¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×Switch2ÈÇ¤òÁáÂ®¥×¥ì¥¤¡ª ¥á¥¬¥Û¥ó¤Ê¤É¿·Í×ÁÇ¤ò¾Ò²ð¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤Ï¡©
¡¡Ç¤Å·Æ²¤Ï¡¢Nintendo Switch 2ÍÑ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡×¤òËÜÆü1·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¡£²Á³Ê¤Ï7,128±ß¡£¤Ê¤ª¡¢¥¢¥Ã¥×¥°¥ìー¥É¥Ñ¥¹¤Î²Á³Ê¤Ï550±ß¡£
¡¡´ûÂ¸¤Î¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢Switch2¸þ¤±¤Îµ¡Ç½¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«ÄÉ²Ã¤¹¤ë¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡×¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡ÖNintendo Switch 2 Edition¡×¤òÁáÂ®¥×¥ì¥¤¤·¡¢ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ëµ¡Ç½¤ò¥¹¥¯¥êー¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤È¤â¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ú¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡§¡ÖNintendo Switch 2 Edition¡×¤È¡ÖÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¡×¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡Û
¤¹¤°ÀÚ¤êÂØ¤¨²ÄÇ½¤Ê¥Þ¥¦¥¹Áàºî
¡¡Switch2¤ÎJoy-Con¤Ë¤Ï¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡ÖNintendo Switch 2 Edition¡×¤Ç¤Ï¼¼Æâ¤Ç²È¶ñ¤Î¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¤¹¤ëºÝ¤Ë¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£²È¶ñ¤ò¥®¥Ã¥Á¥êÊÂ¤Ù¤ë¤È¤ä¤äºÙ¤«¤ÊÁàºî¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎºÝ¤Ë¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥àー¥º¤ÊÇÛÃÖ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¤Ë²È¤ÎÃæ¤Ç¤â¤è¤¦¤¬¤¨ÂØ¤¨¥âー¥É¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ëºÝ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤¡¢ËÜÂÎ¤«¤éJoy-Con 2¤ò¼è¤ê³°¤·¤Æ2ËÜ»ý¤Á¥âー¥É¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤°¤Ë¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ç¤ÎÁàºîÃæ¤Ï¼ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬Çò¤À¤¬¡¢¥Þ¥¦¥¹ÁàºîÃæ¤Ï¼ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬ÀÄÎÐ¿§¤ËÊÑ²½¤·¡¢»ë³ÐÅª¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
½é²ó»þ¤Ë¤ÏÁàºîÀâÌÀ¤¬É½¼¨
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Áàºî»þ
¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ
¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯Áàºî»þ
¥Þ¥¦¥¹Áàºî»þ¡£¼ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¿§¤¬ÊÑ²½¤¹¤ë¤Û¤«¡¢²èÌÌº¸²¼¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¿§¤âÊÑ²½¤¹¤ë
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢ÍÎÁDLC¤È¤·¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤¿¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ ¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ûー¥à¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Ë¤Æ¡¢¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤ÎÊÌÁñ¤òºî¤ëºÝ¤Ë¤âÊØÍø¤Ç¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï1¤«¤é²È¶ñ¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¤è¤êÁÇÁá¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Þ¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎÀ©ºî¤ä·Ç¼¨ÈÄ¤Ë³¨¤òÉÁ¤¯º×¤Ë¤â¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¡£¥Þ¥¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏºÙ¤«¤¯¥É¥Ã¥È¤òÂÇ¤ÄÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¡¢¥Ü¥¿¥óÁàºî¤Ç¤Ï³Æ¼ï¥Ü¥¿¥ó¤òÏ¢ÂÇ¤¹¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥Þ¥¦¥¹¤Ï¤ä¤ä´·¤ì¤¬É¬Í×¤Ë¤â´¶¤¸¤¿¤¬¡¢R¥Ü¥¿¥ó¡Ê¿Íº¹¤·»Ø¡Ë¤Ç¥É¥Ã¥È¤òÂÇ¤Ä¤¿¤áÉé²Ù¤¬·Ú¸º¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â»×¤¦¡£¼«Ê¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÁàºîÊýË¡¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¼ÂºÝ¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö¥Ï¥Ã¥Ôー¥Ûー¥à¥Ñ¥é¥À¥¤¥¹¡×¤Î¤â¤è¤¦¤¬¤¨¤Ç¤â¥Þ¥¦¥¹Áàºî¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÊÌÁñºî¤ê¤Ï¤«¤É¤ë¤«¤â!?
¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¡Ö¥á¥¬¥Û¥ó¡×
¡¡¡Ö¤Ä¤ê¤¶¤ª¡×¤ä¡Ö¥¹¥³¥Ã¥×¡×¤Ê¤É¿·¤¿¤ÊÆ»¶ñ¤È¤·¤ÆÄÉ²Ã¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¿·¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î¡Ö¥á¥¬¥Û¥ó¡×¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ï¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿¾õÂÖ¤ÇSwitch2ËÜÂÎ¤Î¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤ÎÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¡¢È¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¡£
¡¡Ì¾Á°¤ò¸Æ¤ó¤À¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¬²èÌÌ¤ÎÉ½¼¨¤Î³°¤Ë¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Âç¤Þ¤«¤ÊÊý³Ñ¤Ë¿á¤½Ð¤·¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤¿¤á¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë½»¿Í¤ò¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ö¤ª¤È¤·¤â¤Î¡×¤òÆÏ¤±¤ëºÝ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢Ãµ¤·¤Æ¤¤¤ë½»¿Í¤òÁÇÁá¤¯¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼Â¸³¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í²È¤ÎÃæ¤Î½»¿Í¤Ë¤ÏÀ¼¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¡¢¤·¤º¤¨¤ä¤Ä¤Ö¤¤Á¤È¤Þ¤á¤¤Á¤Ê¤É·úÊª¤ÎÃæ¤ÏÈ¿±þ¤Ê¤·¡£¤·¤«¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥¯¤Ê¤É³°¤Ç½ÐÅ¹¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤ë¤É¤¦¤Ö¤Ä¤ÏÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤³¤Á¤é¤¬¥á¥¬¥Û¥ó¡£¾¦ÉÊÃª¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¶á¤¯¤ÇÌ¾Á°¤ò¸Æ¤Ö¤È¾Ð´é¤Ç¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë
Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¿á¤½Ð¤·¤¬É½¼¨¡£É½¼¨»þ´Ö¤âÄ¹¤á¤Ê¤Î¤Ç¿á¤½Ð¤·¤òÍê¤ê¤Ë½»¿Í¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë
²È¤ÎÃæ¤Î½»¿Í¤ÏÈ¿±þ¤¬¤Ê¤¤¤¬¡¢°ÆÆâ½ê¤ÎÁ°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤É¤¦¤Ö¤Ä¤¿¤Á¤Ï¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤ë
²è¼Á¤Î¸þ¾å¤äÄÌ¿®¥×¥ì¥¤¤â¶¯²½
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¡ÖNintendo Switch 2 Edition¡×¤ÏTV¥âー¥É¤¬4KÉ½¼¨¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡£·ÈÂÓ¥âー¥É¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢TV¤ä¥â¥Ë¥¿ー¤ÇÍ·¤ÖºÝ¤Ë¤è¤êåºÎï¤Ê±ÇÁü¤ÇËÜºî¤¬¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£Switch¤Ï¥Õ¥ëHD¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Ïー¥É¤Î¥Ñ¥ïー¤ò³è¤«¤·¤¿Í×ÁÇ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤ò²ð¤·¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥×¥ì¥¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇºÇÂç8¿Í¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¡ÖNintendo Switch 2 Edition¡×Æ±»Î¤À¤ÈºÇÂç12¿Í¤ÇÆ±»þ¤Ë¥×¥ì¥¤¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£Switch2ËÜÂÎ¤Ë¥«¥á¥é¤òÀÜÂ³¤·¡¢²ÈÂ²¤äÍ§Ã£¤Î´é¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿Í·¤ÓÊý¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¥«¥á¥é¥×¥ì¥¤¤ÏºÇÂç4¿Í¤Þ¤Ç¡Ë¡£
¡¡¡ÖNintendo Switch 2 Edition¡×¤Î¿·µ¡Ç½¤Ï°Ê¾å¤È¤Ê¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹ Nintendo Switch 2 Edition¡×¤ÎÈ¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢ÌµÎÁ¥¢¥Ã¥×¥Çー¥ÈVer.3.0¤ÎÇÛ¿®¤â1·î14Æü¤Ë³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£ÌÜ¶Ì¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¡Ö¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¤¬¥ªー¥×¥ó¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¼«Í³¤ËÅç¤ò¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤Ç¤¤ë¡ÖÌ´¤ÎÅç¡×¤Ê¤É¿¼¤¯Í·¤Ù¤ëÍ×ÁÇ¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ver.3.0¤Î¿·Í×ÁÇ¤ÏÊÌ¹Æ¤Ë¤Æ¤ªÆÏ¤±Í½Äê¡£¤³¤Á¤é¤Î¿·Í×ÁÇ¤ÏÁ´¤Æ´ûÂ¸¤ÎSwitchÈÇ¡Ö¤¢¤Ä¤Þ¤ì ¤É¤¦¤Ö¤Ä¤Î¿¹¡×¤Ë¤â¼ÂÁõ¤µ¤ì¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤Þ¤ÀSwitch2¤òÆþ¼ê¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤âSwitch¤Ç¿·¤¿¤ÊÍ×ÁÇ¤ò¥×¥ì¥¤¤Ç¤¤ë¡£¤·¤Ð¤é¤¯¡Ö¤¢¤Ä¿¹¡×¤òÍ·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ï¤³¤Îµ¡²ñ¤ËºÆ¤ÓÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡©
Ver.3.0¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤Ç¿·¤¿¤Ê»ÜÀß¤¬ÅÐ¾ì
