÇÉ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½HANA¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤·²¿¤«¤È¥³¥é¥Ü¤Ç¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¾¦ÉÊ¤ä¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
MAHINA¡§¡ÖºÇ¶á¡¢»ä¤¿¤Á¤ª¤½¤í¤¤¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤òHANA¤ß¤ó¤Ê¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤¿¤¤¤Í¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤òHANA¤Î°ì¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¤È¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÊMAHINA¤µ¤ó¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
MAHINA¡§¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡¡2026Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢½é¤Î¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁ´ÎÏ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Îý½¬¤·¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Î¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òHANAÁ´°÷¤Ç¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸Ä¿Í¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢2026Ç¯¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¸À¸ì¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä±Ñ¸ì¤¬ËÜÅö¤ËËÜÅö¤ËËÜÅö¤Ë¶ì¼ê¤Ç¡¢¥Æ¥¹¥È¤Ç¤âËè²óÅÀ¿ô¤¬Äã¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±Ñ¸ì¤ÎÊÙ¶¯¤ò¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ1Ç¯´Ö¡¢¤Þ¤¢Â³¤¤¤¿¤éºÆÍèÇ¯¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ËÜµ¤¤Ç¸À¸ì¤ò³Ø¤Ó¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤¢¤È¤Ï¡¢¾®Àâ¤òÆÉ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£»äËÜ¤òÆÉ¤à¤Î¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤Ç¡¢¤±¤ÉºÇ¶á¾®Àâ¤ÎÎÉ¤µ¤ËÌÜ³Ð¤á¤Æ¡ÄHANA¤ÎKOHARU¤¬¤¹¤´¤¯¾®ÀâÂç¹¥¤¤Ç¡¢¤¢¤ÈJISOO¤È¤«¡¢NAOKO¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¾®Àâ¤òÆÉ¤à¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¾®Àâ¤òÇã¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Î¤ªµÒÍÍ¤ä¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
MAHINA¡§¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¤Î½é¥³¥é¥Ü¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¥Ð¥¤¥Ð¡Á¥¤¡ª¡¡MAHINA¤Ç¤·¤¿¡ª¡×
