¥¤¥ï¥¯¥é¤¬¥¬¥Á¹ðÇò¡¢ÇË¶É¤·¤¿¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿°ìÈÖ¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¡Ö»ä¤¬¸À¤¦¤³¤È¤Ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó³¿Äâ¤Î¥¤¥ï¥¯¥é¡Ê35¡Ë¤¬12ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÍµÈ¥¯¥¤¥º¡×¡Ê·îÍË¿¼Ìë0»þ40Ê¬¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¥ª¥º¥ï¥ë¥É°ËÆ£½Ó²ð¡Ê36¡Ë¤È¤ÎÇË¶ÉÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¾å¤Ç¡¢°ìÈÖ¥à¥«¤Ä¤¤¤¿¸ÀÍÕ¤ò¹ðÇò¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¡¢ÆÈ¿ÈÃË½÷6¿Í¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¡£¶Ó¸ñ¤ÎÅÏÊÕÎ´¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤ÊÆÈ¿È¤À¤±¤É¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢¡Ö°ËÆ£¤¯¤ó¤È3¡¢4Ç¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊÖÅú¡£Â³¤±¤Æ¡ÖÀè·îÊÌ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¼ÖÆâ¤ËÆ°ÍÉ¤¬Áö¤Ã¤¿¡£¥í¥±¤Î¼ýÏ¿¤¬ÇË¶É¤ò¸øÉ½¤¹¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤È¥Æ¥í¥Ã¥×¤ÇÊäÂ¤µ¤ì¤¿¡£
¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï¡Öº£½é¤á¤Æ¡Ä¡Ê¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ë¡£¸À¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤ÈÁ°ÃÖ¤¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã·ëº§¤¹¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤á¤Ã¤Á¤ã¥ê¥¢¥ë¤Ë¹Í¤¨¤¿»þ¤ËÁ´Á³¡¢¥³¥¤¥ÄÌµÍý¤«¤â¤Ã¤Æ¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡Ö»ä¤¬¸À¤¦¤³¤È¤ËÁ´ÉôÈ¿È¯¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬°ìÈÖ¥à¥«¤Ä¤¤¤Æ¡£»ä¤ÎÉô²°¤ËÌ¡²è¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤Ã¤Æ¡£°ËÆ£¤¯¤ó¤¬°ì½ï¤Ë½»¤ß»Ï¤á¤ë¤«¤é¡Ø¤¤¤Ä¤Ç¤âÆÉ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¤¤«¤é¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢°ËÆ£¤¯¤ó¤¬¡Ø¤³¤³¤Ë¤¢¤ëÌ¡²èÁ´ÉôÆÉ¤ó¤Ç¤ë¤ï¡¢¤À¤«¤éÂç¾æÉ×¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¡Ø¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù¤Ç¤¤¤¤¤ä¤í¡×¤È¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë¤Ï¡¢¥¤¥ï¥¯¥é¡¢¶Ó¸ñÅÏÊÕÎ´¡¢EXIT·ó¶áÂç¼ù¡¢¹È¤·¤ç¤¦¤¬·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¢¸µNHK¥¢¥Ê¤ÎÃæÀî°ÂÆà¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
ºòÇ¯11·î2ÆüÊüÁ÷¤ÎABEMA¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î»þ´Ö¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å11»þ¡Ë¤Ç°ËÆ£¤¬¥¤¥ï¥¯¥é¤È¤ÎÇË¶É¤ò¸øÉ½¡£°ËÆ£¤È¥¤¥ï¥¯¥é¤Ï·Ý¿ÍÃç´Ö4¿Í¤Ç¤Î¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¤ò·Ð¤Æ¡¢21Ç¯12·î¤«¤é¸òºÝ¤Ø¤ÈÈ¯Å¸¡£¥¤¥ï¥¯¥é¤Î¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢²ò¾Ã¤È¤Û¤ÜÆ±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¡£22Ç¯7·î¤Ë¤Ï¼Ì¿¿½µ´©»ï¤Ç¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¤È¤â¤ËÇ®°¦¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£