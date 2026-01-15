ÊÆ¹ñ¿Í¤Î51¡ó¡¢°ÜÌ±Åö¶É¤ÏÅÔ»Ô¤ò¤è¤ê´í¸±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¡¡CNNÀ¤ÏÀÄ´ºº
¡ÊCNN¡ËÊÆ¥ß¥Í¥½¥¿½£¥ß¥Í¥¢¥Ý¥ê¥¹¤Ç¡¢½»Ì±¤Î¥ì¥Í¡¦¥°¥Ã¥É¤µ¤ó¤¬ÊÆ°ÜÌ±ÀÇ´ØÁÜºº¶É¡ÊICE¡Ë¤ÎÁÜºº´±¤Ë·â¤¿¤ì¤Æ»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÎÏ¤Î¹Ô»È¤À¤È¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£Ä´ºº²ñ¼ÒSSRS¤¬¼Â»Ü¤·¤¿CNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÌóÈ¾¿ô¤¬º£²ó¤Î»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ICE¤Î±¿±ÄÊýË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÌäÂê¤ÎÃû¸õ¤À¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ICE¤Î³èÆ°¤Ë¤è¤Ã¤ÆÅÔ»Ô¤¬¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï3Ê¬¤Î1Ì¤Ëþ¤À¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤ÎÈ¯Ë¤¤ò¡ÖÅ¬ÀÚ¤ÊÎÏ¤Î¹Ô»È¡×¤È¤ß¤ë¿Í¤Ï26¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢56¡ó¤Ï¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£51¡ó¤¬ICE¤Î±¿ÍÑÊýË¡¤Ë¤ª¤±¤ë¤è¤êÂç¤¤ÊÌäÂê¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¡£1·åÂæ¤Î²óÅú¼Ô¤ÏÃ±È¯Åª¤Ê»ö°Æ¤À¤È¤·¡¢»Ä¤ê¤Ï½½Ê¬¤Ê¾ðÊó¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÈ½ÃÇ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È²óÅú¤·¤¿¡£
ICE¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤¬ÅÔ»Ô¤Î°ÂÁ´¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤è¤ê°ÂÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï51¡ó¡¢¡Ö¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤·¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï31¡ó¤À¤Ã¤¿¡£18¡ó¤Ï¡Ö¤Û¤È¤ó¤É±Æ¶Á¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
ICE¤Î¥¸¥ç¥Ê¥µ¥ó¡¦¥í¥¹ÁÜºº´±¤¬¥°¥Ã¥É¤µ¤ó¤ò¼Í»¦¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÂª¤¨¤¿Æ°²è¤Ï¡¢Ì±¼çÅÞµÄ°÷¤È¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤Î´Ö¤ÇÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÈ¿±þ¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î°ã¤¤¤ÏÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤âÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ICE¤Î³èÆ°¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤Ç¤ÏÌ±¼çÅÞ»Ù»ýÁØ¤Î·ëÂ«¤¬¶¯¤¤¡£¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ýÁØ¤ÏICE¤òÍÊ¸î¤¹¤ë»ÑÀª¤Ç°ìËç´ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
Ì±¼çÅÞ»Ù»ý¼Ô¤ÈÌ±¼çÅÞ´ó¤ê¤ÎÌµÅÞÇÉÁØ¤Î8³äÄ¶¤¬¡¢È¯Ë¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÎÏ¤Î¹Ô»È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤è¤êÂç¤¤ÊÌäÂê¤ÎÉ½¤ì¤À¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤ÜÆ±¤¸³ä¹ç¤¬¡¢ICE¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÏÅÔ»Ô¤ò¤è¤ê´í¸±¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç¤Ï67¡ó¤¬¡¢ICE¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤ÆÅÔ»Ô¤ò¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È²óÅú¤·¤¿¡£56¡ó¤¬È¯Ë¤¤òÅ¬ÀÚ¤È¤·¤¿¡£»Ä¤ê¤ÏÈ¯Ë¤¤òÈóÆñ¤¹¤ë¿Í¤È¡¢¤É¤Á¤é¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¿Í¤Ç³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤Ë¤â´ó¤é¤Ê¤¤ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ç¤â¡¢ICE¤Î¹ÔÆ°¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢²áÈ¾¿ô¤¬¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ÏÅÔ»Ô¤ò¤è¤ê´í¸±¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢È¯Ë¤¤Ï±¿ÍÑ¾å¤Î¤è¤êÂç¤¤ÊÌäÂê¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
Ï¢Ë®À¯ÉÜ¤¬È¯Ë¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÀµ¤«¤ÄÅ°Äì¤·¤¿ÁÜºº¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂç¤¤¤Ë¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤¢¤ëÄøÅÙ¡×¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï37¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¥Î¡¼¥à¹ñÅÚ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÄ¹´±¤Î»Å»ö¤Ö¤ê¤ò»Ù»ý¤¹¤ë¿Í¤Ï38¡ó¤À¤Ã¤¿¡£°ÜÌ±À¯ºö¤ò½ä¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ø¤ÎÉ¾²Á¡¢ÉÔ»Ù»ý¤¬¾å²ó¤ë
¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï2024Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁª¤Ç°ÜÌ±ÌäÂê¤ò¼çÍ×ÁèÅÀ¤Ë¿ø¤¨¡¢»Ë¾åºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¶¯À©Á÷´ÔºîÀï¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤È¸øÌó¤·¡¢¥Ð¥¤¥Ç¥óÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÊÆ¡¦¥á¥¥·¥³¹ñ¶ÂÐ±þ¤òÈãÈ½¤·¤Æ¤¤¿¡£
¸øÌóÄÌ¤ê¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¡¢°ÜÌ±À¯ºö¤ò½ä¤ëÀ¤ÏÀ¤Ï»ýÂ³Åª¤Ë¸·¤·¤µ¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯2·î»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¶¯À©Á÷´Ô¤¬¡Ö¹Ô¤²á¤®¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤Ï45¡ó¤À¤Ã¤¿¡£25Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¹Ô¤²á¤®¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Î³ä¹ç¤¬50¡ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡£Åö»þ¤Ï¡¢¥¨¥ë¥µ¥ë¥Ð¥É¥ë¤Î·ºÌ³½ê¤Ë¶¯À©Á÷´Ô¤µ¤ì¤¿¥¥ë¥Þ¡¼¡¦¥¢¥Ö¥ì¥´¥¬¥ë¥·¥¢¤µ¤ó¤Î»öÎã¤Ê¤ÉÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÁ÷´Ô¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
ºÇ¿·Ä´ºº¤Ç¤Ï52¡ó¤¬¡Ö¹Ô¤²á¤®¡×¤È²óÅú¤·¤¿¡£Ì±¼çÅÞ»Ù»ýÁØ¤ÈÌµÅÞÇÉÁØ¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤¬¹Ô¤²á¤®¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¶¦ÏÂÅÞ»Ù»ýÁØ¤ÎÌó3Ê¬¤Î1¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°ÜÌ±À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
°ÜÌ±ÌäÂê¤Ë´Ø¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ýÎ¨¤â2´üÌÜ¤Î¿ô¥«·î¤ÇÄã²¼¤·¤¿¡£25Ç¯3·î¤Ë¤Ï51¡ó¤¬»Ù»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢1´üÌÜ¤Î¤É¤Î»þ´ü¤è¤ê¤â¹â¤¤³ä¹ç¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢25Ç¯7·î¤Ë¤Ï42¡ó¤Þ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤À¡£
Ä´ºº¤Ï9¡Á12Æü¤Ë¡¢Á´ÊÆ¤ÎÀ®¿Í1209¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ÈÅÅÏÃ¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£¸íº¹¤ÎÈÏ°Ï¤Ï¥×¥é¥¹¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.1¥Ý¥¤¥ó¥È¡£