NVIDIA¤ÈAMD¤ÎAI¥Á¥Ã¥×¤òÃæ¹ñ¤ËÍ¢½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¿·µ¬Â§¤ò¥¢¥á¥ê¥«À¯ÉÜ¤¬È¯É½¡¢H200¤ÈMI325X¤ÎÍ¢½Ð¤¬À©¸ÂÉÕ¤¤Çµö²Ä¤µ¤ì¤ë
¥¢¥á¥ê¥«¾¦Ì³¾Ê¤Î»º¶È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¶É(BIS)¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤ª¤è¤Ó¥Þ¥«¥ª¸þ¤±¤Î¹âÅÙ¤Ê¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°È¾Æ³ÂÎ¤ÎÍ¢½Ð¤Ë´Ø¤¹¤ë¿·¤¿¤Êµ¬Â§¤ò2026Ç¯1·î15ÆüÉÕ¤±¤Ç¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ¬Â§¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÆÃÄê¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÍ¢½Ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÖµñÈÝ¤Î¿äÄê¡×¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤¬¡¢¡Ö¾ò·ï¤òËþ¤¿¤¹¾ì¹ç¤Ë¤Ï¥±¡¼¥¹¥Ð¥¤¥±¡¼¥¹(¸ÄÊÌ)¤Î¿³ºº¤ò¹Ô¤¦¡×Êý¿Ë¤Ø¤È´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Federal Register :: Public Inspection: Revision to License Review Policy for Advanced Computing Commodities
U.S. posts official H200 and MI325X AI GPU export rules to China, but with plenty of caveats - a string of requirments greatly limits the total number of GPUs that can be shipped to China | Tom's Hardware
https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/u-s-posts-official-h200-and-mi325x-ai-gpu-export-rules-to-china-but-with-plenty-of-caveats-a-string-of-requirments-greatly-limits-the-total-number-of-gpus-that-can-be-shipped-to-china
ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¼ç¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢NVIDIA¤ÎH200¤äAMD¤ÎInstinct MI325X¡¢¤ª¤è¤Ó¤³¤ì¤é¤ÈÆ±Åù¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê²¼¤ÎÀÇ½¤ò»ý¤Ä¥Á¥Ã¥×¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î´ËÏÂÁ¼ÃÖ¤ò¼õ¤±¤ë¤¿¤á¤Îµ»½ÑÅª¤Ê´ð½à¤È¤·¤Æ¡¢À½ÉÊ¤ÎÁí½èÍýÀÇ½(TPP)¥¹¥³¥¢¤¬2Ëü1000ÅÀÌ¤Ëþ¡¢¤«¤ÄÁíDRAMÂÓ°èÉý¤¬ËèÉÃ6500GBÌ¤Ëþ¤Ç¤¢¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÀÇ½ÃÍ¤È¤·¤Æ¡¢NVIDIA¤ÎH200¤ÏTPP¥¹¥³¥¢1Ëü5832¡¦¥á¥â¥êÂÓ°èÉýËèÉÃÌó4800GB¡¢AMD¤ÎMI325X¤ÏTPP¥¹¥³¥¢2Ëü800¡¦¥á¥â¥êÂÓ°èÉýËèÉÃÌó6000GB¤È¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âº£²óÀßÄê¤µ¤ì¤¿´ð½àÃÍ¤ò²¼²ó¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÍ¢½Ðµö²Ä¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï´ð½àÃÍ¤ò²¼²ó¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤Û¤«¤Ë¤âÈó¾ï¤Ë¸·³Ê¤ÊÊ£¿ô¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¤Þ¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¼ûÍ×¤¬´°Á´¤ËËþ¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤º¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸ÜµÒ¸þ¤±¤ÎÃíÊ¸¤ËÃÙ±ä¤¬À¸¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤ä¡¢¥¢¥á¥ê¥«¸þ¤±¤ÎÀ½Â¤Ç½ÎÏ¤¬Ãæ¹ñ¸þ¤±¤ËÅ¾ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ä¥Þ¥«¥ª¤Ø¤Î¹ç·×½Ð²ÙÎÌ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤Î¸ÜµÒ¸þ¤±¤Ë½Ð²Ù¤µ¤ì¤¿Æ±À½ÉÊ¤ÎÁíÎÌ¤Î50¡ó¤òÄ¶¤¨¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦À©¸Â¤¬²Ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Í¢½Ð¤µ¤ì¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ½ÉÊ¤Ï½Ð²ÙÁ°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¹ñÆâ¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯ÆÈÎ©¤·¤¿Âè»°¼Ô»î¸³µ¡´Ø¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢TPP¤ä¥á¥â¥êÂÓ°èÉý¤Ê¤É¤Îµ»½Ñ»ÅÍÍ¤¬Àµ³Î¤Ç¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Î¸¡¾Ú¤ò¼õ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»î¸³µ¡´Ø¤Ï¡¢Í¢½Ð¼Ô¤äÍ¢Æþ¼Ô¤ÈºâÌ³Åª¤Ê´Ø·¸¤¬¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñ³°¤ÎÀªÎÏ¤Î»ÙÇÛ²¼¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Èµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÂÐºö¤È¤·¤Æ¡¢ºÇ½ªÅª¤Ê²Ù¼õ¿Í¤Ï¸·³Ê¤Ê¡Ö¸ÜµÒ³ÎÇ§(KYC)¡×¼êÂ³¤¤ò¼Â»Ü¤·¡¢ÊªÍýÅª¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î·³»öµ¡´Ø¤äÈëÌ©¾ðÊóµ¡´Ø¤Ê¤É¤ÎÀ©¸ÂÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëÅö»ö¼Ô¤Ë¤è¤ë¥ê¥â¡¼¥È¥¢¥¯¥»¥¹¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤³¤È¤ä¡¢³Ø½¬ºÑ¤ß¤Î¥â¥Ç¥ë¤Î½Å¤ß¤ä¥¢¥ë¥´¥ê¥º¥à¤òÌµÃÇ¤Ç¾ùÅÏ¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢²¼¤Ç¤Ï¡¢NVIDIA H200¤ÎÍ¢½Ð¤ËÂÐ¤·¤ÆÇä¾å¤Î25¡ó¤òÄÉ²Ã¼ê¿ôÎÁ¤È¤·¤ÆÄ§¼ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢´ØÏ¢¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¤Ç¤¢¤ëTom's Hardware¤Ï¡Öº£²ó¤ÎÀ¯ºö¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ò¥¢¥á¥ê¥«»Ô¾ì¤Î¡Ø»Ä¤êÊª¡Ù¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë»Ô¾ì¤È¤·¤Æ°·¤¦Â¦ÌÌ¤¬¶¯¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£