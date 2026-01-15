¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¾å³¤³ôÆðÄ´¡¢ºÇÄã¾Úµò¶âÎ¨°ú¤¾å¤²¡¡°ìÊý¤Ç³ô¼°µ¬À©´ËÏÂ¤Ç´Ú¹ñ³ô¤ÏºÇ¹âÃÍ
¥¢¥¸¥¢³ô¡¡¾å³¤³ôÆðÄ´¡¢ºÇÄã¾Úµò¶âÎ¨°ú¤¾å¤²¡¡°ìÊý¤Ç³ô¼°µ¬À©´ËÏÂ¤Ç´Ú¹ñ³ô¤ÏºÇ¹âÃÍ
Åìµþ»þ´Ö11:10¸½ºß
¹á¹Á¥Ï¥ó¥»¥ó»Ø¿ô¡¡¡¡ 27062.08¡Ê+62.27¡¡+0.23%¡Ë
Ãæ¹ñ¾å³¤Áí¹ç»Ø¿ô¡¡ 4121.15¡Ê-4.95¡¡-0.12%¡Ë
ÂæÏÑ²Ã¸¢»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡¡¡ 30823.19¡Ê-118.59¡¡-0.38%¡Ë
´Ú¹ñÁí¹ç³ô²Á»Ø¿ô¡¡ 4745.74¡Ê+22.64¡¡+0.48%¡Ë
¹ë£Á£Ó£Ø£²£°£°»Ø¿ô¡¡¡¡¡¡ 8843.80¡Ê+23.21¡¡+0.26%¡Ë
¥¢¥¸¥¢³ô¤Ï¤Þ¤Á¤Þ¤Á¡£Á°Æü¤ÎÊÆ³ô°Â¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ìÊý¤Ç¡¢Ãæ¹ñ·ÐºÑ¤ÎÄì·ø¤µ¤ò¼¨¤¹Åý·×¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð¤Ï12·î¤ËÁ°Ç¯Èæ+6.6%¤ÈÁ°²ó+5.9%¤«¤é¿¤Ó¤¬µÞ³ÈÂç¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÎÇ¯´ÖËÇ°×¹õ»ú¤Ï²áµîºÇ¹â1.2Ãû¥É¥ë¡Ê191Ãû±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¸þ¤±¤ÏÂçÉý¸º¾¯¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÊÆ¹ñ½ü¤¯ÃÏ°è¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤Ï+9.9%¤È24Ç¯¤Î+6.0%¤«¤é²ÃÂ®¤·¤¿¤¿¤á¡¢25Ç¯Á´ÂÎ¤ÇÍ¢½Ð¤Ï+5.5%¤È24Ç¯¤Î+5.8%¤«¤é¤ï¤º¤«¤Ê¸º¾¯¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¾å³¤³ô¤Ï¾®ÉýÂ³Íî¡¢¾Ú·ô½ê¤Î¿·¥ëー¥ë¤¬°ú¤Â³¤·ùµ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¼¥»¥ó¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ï¤¤Î¤¦¡¢¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¤ª¤±¤ë¿®ÍÑ¼è°ú¤ÎºÇÄã¾Úµò¶âÎ¨¤ò80%¤«¤é100%¤Ë°ú¤¾å¤²¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¿·¥ëー¥ë¤ò¼õ¤±¡¢¤¤Î¤¦¤Î¾å³¤³ô¤Ï¸å¾ì¤ËÆþ¤êµÞÈ¿Íî¤·¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤Ç¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£¤¿¤À¡¢²¼¤²¤Ï°ì»þÅª¤À¤í¤¦¡£ÊÆ¥â¥ë¥¬¥ó¥¹¥¿¥ó¥ìー¤Ïº£²ó¤Î¿·¥ëー¥ëÈ¯É½¤ÏÊÌ¤Ë¶Ã¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æº£Ç¯¤ÎÃæ¹ñ³ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¶¯µ¤¸«ÄÌ¤·¤ò°Ý»ý¡£
´Ú¹ñ³ô¤Ï»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤¬¾Ú·ô²ñ¼Ò¤È³ô¼°µ¬À©´ËÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶¨µÄ¤·¤¿¤È¤ÎÊóÆ»¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢´Ú¹ñÃæ¶äÀ¼ÌÀ¤ò¼õ¤±ÄÉ²ÃÍø²¼¤²´üÂÔ¤Ï¸åÂà¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯Ëö¡¢´Ú¹ñÃæ¶ä¤Ï¡Ö26Ç¯¤â¤µ¤é¤Ê¤ëÍø²¼¤²¤ÎÍ¾ÃÏ¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤¯¡×¤È¤Î¶âÍ»Êó¹ð¤ò¸øÉ½¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤Î¶âÍ»À¯ºö·èÄê²ñ¹ç¤ÇÀ¼ÌÀÊ¸¤«¤é¡ÖÄÉ²ÃÍø²¼¤²¤Î²ÄÇ½À¡×¤È¤ÎÊ¸¸À¤òºï½ü¤·¤¿¡£
