ÂçÊ¬»Ô¤Ç3·î1Æü¡¢¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤¦¤¿¡×³«ºÅ¡¡¤¬¤ó¤ÈÆ®¤Ã¤¿¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¤Î¥é¥¤¥Öµ¯ÅÀ
¡¡¤¬¤ó¤ÈÆ®¤Ã¤¿¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¤¬¡ÖÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È³«¤¤¤¿¥é¥¤¥Ö¤òµ¯ÅÀ¤ËÂ³¤¯¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤¦¤¿¡×¤¬3·î1Æü¡¢ÂçÊ¬»Ô¹âº½Ä®¤Î¡Öiichiko¥°¥é¥ó¥·¥¢¥¿¡×¤Ç³«¤«¤ì¤ë¡£10¿Í¤òÄ¶¤¹½Ð±é¼Ô¤¬³Ú¶Ê¤òÈäÏª¡¢²»³Ú¤ÈÂÐÏÃ¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤¤ë°ÕÌ£¤ò¹Í¤¨¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Ï2025Ç¯¹ñºÝ¶¨Æ±ÁÈ¹çÇ¯¤ÎµÇ°»ö¶È¤È¤·¤Æ¤³¤¯¤ß¤ó¶¦ºÑcoopÂçÊ¬¿ä¿ÊËÜÉô¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤·¡¢ÌµÎÁ¤Ç2Àé¿Í¤ò¾·ÂÔ¤¹¤ë¡£
¡¡¥½¥×¥é¥Î²Î¼ê¤À¤Ã¤¿°ÂÉðÀé·Ã¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯33¡Ë¤Ï¡¢ÍÄ¤¤Ì¼¤Ë¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤ÉÀ¸¤¤ëÎÏ¤òÅÁ¤¨¡¢08Ç¯¤Ë»àµî¡£¸µÀ¾ÆüËÜ¿·Ê¹µ¼Ô¤ÎÉ×¿®¸ã¤µ¤ó¡Ê62¡Ë¤Ï¡¢¤½¤Î»Ñ¤È´ê¤¤¤òÃø½ñ¡Ö¤Ï¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¤ß¤½½Á¡×¤ÇÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¡¢±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤Î¤Á¤Î¤¦¤¿¡×¤ÏÀé·Ã¤µ¤ó¤È¿Æ¸ò¤Î¤¢¤Ã¤¿¥í¥Ã¥¯²Î¼ê»°Âð¿¼£¤µ¤ó¤¬¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢ÄÉÅé¥é¥¤¥Ö¤È¤·¤Æ09Ç¯°ÊÍè¤Û¤ÜËèÇ¯³«ºÅ¡£16Ç¯¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¸å¤Ï¡¢Éü¶½»Ù±ç¤È¤·¤Æ·§ËÜ»Ô¤Ç2²ó³«¤¤¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï¥¦¥ë¥Õ¥ë¥±¥¤¥¹¥±¤µ¤ó¤äÌð°æÅÄÆ·¤µ¤ó¡¢³á±º²í¹°¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕ·½°ì¤µ¤ó¡¢¥¿¥ì¥ó¥ÈÀÐÄÍ±ÑÉ§¤µ¤ó¤é¤¬½Ð±é¡£¿®¸ã¤µ¤ó¤â¡Ö¤ß¤½½Á¥Û¡¼¥ó¥º¡×¤Î¥µ¥Ã¥¯¥¹ÁÕ¼Ô¤Ç¡¢Ì¼¤Î¤Ï¤Ê¤µ¤ó¡Ê22¡Ë¤â²Î¤È¥À¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡¸á¸å4»þÈ¾³«±é¡£¿½¤·¹þ¤ß¤Ïº£·î21Æü¤Þ¤Ç¤ËÀìÍÑ¥µ¥¤¥È¤Ø¡£ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï2·î¾å½Ü¡¢°ÆÆâ¤Ï¤¬¤¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¡ÊÆ£ºê¿¿Æó¡Ë
