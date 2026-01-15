https://youtube.com/shorts/SAdKru68ZS8
IT·Ï¸½Ìò²ñ¼Ò°÷¤Î¥Í¥³¤µ¤ä»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ø¤ÎMNP¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¾è¤ê´¹¤¨¤Ç¥È¥é¥Ö¥ëÂ³½Ð¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£ÅÅÏÃÈÖ¹æ¤òÊÑ¤¨¤º¤ËÄÌ¿®²ñ¼Ò¤ò¾è¤ê´¹¤¨¤é¤ì¤ëÊØÍø¤Ê¡ÖMNP¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¡×À©ÅÙ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¿½¤·¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¡¢¡Ö¿½ÀÁ¼õÉÕ¤«¤é¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Â¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»ØÅ¦¤·¡¢¤½¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê²ò·èºö¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
MNP¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×À©ÅÙ¤Ï¡¢¾è¤ê´¹¤¨¸µ¤Î·ÈÂÓ²ñ¼Ò¤Ç¤Î¼êÂ³¤¤¬ÉÔÍ×¤Ç¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¼ê·Ú¤Ë´°·ë¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤À¡£¤·¤«¤·¡¢¥Í¥³¤µ¤ä»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ø¤Î¾è¤ê´¹¤¨»þ¤Ë¡ÖMNP¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¿½ÀÁ¼õÉÕ¡×¤Î¥¹¥Æー¥¿¥¹¤«¤é¡ÖMNPÅ¾ÆþÂÔ¤Á¡×¤Ø¿Ê¤Þ¤º¡¢¼êÂ³¤¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¥Í¥³¤µ¤ä»á¼«¿È¤â¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç4²ó»î¤·¤¿¤¦¤ÁÀ®¸ù¤·¤¿¤Î¤Ï2²ó¤Î¤ß¤Ç¡¢À®¸ùÎ¨¤Ï50%¤À¤Ã¤¿¤È¼«¿È¤Î·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¥Í¥³¤µ¤ä»á¤Ï¤Þ¤º¡Ö1～2Æü¤Û¤ÉÂÔ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡×¤³¤È¤ò¿ä¾©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤ËÊªÍýÅª¤ÊSIM¥«ー¥É¤ò¿½¤·¹þ¤ó¤À¾ì¹ç¡¢SIM¥«ー¥É¤ÎÈ¯Á÷¸å¤äÅþÃå¸å¤Ë¼êÂ³¤¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¾Ç¤Ã¤Æ¥¥ã¥ó¥»¥ë¤¹¤ëÁ°¤Ë¤·¤Ð¤é¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬Í¸ú¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
ÂÔ¤Ã¤Æ¤â¾õ¶·¤¬²þÁ±¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÎÂÐ½èË¡¤È¤·¤Æ¡¢½¾Íè·¿¤Î¡Ö¥Äー¥¹¥È¥Ã¥×Êý¼°¡×¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤Þ¤º¸½ºß·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ë·ÈÂÓ²ñ¼Ò¤ÇMNPÍ½ÌóÈÖ¹æ¤ò¼èÆÀ¤·¡¢¤½¤ÎÈÖ¹æ¤ò»È¤Ã¤Æ³ÚÅ·¥â¥Ð¥¤¥ë¤Ë¿½¤·¹þ¤à¤È¤¤¤¦¼ê½ç¤À¡£¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¼ê´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤¬¡¢³Î¼Â¤ÊÊýË¡¤À¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤¿¡£
¥Í¥³¤µ¤ä»á¤Ï¡¢¿½¤·¹þ¤ß¤¬º®¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤äÄÌ¿®¾õ¶·¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼êÂ³¤¤¬ÄäÂÚ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£ÊØÍø¤ÊMNP¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤À¤¬¡¢Ëü¤¬°ì¥È¥é¥Ö¥ë¤ËÁø¶ø¤·¤¿ºÝ¤ËÈ÷¤¨¡¢¤³¤ì¤é¤Î²ò·èºö¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤È¥¹¥àー¥º¤ËÂÐ½è¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£¤³¤ì¤«¤é¾è¤ê´¹¤¨¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
