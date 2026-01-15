²Î¹¾ì½ß¡¢¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö½ªÎ»¡Ö¤¢¤È¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÎÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥Ü¥ó¥Ð¡¼¤Î²Î¹¾ì½ß¡Ê40¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£±¦Â¤Î¡ÖÁ°½½»ú¿ÙÂÓ¡Ê¤¸¤ó¤¿¤¤¡ËÃÇÎö¡×¤Î¼ê½Ñ¤¬Ìµ»ö¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
²Î¹¾ì¤Ï¡Ö¼ê½ÑÌµ»ö¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖËã¿ì¤¬¤ä¤Ã¤ÈÈ´¤±¤Æ¤¤Æ¾¯¤·¤º¤ÄÂÎ¤òµ¯¤³¤·¤ÆÊ¸»ú¤òÂÇ¤Æ¤ë¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¸½¾õ¤òÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö»ê¤ë¤È¤³¤í¤Ë´É¤¬»É¤µ¤Ã¤Æ¤Æ¤Ê¤ó¤«°ãÏÂ´¶¤¹¤´¤¤¤±¤É¤¢¤È¤Ï»ý¤ÁÁ°¤ÎÂÎÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«¤·¤Þ¤¹¡ª¼«Ê¬ÂÎÎÏ¤Ë¤Ï¼«¿®¤¢¤ë¤ó¤Ç¡ª¤´¿´ÇÛ¤Ê¤¯¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
²Î¹¾ì¤Ï12Æü¤ËTwitch¤ÇÀ¸ÇÛ¿®¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡ÖËÍ¡¢ÌÀÆü¤«¤éÆþ±¡¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¼ê½Ñ¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢±¦Â¤Î¿ÙÂÓ¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡¢¼Â¤Ï¡¢µîÇ¯¤«¤é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈºòÇ¯¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼Á°¤Ë¤±¤¬¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤ÎÄË¤ß»ß¤áÌô¤Ê¤É¤òÉþÍÑ¤·¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£