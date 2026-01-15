»Ë¾å½é¤Î¹â¹»À¸µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤À¤Ã¤¿Á°»²µÄ¡¢Æ´¤ì¤Îµ×ÊÆ¹¨¤µ¤óÄÉÅé¡Ö¤â¤¦°ìÅÙ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡Ä¡×
¥Ü¡¼¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖRAGFAIR¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Çµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¢Á°»²±¡µÄ°÷¤Î¡È¤ª¤Ã¤¯¤ó¡É¤³¤È±üÂ¼À¯²Â»á¡Ê47¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Þ¤Ç¤Ënote¤ò¹¹¿·¡£ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á1Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£
±üÂ¼»á¤Ï¡Öµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤È¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿¡¢¤Á¤ç¤¦¤É30Ç¯Á°¡£¤¢¤ÎÆü¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢º£¤Î»ä¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¹â¹»3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿95Ç¯12·î¤Ë¡¢»Ë¾å½é¤Î¹â¹»À¸µ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤È¤·¤Æ¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡Ö¼Â¤ÏÅö»þ¡¢ËÍ¤Ï¿·Ê¹¶È³¦¤äÊóÆ»¶È³¦¤Ë¤â¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤âÆ´¤ì¤Î1¿Í¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£
Æ´¤ì¤Îµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤ëÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¶ÛÄ¥¤ä¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤«¤é¼õ¤±¤¿³Ø¤Ó¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²óÁÛ¡£¡Öµ×ÊÆ¤µ¤ó¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦°ìÅÙ¤ª²ñ¤¤¤·¤Æ¡¢¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£²¿½½Ç¯¸å¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤¢¤Á¤é¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤â¼èºà¤ò¼õ¤±¤ëµ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢µ¼Ô¤µ¤ó¤Ë¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¡£¿´¤«¤é¡¢¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÅé¤ó¤À¡£