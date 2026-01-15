UA¡¢30¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¤ËºäËÜÎ¶°ì¤µ¤óÄó¶¡¤ÎÌ¤È¯É½¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡¡Ä¹ÃË¡¦Â¼¾åÆúÏº¤Î»²²Ã¶Ê¤â
¡¡2·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ëUA¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼30¼þÇ¯µÇ°¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØNEWME¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£Æ±ºî¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡ÖHappy¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢2023Ç¯¤ËÀÂµî¤·¤¿ºäËÜÎ¶°ì¤µ¤ó¤¬UA¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¤ä¡¢Æ£¸¶¤µ¤¯¤é¡¢MFS¡¢¤½¤·¤ÆUA¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÇÐÍ¥¡¦Â¼¾åÆúÏº¤¬»²²Ã¤·¤¿³Ú¶Ê¤Ê¤É¡¢Á´11¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤¡Ä¡ªUA¡ÖHORIZON¡×¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡¡UA¤ÈºäËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿À»³¤Þ¤ë¤´¤È¹âÀì¤Î¹»²Î¡ÖKAMIYAMA¡×¤ò¶¦Æ±À©ºî¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±ºî¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡ÖTwilight Before Sunrise¡×¤Ï¡¢¤½¤Î¹»²ÎÀ©ºî°ÊÁ°¤ËºäËÜ¤µ¤ó¤¬UA¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¶Ê¡£2022Ç¯¡¢UA¤¬ºäËÜ¤µ¤ó¤Î¸Å´õµÇ°¥×¥ì¥¤¥ê¥¹¥È´ë²è¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë²þ¤á¤Æ¤½¤Î²»³Ú¤Ë¿¨¤ìÄ¾¤·¡¢UA¤¬Ä¾ÀÜ³Ú¶ÊÀ©ºî¤ò°ÍÍê¡£ºäËÜ¤µ¤ó¤¬ÈÕÇ¯¤Ë¼ê¤¬¤±¤¿µ®½Å¤Ê1¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢2·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ëÆ£¸¶¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¤Þ¤ï¤ë¤ß¤é¤¤ feat. Æ£¸¶¤µ¤¯¤é¡×¤ä¡¢¹ñÆâ³°¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¥Õ¥£¥á¡¼¥ë¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤ÎMFS¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤·¤¿¡ÖWAKEUP feat. MFS¡×¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢UA¤ÎÄ¹ÃË¤Ç¤¢¤ëÂ¼¾å¤¬°ìÉô¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÌ³¤á¤¿¡ÖZOMBIE feat. Â¼¾åÆúÏº¡×¤Ê¤É¡¢Â¿ºÌ¤Ê³Ú¶Ê¤¿¤Á¤¬11¶Ê¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥¢¡¼¥È¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦Ìð¸åÄ¾µ¬»á¤Î¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡¦¼éËÜ¾¡±Ñ»á¤¬»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤Ë¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¶â»Ò±Ñ»á¤¬¥®¥ß¥Ã¥¯¤ò²Ã¤¨¡¢±ôÉ®²è¤È¤·¤Æ»Å¾å¤²¤¿¡£3¿Í¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î´¶À¤ÈUA¤Î¸ÄÀ¤¬¥¯¥í¥¹¥ª¡¼¥Ð¡¼¤·¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¢¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡ØNEWME¡Ù¼ýÏ¿¶Ê
M01. NEWME
M02. Mood
M03. Happy
M04. ZOMBIE feat. Â¼¾åÆúÏº
M05. ¤Þ¤ï¤ë¤ß¤é¤¤ feat. Æ£¸¶¤µ¤¯¤é
M06. WAKEUP feat. MFS
M07. GORILLAS are still very shy
M08. ÊÑ¿È
M09. Tonic
M10. ALK
M11. Twilight Before Sunrise
