´¨¤¤Æü¤Î¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó´ÊÃ±¼Ñ¹þ¤ß¡Ö¤´¤í¤´¤í¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¥·¥Á¥å¡¼¡×¤Î¥ì¥·¥Ô
´¨¤¤Æü¤Ï²¹¤«¤¤¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤ÆÂÎ¤ò¤Û¤«¤Û¤«¤Ë²¹¤á¤ë¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¡ª
º£²ó¤Ï¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¡Ö¤´¤í¤´¤í¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¥·¥Á¥å¡¼¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Æù¤À¤Í¤Ë¤Ä¤Ê¤®¤òÆþ¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¿©¤Ù¤´¤¿¤¨¤â¤Ð¤Ä¤°¤ó¡£
Âç¤¤Ê¤´¤í¤´¤í¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤âÂç¤è¤í¤³¤Ó¤·¤Þ¤¹¤è¢ö
¡Ö¤´¤í¤´¤í¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¥·¥Á¥å¡¼¡×
ºàÎÁ¡Ê2¡Á3¿ÍÊ¬¡Ë
¡ÒÆù¤À¤Í¡Ó
¹ç¤¤¤Ó¤Æù¡Ä¡Ä400g
¥¯¥ß¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¥«¥ì¡¼Ê´¡Ë¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/2
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/3
¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î¤¹¤ê¤ª¤í¤·¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
¥È¥Þ¥È¥Ô¥å¡¼¥ì¡Ä¡Ä1¥Ñ¥Ã¥¯¡ÊÌó200g¡Ë
Çò¥ï¥¤¥ó¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3
ÃæÇ»¥½¡¼¥¹¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸3
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸2
¿å¡Ä¡Ä1¤È1/2¥«¥Ã¥×
¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¡Ä¡Ä1/2³ô¡ÊÌó130g¡Ë
¥Õ¥§¥È¥Á¡¼¥Í¡Ä¡Ä150g
±ö
¥Ð¥¿¡¼
¤³¤·¤ç¤¦
²¼½àÈ÷
¡¦¥Ü¡¼¥ë¤ËÆù¤À¤Í¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¡¢Ç´¤ê¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¼ê¤Ç¤è¤¯Îý¤êº®¤¼¤ë¡£
¡¦¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤Ï¾®Ë¼¤ËÊ¬¤±¤ë¡£
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¼Ñ½Á¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æº®¤¼¡¢Ãæ²Ð¤Ë¤«¤±¤ë¡£Æù¤À¤Í¤ò°ì¸ýÂç¤Ë´Ý¤á¤Ê¤¬¤é¡ÊÌó16¸Ä¡Ë¡¢¼Ñ½Á¤Ë²Ã¤¨¤ë¡£¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¢¥¯¤ò¼è¤ê½ü¤¡¢¼å²Ð¤Ë¤·¤Æ¡¢¼Ñ½Á¤¬1/2ÎÌ¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç15Ê¬¤Û¤É¼Ñ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¼Ñ¤Æ¤¤¤ë´Ö¤ËÆé¤Ë¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÎÅò¤òÊ¨¤«¤·¤Æ±ö¾¯¡¹¤òÆþ¤ì¡¢¥Õ¥§¥È¥Á¡¼¥Í¤òÂÞ¤ÎÉ½¼¨¤É¤ª¤ê¤æ¤Ç¤ë¡£¤æ¤Ç¾å¤¬¤ë2Ê¬Á°¤Ë¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤ò²Ã¤¨¤Æ¤æ¤Ç¡¢¤È¤â¤Ë¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤ÆÅò¤ò¤¤ë¡£
¡Ê3¡Ë¡Ê1¡Ë¤Ë¥Ð¥¿¡¼20g¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ÇÄ´Ì£¤¹¤ë¡£´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¤æ¤Ç¤¿¥Õ¥§¥È¥Á¡¼¥Í¤È¥Ö¥í¥Ã¥³¥ê¡¼¤òÅº¤¨¤ë¡£
¡ÚPOINT¡Û
¼Ñ½Á¤ÏÂ¿¤¹¤®¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¦ÎÌ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ÇÀµ²ò¡£¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬¤¦¤Þ¤¯¼Ñ¤¨¤Þ¤¹¡£¤È¤í¤ê¤È¤·¤¿¥½¡¼¥¹¾õ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢½ù¡¹¤Ë¼Ñ¤Ä¤á¤Æ¡£
¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥½¡¼¥¹¤ä¥Ð¥¿¡¼¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¤³¤Ã¤¯¤êÇ»¸ü¤Ê¥½¡¼¥¹¤¬good¡ª
¥Ñ¥¹¥¿¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Ñ¥ó¤ä¤´¤Ï¤ó¤È¤âÁêÀ¡ý¤Ç¤¹¤è¡£
´¨¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¼Ñ¹þ¤ßÎÁÍý¡¢¤¼¤Ò¤¼¤Òºî¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥Þ¥Í¤·¤¿¤¤¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
2025Ç¯12·î8ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ø¤³¤É¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸ NO.9¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤´¤í¤´¤í¥ß¡¼¥È¥Ü¡¼¥ë¥·¥Á¥å¡¼¡×°Ê³°¤Ë¤â¡¢Åß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤´¤Á¤½¤¦¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ðÃæ¡ª
¤¼¤Ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¢ö
¡Ø¤³¤É¤â¥ª¥ì¥ó¥¸¥Ú¡¼¥¸ NO.9¡Ù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é¡ª
