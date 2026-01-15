»°ÁÒçýÆà¡¢¡È¶ñºà¤´¤í¤´¤í¡É¼êºî¤ê¤ª¤Ç¤ó¤òÈäÏª¡Ö¶ñÂô»³¤ÇÆé¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡ÁÐ»Ò¤ÎÇÐÍ¥¡È¥Þ¥Ê¥«¥Ê¡É¤Î»Ð¡¦»°ÁÒçýÆà¡Ê39¡Ë¤¬13Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¶ñºà¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÆþ¤Ã¤¿¼êºî¤ê¤ª¤Ç¤ó¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¶ñÂô»³¤ÇÆé¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡×»°ÁÒçýÆà¤¬ÈäÏª¤·¤¿¡È¶ñºà¤´¤í¤´¤í¡É¼êºî¤ê¤ª¤Ç¤ó
¡¡çýÆà¤Ï¡Ö¤â¤ê¤â¤ê¤ª¤Ç¤ó¡£´¨¤¤Æü¤ÏÆéÊª¤Ë¸Â¤ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Âçº¬¤ä¤Ï¤ó¤Ú¤ó¡¢¤Á¤¯¤ï¤äÌß¶ÒÃå¤Ê¤ÉÂç¤¤á¤Ê¶ñ¤¬¤®¤Ã¤·¤ê¤Ä¤Þ¤Ã¤¿Æé¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡¡Í¥¤·¤¯ÂÎ¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤ê¤½¤¦¤Ê¼êºî¤ê¤ª¤Ç¤ó¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö´¨¤¤Æü¤Ë¿©¤Ù¤ë¤ª¤Ç¤óºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í!!¡×¡Ö¶ñÂô»³¤ÇÆé¤Ë¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤ ¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤¤!!¡×¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÂÎ¤Ë¤â¿´¤Ë¤âÝî¤ß¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
