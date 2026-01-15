NASAÍ¿Í¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-11¡×¤Î±§ÃèÁ¥¤¬ISS¤òÎ¥Ã¦¡¡JAXAÌý°æµµÈþÌé±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é4Ì¾¤¬Åë¾è
NASA¡Ê¥¢¥á¥ê¥«¹Ò¶õ±§Ãè¶É¡Ë¤ÎÍ¿Í±§ÃèÈô¹Ô¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÖCrew-11¡Ê¥¯¥ë¡¼11¡Ë¡×¤Î¥¯¥ë¡¼4Ì¾¤¬Åë¾è¤·¤¿¡ÖCrew Dragon¡Ê¥¯¥ë¡¼¥É¥é¥´¥ó¡Ë¡×±§ÃèÁ¥¤¬¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯1·î15Æü7»þ20Ê¬¤ËISS¡Ê¹ñºÝ±§Ãè¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Ë¤òÎ¥Ã¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼¡¤Î¥¯¥ë¡¼¤òÂÔ¤¿¤º¤ËÍ½Äê¤òÁ°ÅÝ¤·¤Æµ¢´Ô¤Ø
Crew-11¤Î¥¯¥ë¡¼¤Ï¡¢¥³¥Þ¥ó¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëNASA¤ÎZena Cardman±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤òÌ³¤á¤ëNASA¤ÎEdward Michael ¡ÈMike¡É Fincke±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥Ú¥·¥ã¥ê¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ëJAXA¡Ê±§Ãè¹Ò¶õ¸¦µæ³«È¯µ¡¹½¡Ë¤ÎÌý°æµµÈþÌé±§ÃèÈô¹Ô»Î¡¢¤ª¤è¤ÓRoscosmos¡Ê¥í¥¹¥³¥¹¥â¥¹¡Ë¤ÎOleg Platonov±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î4Ì¾¤Ç¤¹¡£
Ìý°æ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤é¤Ï2025Ç¯8·î2Æü¤ËISS¤Ç¤ÎÄ¹´üÂÚºß¤ò³«»Ï¡£Åö½é¤ÎÍ½Äê¤Ç¤Ï¡¢2026Ç¯2·î¤ËÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¡ÖCrew-12¡×¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Î¥¯¥ë¡¼¤È¸òÂØ¤·¤ÆÃÏµå¤Ëµ¢´Ô¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¸½ÃÏ»þ´Ö¤Ç2026Ç¯1·î7Æü¤Ë±§ÃèÈô¹Ô»Î¤Î1¿Í¤Ë°åÎÅ¾å¤Î»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢NASA¤ÏCrew-11¤Î¥¯¥ë¡¼¤òÍ½Äê¤è¤ê¤â1¤«·î¤Û¤ÉÁá¤¯µ¢´Ô¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ËÇÛÎ¸¤·¤Æ±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ÎÌ¾Á°¤ä¾ÜºÙ¤Ê¾õ¶·¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÍÆÂÖ¤Ï°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
NASA¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Crew-11¤Î4Ì¾¤¬Åë¾è¤·¤¿Crew Dragon±§ÃèÁ¥¤Ï¡¢ÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯1·î15Æü17»þ41Ê¬º¢¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢²¤ÎÂÀÊ¿ÍÎ¾å¤ËÃå¿å¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¦ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
