º£Ç¯¤«¤é¿·ÂÎÀ©¤Î¡Ö£Ë£Á£Î£Á¡½£Â£Ï£Ï£Î¡×¡¢ÁÔÀä¤Ê·Ð°Þ¤òÅÇÏª¡¡¡ÖËÍ°Ê³°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Á´°÷¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö£Ë£Á£Î£Á¡½£Â£Ï£Ï£Î¡×¤¬£±£³Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ÎÅÅÅÅÅÅÇÈ¡×¡Ê²ÐÍË¡¦¿¼Ìë£²»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÁÔÀä¤Ê·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤«¤é£´¿ÍÁÈ¤Î¿·ÂÎÀ©¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡Ö£Ë£Á£Î£Á¡½£Â£Ï£Ï£Î¡×¡£ÁÆÉÊ¤¬À¼¤òÃ´Åö¤¹¤ë¡È»ô¤¤Ç¤Î¥µ¥µ¥¡É¤¬¡Ö¤³¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤íÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÃ«¸ýËî¤Ï¡ÖËÍ°Ê³°¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Á´°÷¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ÇÈ´¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡¡ÁÆÉÊ¤¬¡Ö²¿·Ï¤Ç¤·¤¿¤Ã¤±¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ºÆ¤ÓÃ«¸ý¤¬¡Ö½÷¤Î»Ò·Ï¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Å¤é¤½¤¦¤ËÊÖÅú¡£¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¤Í¡×¤ÈÁÆÉÊ¤¬´ó¤êÅº¤¤¡¢Ã«¸ý¤â¡ÖÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÈÖÁÈ£Í£Ã¤Î¤¢¤Î¤Ï¡Ö¤Ï¤¬¤ìÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¥®¥¿¡¼¤Î¥è¥³¥¤¥¿¥«¥æ¥¤È¥É¥é¥à¤Î´ØÍ¥Íü»Ò¤¬²ÃÆþ¤·¡¢¥Ù¡¼¥¹¤Î±óÆ£¾»Ì¦¤ò´Þ¤á¤¿£´¿ÍÁÈ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²þ¤á¤ÆÊó¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¤¢¤Î¤ÏºÆ»ÏÆ°¤ò´î¤Ó¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤ß¤ó¤Êµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¤Í¡×¤ÈÃé¹ð¡£°ìÆ±¤Ï¡Ö¤Ï¤¤¡ª¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¡¢ÁÆÉÊ¤â¡Ö¤ß¤ó¤ÊÂç¿Í¤ä¤«¤éÂç¾æÉ×¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£