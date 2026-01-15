¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡ÛÂÐ¥É¥ëÃæ¿´¥ìー¥È23Ç¯5·îÍè¸µ¹â·÷¼õ¤±¤Æ¡¢6.9700³ä¤ì¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡Ú¿·¶½¹ñÄÌ²ß¡ÛÂÐ¥É¥ëÃæ¿´¥ìー¥È23Ç¯5·îÍè¸µ¹â·÷¼õ¤±¤Æ¡¢6.9700³ä¤ì¡áÃæ¹ñ¿ÍÌ±¸µ
¡¡Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Ë¤è¤ëÂÐ¥É¥ëÃæ¿´¥ìー¥È¤Ï2023Ç¯5·î°ÊÍè¤Î¸µ¹â¤È¤Ê¤ë7.0064¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ç¥É¥ë°Â¸µ¹â¤¬¿Ê¤ß¡¢6.9644¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£6.9700³ä¤ì¤ÏÆ±¤¸¤¯2023Ç¯5·î°ÊÍè¡£
¡¡ÂÐ±ß¤Ç¤Ï±ß°Â°ìÉþ¤ò¼õ¤±¤ÆºòÆü22.85¶á¤¯¤«¤é22.673¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£º£Ä«¤Ï¸µ¹â¤â¤¢¤ê22.72Á°¸å¤Î¿ä°Ü¡£
USDCNY¡¡6.9651¡¡CNYJPY 22.725
¡¡Ãæ¹ñ¿ÍÌ±¶ä¹Ô¡ÊÃæ±û¶ä¹Ô¡Ë¤Ë¤è¤ëÂÐ¥É¥ëÃæ¿´¥ìー¥È¤Ï2023Ç¯5·î°ÊÍè¤Î¸µ¹â¤È¤Ê¤ë7.0064¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ò¼õ¤±¤Æ¥É¥ë¿ÍÌ±¸µ¤Ç¥É¥ë°Â¸µ¹â¤¬¿Ê¤ß¡¢6.9644¤Þ¤Ç²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡£6.9700³ä¤ì¤ÏÆ±¤¸¤¯2023Ç¯5·î°ÊÍè¡£
¡¡ÂÐ±ß¤Ç¤Ï±ß°Â°ìÉþ¤ò¼õ¤±¤ÆºòÆü22.85¶á¤¯¤«¤é22.673¤Þ¤Ç²¼¤²¤¿¡£º£Ä«¤Ï¸µ¹â¤â¤¢¤ê22.72Á°¸å¤Î¿ä°Ü¡£
USDCNY¡¡6.9651¡¡CNYJPY 22.725