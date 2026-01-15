¡Ö¤ª¤©¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×T¥·¥ã¥Ä¤á¤¯¤ê¡ÄÁ°ÅÄÆØ»ÒàÂçÃÀ¸å¤í»Ñá¤ËÂçÈ¿¶Á
¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×
¡¡2·î13Æü¤Ë14Ç¯¤Ö¤ê¤Î¼Ì¿¿½¸¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¸µAKB48¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¤¬¸å¤í»Ñ¤ÎÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¤òÀè¹Ô¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯¡¢·ÝÇ½³èÆ°20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°¤Ë´ë²è¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿½¸¡ÖBeste¡×(¹ÖÃÌ¼Ò)¡£Á°ÅÄ¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂÔ¤Ã¤Æ¤ë¤Í¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¼Ì¿¿½¸¤ªÅÏ¤·²ñ¤Î¹ðÃÎ¤È¤È¤â¤Ë¸å¤í»Ñ¤ÇT¥·¥ã¥Ä¤òÃ¦¤®¤«¤±¤¿»É·ãÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¡¡Ç¯Ëö¤ËÂ³¤¯ÂçÃÀ¥«¥Ã¥È¤ÎÀè¹Ô¸ø³«¤Ë¡Ö¤ª¤©¡×¡Ö¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡×¡Ö¹¶¤á¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¸å¤í¤«¤é¡×¡ÖËÜÅö¤ËÆ´¤ì¤ëÂ¸ºß¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£